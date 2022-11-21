طلاق نسرين طافش رسميا.. زوجها كسر صمته وكشف ما حدث

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وطن- وضع الطبيب المصري “شريف شرقاوي” حداً للجدل الذي طال بخصوص علاقته بزوجته الممثلة “نسرين طافش“، معلناً عن طلاقهما بعد 5 أشهر من الزواج.

تم الطلاق بسلام واحترمها كإنسانة

وشارك “شرقاوي” متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، منشوراً تحدث فيه عن النرجسية والطاقة، ليفاجآ بسؤال حول نسرين طافش.

وردا على سؤال: “فين نسرين طافش؟”، قال: “تم الطلاق بسلام واحترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدًا يحدث بين البشر.. المهم السلام والاحترام”.

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“زوجتي وست الستات”

وأثيرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات والشائعات، بخصوص انفصال الفنانة نسرين طافش وزوجها الدكتور شريف شرقاوي.

وبادر شرقاوي في حينها إلى نفي هذه الشائعات، ونشر صورة على البحر تجمعه بزوجته الفنانة السورية، مما أثار انزعاجها في حينه.

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وعلق خبير التجميل المصري على الشائعات التي انتشرت في شهر أغسطس الماضي، قائلًا: “نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها.. نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم”.

وفي أواخر سبتمبر أيلول الماضي، أثارت الفنانة السورية الجدل من جديد، بشأن انفصالها عن زوجها، وكتبت عبر خاصية “ستوري” على حسابها بموقع “إنستجرام”: “اعتزل ما يؤذيك”، مع إلغاء متابعتها لزوجها وحذف جميع صورهما معا.

وكانت نسرين طافش وهي فلسطينية الأصل وتنحدر من مدينة حلب فاجأت جمهورها في بداية يوليو الماضي، بزواجها ونشرت صورة ليدها وهي في يد رجل ويرتديان خاتم الزواج.

وعلقت كاتبة عبر حسابها بتطبيق Instagram: “جمع الله ما بينهما، أتمنى من الله، بارك الله في هذا التجمع وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد”؟

وكتبت نسرين طافش في الهاشتاج أنها تزوجت حديثا، ونعتت زوجها بتوأم روحها.

زوج نسرين طافش

وظهر الثنائي وقتها وهما يستمتعان بوقتهما على شاطئ البحر.وارتدت الفنانة السورية مايوه باللون الأسود، مع شورت ملون، وكانت تمارس رياضة التنس مع زوجها.

وعقّب زوج نسرين طافش حينها على الفيديو: “الطفل الداخلي المطمئن = السلام الداخلي”.

وتابع: “داخل كل منا طفل داخلي له وجهان يظهران في المواقف الصعبة. أحدهما مبتهج يحتاج للعلب و المرح و الآخر خائف حزين و غاضب بحاجة للعطف و الاحتواء. و كلهما بحاجة للتقبل و الحب كي يشعران بالأمان”.

الراقصة عزيزة

وقدمت نسرين طافش في رمضان 2022 مسلسل “جوقة عزيزة” والذي تدور أحداثه خلال فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، ويتناول شخصية راقصة تدعى “عزيزة” تجسد شخصيتها نسرين طافش ويقع في غرامها كولونيل فرنسي.

وشاركها البطولة: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال، ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني، وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.