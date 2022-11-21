محمد صلاح يحرج مضيفة في الكويت مدت يدها لتصافحه وانتقادات لـ”فخر العرب” (شاهد)

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وطن – أحرج نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إحدى المضيفات خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده ونظيره البلجيكي والتي انتهت لصالح الفراعنة بهدفين هدف وأقيمت في دولة الكويت.

وأظهر الفيديو، محمد صلاح وهو متوجه إلى المنطقة المخصصة لتسلم جائزة أفضل لاعب.

وصافح صلاح، رجلين من اللجنة المنظمة للمباراة، قبل أن يوجه إيماءة برأسه لمضيفة كانت تقف بجوار المنظمين.

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وسارعت السيدة بمد يدها لصلاح إلا أن اللاعب الملقب بـ”فخر العرب” لم يصافحها واتخذ مكانه لالتقاط صورة تذكارية خلال تسلمه الجائزة.

وظهرت بوضوح علامات الإحراج على وجه المضيفة، ولا يُعرف إن كان محمد صلاح قد تعمد عدم مصافحتها أو أنه لم يلتفت لها من الأساس.

تفاعل واسع

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أثار الفيديو تفاعلا واسعا وحاز بالكثير من التعليقات بين النشطاء على موقع تويتر.

فقال فارس: “الموضوع ليس رفض بقدر انه غير متوقع منها المصافحه، أو بالأحرى لا يجب عليها المصافحة فهي ليس ببروتوكول المصافحه لتسليمه الجائزة وهذا شيء طبيعي ألا يصافحه، هذه من ناحية، اما من ناحية اخرى فاذا كان الموضوع عقائدي فهو حر بعقيدته وايمانه واعتقاده، فهنالك اجانب بمعتقدات اخرى لا يصافحو”.

الموضوع ليس رفض بقدر انه غير متوقع منها المصافحه، او بالاحرى لا يجب عليها المصافحة فهي ليس ببروتوكول المصافحه لتسليمه الجائزة وهذا شيء طبيعي ان لا يصافحه، هذه من ناحية، اما من ناحية اخرى فاذا كان الموضوع عقائدي فهو حر بعقيدته وايمانه واعتقاده، فهنالك اجانب بمعتقدات اخرى لا يصافحو — Faris Tadros (@FarisTadros33) November 20, 2022

وكتب مغرد: “فخر العرب يرفض يصافح بس عادي يحتفل بالهالوين والكريسمس”.

فخر العرب يرفض يصافح بس عادي يحتفل بالهالوين والكريسمس — َ (@Dhovm) November 19, 2022

وغرد ناشط: “هو مخدش باله ، افتكرها بتقوله اتفضل”.

هو مخدش باله ، افتكرها بتقوله اتفضل — Abo Aly (@AboAly16814767) November 19, 2022

وكتبت ناشطة: “بس عادي يحط يده على ملكة جمال مصر”.

بس عادي يحط يده على ملكة جمال مصر — /// (@SeMaynl) November 19, 2022

وتفاعل ناشط :”من الاتيكيت أن تسلم على السيدة التي تمد يدها بالسلام.اما إن كان رجلا فأنت حر”.

من الاتيكيت أن تسلم على السيدة التي تمد يدها بالسلام.اما إن كان رجلا فأنت حر — emamsaad (@emamsaademamsa2) November 20, 2022

صلاح أفضل لاعب

وكان محمد صلاح قد حصل على جائزة الأفضل في المباراة الودية التي انتهت بفوز مصر على بلجيكا بنتيجة 2-1، بعدما نجح في صناعة الهدف الثاني لزميله محمود حسن تريزيجيه.

وفي مشهد أثار إعجابا واسعا، حرص صلاح على إهداء الجائزة لزميله المحترف في صفوف نادي طرابزون سبور التركي، الذي قدم أداء جيدا في المباراة.

وخاض الفراعنة مباراة بلجيكا الودية استعدادا لاستكمال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، فيما يغيب المنتخب المصري عن بطولة كأس العالم بعدما خطف بطاقة التأهل منتخب السنغالي في مباراة حسمتها ركلات الترجيح بين عملاقي إفريقيا.