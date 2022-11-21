مورغان فريمان يعلن إسلامه في قطر بعد لقائه ذاكر نايك.. ما حقيقة الأمر؟

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وطن- تصدر اسم النجم العالمي مورغان فريمان، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل عقب انتشار أنباء تزعم اعتناقه الإسلام في قطر، بعد حضور جلسة للداعية البارز الدكتور ذاكر نايك، المتواجد أيضا بالدوحة ولقائه به.

حقيقة إسلام مورغان فريمان

ويشار إلى أن كل من مورغان فريمان والداعية “نايك”، يتواجدان في قطر بدعوات رسمية من الدولة الخليجية لحضور فاعليات بطولة كأس العالم 2022، التي تنظمها دول عربية لأول مرة في التاريخ.

متداول الاسطوره مورغان فريمان احد اشهر الممثلين في العالم يعتنق الاسلام🤲🏼♥️ pic.twitter.com/x75uFokQSB — الكوتش (@3m__1) November 20, 2022

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العديد من الحسابات على مواقع التواصل ومنها حسابات موثقة بالعلامة الزرقاء على تويتر، تناقلت هذه الأنباء دون وجود أي تصريح رسمي من فريمان بشأن هذا الأمر، الذي لم يؤكده أيضا أي مصدر مقرب منه.

وتصدر اسم الفنان العالمي قائمة الأكثر تداولًا بموقع “تويتر”، وجاءت العديد من التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي مزاعم اعتناق مورجان فريمان للإسلام.

ومن ضمن ما تم تداوله في هذا السياق ذكر البعض، أن مورغان فريمان أعلن إسلامه في قطر بعد حضور محاضرة للدكتور ذاكر نايك و سماع آية “أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت”.

الملحد مورغان فريمان يعلن إسلامه في قطر بعد حضور محاضرة ذاكر نايك و سماع آية "أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت"

صدق الله العظيم pic.twitter.com/jOlND8j4WO — AMIR (@_forme88) November 20, 2022

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وراجت هذه الأنباء بين رواد السوشيال ميديا، بعد ظهور مورغان مع الشاب القطري غانم المفتاح، في إحدى فقرات حفل افتتاح كاس العالم أمس.

حيث “فريمان والمفتاح” على منصة الافتتاح الحديث حول تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الأديان ووازدواجية المعايير.

غانم المفتاح ومورغان فريمان

وتضمن حديثهم إشارة إلى الآية القرآنية:”يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم”. والتي افتتح بها غانم المفتاح أولى فقرات الحفل.

جدير بالذكر أن مورغان فريمان كان قد صرح من قبل أنه يحب الاستماع إلى الأذان وصوته العذب.

ولكن حتى الآن لم يؤكد الفنان العالمي هذه المزاعم المتداولة ولم يقم بنفيها أيضاً.

مورغان فريمان يعلن إعتناقه الإسلام ❤️ pic.twitter.com/mD8jvX40GI — هنا مونديال كأس العالم (@mtgded) November 20, 2022

وبمراجعة صفحاته وحساباته الرسمية على مواقع التواصل والإنترنت، لم نجد أي تصريح رسمي لفريمان باعتناقه الإسلام.

ليصبح كل ما قيل حول هذا الأمر وما تم تداوله ليس عليه أي دليل حقيقي. لتبقى هذه المزاعم مجرد منشورات افتراضية إلى حين يتم تأكيدها أو نفيها من قبل الفنان العالمي.

كأس العالم قطر 2022

وانطلقت في العاصمة القطرية الدوحة أمس، الأحد 20 نوفمبر، بطولة كأس العالم 2022، وسط حضور جماهيري ضخم وتنظيم خيالي أسطوري غير مسبوق في تاريخ البطولة الرياضية الأكبر في العالم.

وأشاد العالم أجمع بجهود قطر العظيمة لخروج هذه النسخة المونديالية بهذا الشكل العظيم والمشرف.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، البطولة أمس بكلمة مؤثرة رحب فيها بجميع الحضور والزائرين لقطر وتمنى للجميع حظا موفقا.

كما حضر افتتاح المونديال أيضا العديد من قادة المنطقة وزعمائها، وكان على رأسهم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

بالإضافة إلى أولياء عهود الكويت والسعودية وسلطنة عمان، كما حضر حفل افتتاح كأس العالم الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين.

ولفت أمير قطر الوالد أيضا الأنظار في حفل الافتتاح، وقام بالتوقيع على قميصه الذي ارتداه قبل 50 عاما وكان يلعب به كرة القدم في صباه.