الإثنين, نوفمبر 21, 2022
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حياتنا

طلاق نسرين طافش رسميا.. زوجها كسر صمته وكشف ما حدث

عصفت بزواجهما الشائعات والتكهنات طوال 5 أشهر

كتب خالد الأحمد
نسرين طافش و شريف شرقاوي watanserb.com
نسرين طافش و شريف شرقاوي
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وطن- وضع الطبيب المصري “شريف شرقاوي” حداً للجدل الذي طال بخصوص علاقته بزوجته الممثلة “نسرين طافش“، معلناً عن طلاقهما بعد 5 أشهر من الزواج.

تم الطلاق بسلام واحترمها كإنسانة

وشارك “شرقاوي” متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، منشوراً تحدث فيه عن النرجسية والطاقة، ليفاجآ بسؤال حول نسرين طافش.

رد غير متوقع من زوج نسرين طافش على سؤال “كيف تتزوج غير مستورة؟”!

وردا على سؤال: “فين نسرين طافش؟”، قال: “تم الطلاق بسلام واحترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدًا يحدث بين البشر.. المهم السلام والاحترام”.

 

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“زوجتي وست الستات”

وأثيرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات والشائعات، بخصوص انفصال الفنانة نسرين طافش وزوجها الدكتور شريف شرقاوي.

وبادر شرقاوي في حينها إلى نفي هذه الشائعات، ونشر صورة على البحر تجمعه بزوجته الفنانة السورية، مما أثار انزعاجها في حينه.

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وعلق خبير التجميل المصري على الشائعات التي انتشرت في شهر أغسطس الماضي، قائلًا: “نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها.. نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم”.

وفي أواخر سبتمبر أيلول الماضي، أثارت الفنانة السورية الجدل من جديد، بشأن انفصالها عن زوجها، وكتبت عبر خاصية “ستوري” على حسابها بموقع “إنستجرام”: “اعتزل ما يؤذيك”، مع إلغاء متابعتها لزوجها وحذف جميع صورهما معا.

وكانت نسرين طافش وهي فلسطينية الأصل وتنحدر من مدينة حلب فاجأت جمهورها في بداية يوليو الماضي، بزواجها ونشرت صورة ليدها وهي في يد رجل ويرتديان خاتم الزواج.

وعلقت كاتبة عبر حسابها بتطبيق Instagram: “جمع الله ما بينهما، أتمنى من الله، بارك الله في هذا التجمع وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد”؟

وكتبت نسرين طافش في الهاشتاج أنها تزوجت حديثا، ونعتت زوجها بتوأم روحها.

زوج نسرين طافش

وظهر الثنائي وقتها وهما يستمتعان بوقتهما على شاطئ البحر.وارتدت الفنانة السورية مايوه باللون الأسود، مع شورت ملون، وكانت تمارس رياضة التنس مع زوجها.

وعقّب زوج نسرين طافش حينها على الفيديو: “الطفل الداخلي المطمئن = السلام الداخلي”.

وتابع: “داخل كل منا طفل داخلي له وجهان يظهران في المواقف الصعبة. أحدهما مبتهج يحتاج للعلب و المرح و الآخر خائف حزين و غاضب بحاجة للعطف و الاحتواء. و كلهما بحاجة للتقبل و الحب كي يشعران بالأمان”.

نسرين طافش لزوجها: “كن صادقاً”.. هل أصبح طلاقهما رسمياً بعد هذه الخطوة المفاجئة منها؟

الراقصة عزيزة

وقدمت نسرين طافش في رمضان 2022 مسلسل “جوقة عزيزة” والذي تدور أحداثه خلال فترة الانتداب الفرنسي في سوريا، ويتناول شخصية راقصة تدعى “عزيزة” تجسد شخصيتها نسرين طافش ويقع في غرامها كولونيل فرنسي.

وشاركها البطولة: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال، ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني، وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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