الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
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“السجود” يتصدر مشهد الفوز التاريخي للسعودية على الأرجنتين

لاعبو الأخضر لفتوا الأنظار بإسقاط راقصي التانجو

كتب خالد السعدي
فوز السعودية على الأرجنتين watanserb.com
فوز السعودية على الأرجنتين
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وطن- بالتزامن مع الانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي في مواجهة منتخب الأرجنتين، انتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي وثقت احتفالات السجود سواء من اللاعبين أو الجماهير السعودية وصولا إلى ولي العهد محمد بن سلمان.

وشدد مغردون على أهمية هذه اللقطات، كونها تبعث برسالة عن تذكر اللاعب المسلم لفضل الله عليه مهما بلغ حجم مهاراته.

وبين اللقطات التي تم تداولها صورة للمهاجم سالم الدوسري، صاحب الهدف الثاني للأخضر في شباك المنتخب الأرجنتيني، حيث سجد لله شكرا بعد الهدف.

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كما انتشرت صورة أخرى توثق سجود اللاعبين عبدالإله المالكي ومحمد البريك.

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا استثنائيا بمناسبة فوز المنتخب السعودي

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ولي العهد يحتفل ساجدا بانتصار السعودية على الأرجنتين

احتفال السجود لم يقتصر على اللاعبين في أرض الملعب، لكن تم تداول لقطات تُظهر احتفال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يحتفي بالانتصار التاريخي لمنتخب بلاده.

وفي اللقطات التي تم تداولها على صعيد واسع، شوهد ولي العهد السعودي وهو يتابع المباراة داخل أحد القصور الملكية بالسعودية.

وأظهرت اللقطات محمد بن سلمان، وهو يسجد شكرا لله عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة وإعلان فوز المنتخب السعودي.

تفاعل كبير مع لقطات السجود

وتفاعل العديد من المؤثرين والنشطاء مع لقطات السعوديين لاعبين وجماهير وقيادة، وهم يسجدون لله شكرا على هذا الانتصار التاريخي.

وفي هذا السياق كتب الداعية السعودي الدكتور عائض القرني:”ما أجمل السجود بعد فرحة الفوز.. سجودكم لله أعظم من الدنيا وما فيها.”

وتابع بحسب ما رصدت (وطن): “إنّه إعلان التوحيد للحميد المجيد
وإخبار العالَم أنَّ العظمة والجبروت والملكوت لله الواحد القهار: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾.. شكرًا للجباه الطاهرة.”

ومن جانبه نشر الأمير السعودي البارز عبدالرحمن بن مساعد، صورة ولي العهد وهو ساجد شكرا عقب الفوز وعلق عليها بأبيات شعرية جاء فيها:”قبلوا تراب الوطن .. هذا الزمان اخضر.. واشكروا مجزي النعم.. يزيدكم أكثر.. كرامةٍ عزٍّ وجود.. كثّروا لله السجود”.

فيما نشر ناشط فيديو مجمع للقطات سجود لاعبي المنتخب السعودي خلال المباراة.

وعلق عليه بالقول:””السجود هو النزول الوحيد الذي يرفعك.. سجودنا لله هو أعظم انتصار.”

وغرد حسين العبدالله:”دائماً ما كان السجود عُلوُ وارتفاع حتى على الواقفين”

وداعب المنتخب السعودي، التاريخ بعد تحقيق انتصار سيُخلد تاريخيا على منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم بهدفين لهدف.

وعلى عكس ما كان متوقعا قبل انطلاق البطولة، أصبح الأخضر على مقربة من التأهل لدور الـ16.

فإذا ما حقق الفوز على بولندا في المباراة المقبلة، سيضمن التأهل دون انتظار مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام المكسيك.

الفوز على الأرجنتين يمنح السعوديين يوم إجازة

واحتفاء بهذا الانتصار التاريخي، قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، منح غدًا الأربعاء، إجازة رسمية في المملكة، وذلك بعد الفوز على الأرجنتين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن القرار يشمل جميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل العمرية.

محمد بن سلمان يسجد شكرا لله بعد فوز السعودية على الأرجنتين (شاهد)

إنجاز تاريخي للمنتخب السعودي

وبات الأخضر السعودي قريبا من الترشح للدور الثاني، بعد فوزه على الأرجنتين، واحتياجه لثلاث نقاط من مباراتيه أمام بولندا والمكسيك.

وانتهت مباراة بولندا والمكسيك (منافسي السعودية في المباراتين المقبلتين) بالتعادل السلبي وهي نتيجة تصب في صالح الأخضر الذي أنهى الجولة الأولى متسيدا لمجموعته.

ويواصل فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني تصدر”الترند” في كل الدول العربية حيث يقدم الجمهور العربي التهنئة للمنتخب السعودي بهذا الفوز الكبير والأداء المشرّف للمنتخب السعودي في أولى مبارياته بالبطولة.

ورصدت “وطن” في هذا السياق البعض من آلاف التعليقات التي عبر خلالها النشطاء عن دعمهم وفخرهم بالأداء المشرف للمنتخب السعودي.

وبين التنظيم المُحكم الذي أظهرته دولة قطر لهذه النسخة من كأس العالم، وبين الأداء المُشرف المنتخبات العربية في المونديال، ضجت السوشيال ميديا في المنطقة العربية بعبارات التقدير والامتنان لكل من ساهم في خلق هذه السعادة الجماهيرية العابرة الحدود.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء السعودية، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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