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محمد بن زايد هاتف أمير قطر وأكد دعمه للدوحة.. ماذا عن حمد المزروعي؟

هنأه بنجاح افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022

كتب باسل النجار
محمد بن زايد و أمير قطر watanserb.com
محمد بن زايد و أمير قطر
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وطن- في خطوة أثارت الاستغراب بعد حالة من الشد والجذب بخصوص ما قيل إنه امتعاض إماراتي بخصوص استضافة قطر لكأس العالم، جرى اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين.

إنجاز كبير لدولة قطر

ووفق الديوان الأميري القطري، فقد هنأ محمد بن زايد، الأمير تميم، في مكالمة هاتفية بمناسبة نجاح افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وبدورها قالت وكالة أنباء الإمارات “وام” إن ابن زايد أعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في استضافة هذه البطولة العالمية.

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وتابع أن “إقامتها في المنطقة إنجازا كبيراً لدولة قطر والعالم العربي”، مؤكداً دعم دولته الإمارات لقطر ومساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم.

ومن جانبه عبر الشيخ تميم، عن شكره وتقديره لابن زايد، على تهنئته متمنياً له موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء.

محمد بن زايد و أمير قطر
محمد بن زايد و أمير قطر

محمد بن راشد حضر حفل الافتتاح

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، حضر حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، أمس.

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وأعرب “آل مكتوم” عن خالص تهنئة شعب الإمارات وقيادتها الرشيدة لدولة قطر قيادةً وشعباً بالانطلاقة الناجحة لهذا الحدث العالمي الكبير، والذي يعد نجاحه إنجازاً للمنطقة العربية عامةً.

محمد بن زايد و أمير قطر
محمد بن زايد و أمير قطر

وتأتي زيارة “ابن راشد” إلى الدوحة وحضور افتتاح بطولة كأس العالم تلبية لدعوة الشيخ تميم.

فترة حساسة

وقوبلت هذه الخطوة من محمد بن زايد- بتفاعل واسع وتعليقات متباينة، خاصةً وأنها تأتي في ظلّ فترة حساسة في العلاقات بين الدوحة والإمارات منذ الأزمة الخليجية.

وعلق ناشط في هذا السياق:”تعرض ابن زايد للخيبة 3 مرات. أولها عند فشله بإفشال استضافة قطر للمونديال.”

وتابع:”وثانيها.. عندما فشل في إفشال استعدادات قطر لاستضافة المونديال.. وثالثها، عندما أقام فعالية رياضية في ابوظبي بنفس الوقت الذي كان أمير قطر يفتتح فيه كأس العالم.”

فيما قالت “رقيه بنت اليمن”:”انتصرت قطر .. وتحقق الحلم القطري وفشل بن زايد وزبانيته وسقطت أحلامهم”.

بينما رأى مغرد آخر أن “الإنسان السوي يفرح بأي نجاح إيجابي للآخرين.فضلا عن أن يكون ذلك النجاح يعود بالخير وحسن السمع على بلاده باعتبارها جزءااً من وطن عربي نال ذلك النجاح.”

وتابع مهاجما الرئيس الإماراتي:”لكن ابن زايد يصر على عداوته للعرب ولكل نجاح إيجابي يحققه أي عربي كائنا من كان.. ما سر هذه العداوة؟!.”

وبالمقابل عقب “بو فهد”: “الشيخ محمد بن زايد، والشيخ تميم بن حمد يصفعان المتصيدين في الماء العكر صفعةً أكاد أسمع صداها من مسافة بعيدة!”

وتابع: “ليخرس جميع المشكّكين والمغرضين الآن،وليوقفوا بطولاتهم الكرتونية،فقد أسكتهم القادة،ومن كان يرى نفسه بطلاً فليخاطبهم إن كان يجرؤ.”

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تناقض إماراتي

واستنكر ناشطون تهنئة محمد بن زايد لأمير قطر بتنظيم المونديال، بينما يطلق حمد المزروعي المقرب منه، ليشيطن قطر عبر حسابه بتويتر ويهاجمها ليل نهار.

حتى أن “المزروعي” لم يخفي حقده أمس وخرج يهاجم الدوحة في أول أيام المونديال، ويقلل من الإنجاز الضخم ويشمت بخسارة العنابي أيضا أمام الإكوادور.

وقال المغرد الذي يصفه ناشطون بالبذيء:”من الاخر اذا سجل منتخب قطر قول في المنديال مستعد احذف حسابي من تويتر.”

وترك حمد المزروعي يهاجم قطر ليلَ نهار ويشوّهها، دون تحرّك من القيادة أو السلطات هناك ضده، يؤكد إقرار القيادة الإماراتية لهذه الأفعال والموافقة عليها، بحسب رأي البعض.

المصدرتويتر، وكالة أنباء الإمارات "وام"، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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