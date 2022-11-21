الإثنين, نوفمبر 21, 2022
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حياتنا

محمد صلاح يحرج مضيفة في الكويت مدت يدها لتصافحه وانتقادات لـ”فخر العرب” (شاهد)

المقطع أثار تفاعلا كبيرا بين نشطاء تويتر

كتب خالد السعدي
محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب watanserb.com
محمد صلاح يحرج مضيفة أرادت مصافحته خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب
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وطن – أحرج نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إحدى المضيفات خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده ونظيره البلجيكي والتي انتهت لصالح الفراعنة بهدفين هدف وأقيمت في دولة الكويت.

وأظهر الفيديو، محمد صلاح وهو متوجه إلى المنطقة المخصصة لتسلم جائزة أفضل لاعب.

وصافح صلاح، رجلين من اللجنة المنظمة للمباراة، قبل أن يوجه إيماءة برأسه لمضيفة كانت تقف بجوار المنظمين.

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وسارعت السيدة بمد يدها لصلاح إلا أن اللاعب الملقب بـ”فخر العرب” لم يصافحها واتخذ مكانه لالتقاط صورة تذكارية خلال تسلمه الجائزة.

وظهرت بوضوح علامات الإحراج على وجه المضيفة، ولا يُعرف إن كان محمد صلاح قد تعمد عدم مصافحتها أو أنه لم يلتفت لها من الأساس.

تفاعل واسع

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أثار الفيديو تفاعلا واسعا وحاز بالكثير من التعليقات بين النشطاء على موقع تويتر.

فقال فارس: “الموضوع ليس رفض بقدر انه غير متوقع منها المصافحه، أو بالأحرى لا يجب عليها المصافحة فهي ليس ببروتوكول المصافحه لتسليمه الجائزة وهذا شيء طبيعي ألا يصافحه، هذه من ناحية، اما من ناحية اخرى فاذا كان الموضوع عقائدي فهو حر بعقيدته وايمانه واعتقاده، فهنالك اجانب بمعتقدات اخرى لا يصافحو”.

وكتب مغرد: “فخر العرب يرفض يصافح بس عادي يحتفل بالهالوين والكريسمس”.

وغرد ناشط: “هو مخدش باله ، افتكرها بتقوله اتفضل”.

وكتبت ناشطة: “بس عادي يحط يده على ملكة جمال مصر”.

وتفاعل ناشط :”من الاتيكيت أن تسلم على السيدة التي تمد يدها بالسلام.اما إن كان رجلا فأنت حر”.

صلاح أفضل لاعب

وكان محمد صلاح قد حصل على جائزة الأفضل في المباراة الودية التي انتهت بفوز مصر على بلجيكا بنتيجة 2-1، بعدما نجح في صناعة الهدف الثاني لزميله محمود حسن تريزيجيه.

وفي مشهد أثار إعجابا واسعا، حرص صلاح على إهداء الجائزة لزميله المحترف في صفوف نادي طرابزون سبور التركي، الذي قدم أداء جيدا في المباراة.

وخاض الفراعنة مباراة بلجيكا الودية استعدادا لاستكمال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، فيما يغيب المنتخب المصري عن بطولة كأس العالم بعدما خطف بطاقة التأهل منتخب السنغالي في مباراة حسمتها ركلات الترجيح بين عملاقي إفريقيا.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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