محمد بن زايد هاتف أمير قطر وأكد دعمه للدوحة.. ماذا عن حمد المزروعي؟

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وطن- في خطوة أثارت الاستغراب بعد حالة من الشد والجذب بخصوص ما قيل إنه امتعاض إماراتي بخصوص استضافة قطر لكأس العالم، جرى اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين.

إنجاز كبير لدولة قطر

ووفق الديوان الأميري القطري، فقد هنأ محمد بن زايد، الأمير تميم، في مكالمة هاتفية بمناسبة نجاح افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وبدورها قالت وكالة أنباء الإمارات “وام” إن ابن زايد أعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في استضافة هذه البطولة العالمية.

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وتابع أن “إقامتها في المنطقة إنجازا كبيراً لدولة قطر والعالم العربي”، مؤكداً دعم دولته الإمارات لقطر ومساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم.

ومن جانبه عبر الشيخ تميم، عن شكره وتقديره لابن زايد، على تهنئته متمنياً له موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء.

محمد بن راشد حضر حفل الافتتاح

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، حضر حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، أمس.

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وأعرب “آل مكتوم” عن خالص تهنئة شعب الإمارات وقيادتها الرشيدة لدولة قطر قيادةً وشعباً بالانطلاقة الناجحة لهذا الحدث العالمي الكبير، والذي يعد نجاحه إنجازاً للمنطقة العربية عامةً.

وتأتي زيارة “ابن راشد” إلى الدوحة وحضور افتتاح بطولة كأس العالم تلبية لدعوة الشيخ تميم.

فترة حساسة

وقوبلت هذه الخطوة من محمد بن زايد- بتفاعل واسع وتعليقات متباينة، خاصةً وأنها تأتي في ظلّ فترة حساسة في العلاقات بين الدوحة والإمارات منذ الأزمة الخليجية.

وعلق ناشط في هذا السياق:”تعرض ابن زايد للخيبة 3 مرات. أولها عند فشله بإفشال استضافة قطر للمونديال.”

وتابع:”وثانيها.. عندما فشل في إفشال استعدادات قطر لاستضافة المونديال.. وثالثها، عندما أقام فعالية رياضية في ابوظبي بنفس الوقت الذي كان أمير قطر يفتتح فيه كأس العالم.”

تعرض بن زايد للخيبة 3 مرات.

أولها عند فشله بإفشال استضافة قطر للمونديال.

ثانيها، عندما فشل في إفشال استعدادات قطر لاستضافة المونديال.

ثالثها، عندما أقام فعالية رياضية في ابوظبي بنفس الوقت الذي كان أمير قطر يفتتح كأس العالم.

فتحول بن زايد الى مسخرة. #قطر_تتقدم_والامارات_تتألم pic.twitter.com/c04uYZylVt — عبدالحميد السلطان (@Alssultan11) November 21, 2022

فيما قالت “رقيه بنت اليمن”:”انتصرت قطر .. وتحقق الحلم القطري وفشل بن زايد وزبانيته وسقطت أحلامهم”.

بينما رأى مغرد آخر أن “الإنسان السوي يفرح بأي نجاح إيجابي للآخرين.فضلا عن أن يكون ذلك النجاح يعود بالخير وحسن السمع على بلاده باعتبارها جزءااً من وطن عربي نال ذلك النجاح.”

وتابع مهاجما الرئيس الإماراتي:”لكن ابن زايد يصر على عداوته للعرب ولكل نجاح إيجابي يحققه أي عربي كائنا من كان.. ما سر هذه العداوة؟!.”

وبالمقابل عقب “بو فهد”: “الشيخ محمد بن زايد، والشيخ تميم بن حمد يصفعان المتصيدين في الماء العكر صفعةً أكاد أسمع صداها من مسافة بعيدة!”

وتابع: “ليخرس جميع المشكّكين والمغرضين الآن،وليوقفوا بطولاتهم الكرتونية،فقد أسكتهم القادة،ومن كان يرى نفسه بطلاً فليخاطبهم إن كان يجرؤ.”

تناقض إماراتي

واستنكر ناشطون تهنئة محمد بن زايد لأمير قطر بتنظيم المونديال، بينما يطلق حمد المزروعي المقرب منه، ليشيطن قطر عبر حسابه بتويتر ويهاجمها ليل نهار.

قطر لم تبهر العالم افتتاح اقل من عادي … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 20, 2022

حتى أن “المزروعي” لم يخفي حقده أمس وخرج يهاجم الدوحة في أول أيام المونديال، ويقلل من الإنجاز الضخم ويشمت بخسارة العنابي أيضا أمام الإكوادور.

وقال المغرد الذي يصفه ناشطون بالبذيء:”من الاخر اذا سجل منتخب قطر قول في المنديال مستعد احذف حسابي من تويتر.”

من الاخر اذا سجل منتخب قطر قول في المنديال مستعد احذف حسابي من تويتر … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 20, 2022

وترك حمد المزروعي يهاجم قطر ليلَ نهار ويشوّهها، دون تحرّك من القيادة أو السلطات هناك ضده، يؤكد إقرار القيادة الإماراتية لهذه الأفعال والموافقة عليها، بحسب رأي البعض.