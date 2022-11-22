“السجود” يتصدر مشهد الفوز التاريخي للسعودية على الأرجنتين

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وطن- بالتزامن مع الانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي في مواجهة منتخب الأرجنتين، انتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي وثقت احتفالات السجود سواء من اللاعبين أو الجماهير السعودية وصولا إلى ولي العهد محمد بن سلمان.

وشدد مغردون على أهمية هذه اللقطات، كونها تبعث برسالة عن تذكر اللاعب المسلم لفضل الله عليه مهما بلغ حجم مهاراته.

وبين اللقطات التي تم تداولها صورة للمهاجم سالم الدوسري، صاحب الهدف الثاني للأخضر في شباك المنتخب الأرجنتيني، حيث سجد لله شكرا بعد الهدف.

لحظة سجود اللاعبين في المباريات العالمية من أجمل الرسائل التي يمكن أن تؤثر في هذا الحشد الكبير من الناس .. كيف لا واللاعبون يتذكرون فضل الله عليهم فيخرون له ساجدين في حين أن الآخر يعتد بنفسه ومهاراته ويرى أن إنجازه انجازًا بشريًا بحتًا.. الحمدلله على نعمة الإسلام. pic.twitter.com/KXONgFJu0x — هـيـ‏ـثـم𓂆🇸🇦 (@h_almsri) November 22, 2022

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كما انتشرت صورة أخرى توثق سجود اللاعبين عبدالإله المالكي ومحمد البريك.

أُناس خضعوا لله وحده

فلا مانع من علوٍ على البشر بعد سجود pic.twitter.com/xKRbfQXUMQ — ريّـان (@rayanalrefa3i) November 22, 2022

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ولي العهد يحتفل ساجدا بانتصار السعودية على الأرجنتين

احتفال السجود لم يقتصر على اللاعبين في أرض الملعب، لكن تم تداول لقطات تُظهر احتفال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يحتفي بالانتصار التاريخي لمنتخب بلاده.

وفي اللقطات التي تم تداولها على صعيد واسع، شوهد ولي العهد السعودي وهو يتابع المباراة داخل أحد القصور الملكية بالسعودية.

عاجل: الأمير سعود بن سلمان ينشر عبر حسابه في الإنستقرام فرحة أخيه #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بفوز منتخبنا على الأرجنتين في كأس العالم . pic.twitter.com/RuSq9EyNAC — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 22, 2022

وأظهرت اللقطات محمد بن سلمان، وهو يسجد شكرا لله عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة وإعلان فوز المنتخب السعودي.

🇸🇦🇸🇦🇸🇦

قائد الإلهام والمنجزات

سمو سيدي ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان

بعد فوز الأخضر اليوم pic.twitter.com/QlVOTZX2Q0 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) November 22, 2022

تفاعل كبير مع لقطات السجود

وتفاعل العديد من المؤثرين والنشطاء مع لقطات السعوديين لاعبين وجماهير وقيادة، وهم يسجدون لله شكرا على هذا الانتصار التاريخي.

وفي هذا السياق كتب الداعية السعودي الدكتور عائض القرني:”ما أجمل السجود بعد فرحة الفوز.. سجودكم لله أعظم من الدنيا وما فيها.”

ما أجمل السجود بعد فرحة الفوز،

سجودكم لله أعظم من الدنيا وما فيها،

إنّه إعلان التوحيد للحميد المجيد،

وإخبار العالَم أنَّ العظمة والجبروت والملكوت لله الواحد القهار:

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾

شكرًا للجباه الطاهرة ..💚🇸🇦💐 pic.twitter.com/ktDA70zQ76 — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) November 22, 2022

وتابع بحسب ما رصدت (وطن): “إنّه إعلان التوحيد للحميد المجيد

وإخبار العالَم أنَّ العظمة والجبروت والملكوت لله الواحد القهار: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾.. شكرًا للجباه الطاهرة.”

ومن جانبه نشر الأمير السعودي البارز عبدالرحمن بن مساعد، صورة ولي العهد وهو ساجد شكرا عقب الفوز وعلق عليها بأبيات شعرية جاء فيها:”قبلوا تراب الوطن .. هذا الزمان اخضر.. واشكروا مجزي النعم.. يزيدكم أكثر.. كرامةٍ عزٍّ وجود.. كثّروا لله السجود”.

قبلوا تراب الوطن .. هذا الزمان اخضر

واشكروا مجزي النعم.. يزيدكم أكثر..

كرامةٍ عزٍّ وجود..

كثّروا لله السجود،.

وافرحوا بغيظ الحسود..

واقهروه اكثر..

قبلوا تراب الوطن..

هذا الزمان اخضر..🇸🇦❤️🇸🇦❤️🇸🇦❤️🇸🇦❤️ pic.twitter.com/pvdGrZv0cx — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 22, 2022

فيما نشر ناشط فيديو مجمع للقطات سجود لاعبي المنتخب السعودي خلال المباراة.

وعلق عليه بالقول:””السجود هو النزول الوحيد الذي يرفعك.. سجودنا لله هو أعظم انتصار.”

وغرد حسين العبدالله:”دائماً ما كان السجود عُلوُ وارتفاع حتى على الواقفين”

وداعب المنتخب السعودي، التاريخ بعد تحقيق انتصار سيُخلد تاريخيا على منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم بهدفين لهدف.

وعلى عكس ما كان متوقعا قبل انطلاق البطولة، أصبح الأخضر على مقربة من التأهل لدور الـ16.

دائماً ما كان السجود عُلوُ وارتفاع حتى على الواقفين 💚 pic.twitter.com/zyUMHMqNDC — Hussein Alabdullah 🇵🇸🇮🇶 (@HU55ein_23) November 22, 2022

فإذا ما حقق الفوز على بولندا في المباراة المقبلة، سيضمن التأهل دون انتظار مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام المكسيك.

الفوز على الأرجنتين يمنح السعوديين يوم إجازة

واحتفاء بهذا الانتصار التاريخي، قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، منح غدًا الأربعاء، إجازة رسمية في المملكة، وذلك بعد الفوز على الأرجنتين.

📸 السجود لله يرفعك 🙏🏻🇸🇦 pic.twitter.com/iBTHiKOoBZ — مونديال قطر 2022 (@Sport__news_) November 22, 2022

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن القرار يشمل جميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل العمرية.

إنجاز تاريخي للمنتخب السعودي

وبات الأخضر السعودي قريبا من الترشح للدور الثاني، بعد فوزه على الأرجنتين، واحتياجه لثلاث نقاط من مباراتيه أمام بولندا والمكسيك.

وانتهت مباراة بولندا والمكسيك (منافسي السعودية في المباراتين المقبلتين) بالتعادل السلبي وهي نتيجة تصب في صالح الأخضر الذي أنهى الجولة الأولى متسيدا لمجموعته.

ويواصل فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني تصدر”الترند” في كل الدول العربية حيث يقدم الجمهور العربي التهنئة للمنتخب السعودي بهذا الفوز الكبير والأداء المشرّف للمنتخب السعودي في أولى مبارياته بالبطولة.

ورصدت “وطن” في هذا السياق البعض من آلاف التعليقات التي عبر خلالها النشطاء عن دعمهم وفخرهم بالأداء المشرف للمنتخب السعودي.

وبين التنظيم المُحكم الذي أظهرته دولة قطر لهذه النسخة من كأس العالم، وبين الأداء المُشرف المنتخبات العربية في المونديال، ضجت السوشيال ميديا في المنطقة العربية بعبارات التقدير والامتنان لكل من ساهم في خلق هذه السعادة الجماهيرية العابرة الحدود.