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بيكيه وعشيقته في صور صادمة .. غير قادرة على النظر الى وجهه! (شاهد)

يبدو أن المشاكل الأولى بدأت تظهر بين الثنائي!

كتب أنس السالم
بيكيه وعشيقته كلارا شيا مارتي watanserb.com
بيكيه وعشيقته كلارا شيا مارتي
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وطن – نجح اللاعب المعتزل حديثاً جيرارد بيكيه، في إنهاء خلافه مع شريكته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا، لكنّه يبدو الآن في وضعٍ لا يحسد مع ظهور المشاكل الأولى مع عشيقته الجديدة كلارا شيا مارتي .

بيكيه وعشيقته .. صور تظهر أنه ليس كل شيء وردي بينهما!

فبعد ستة أشهر، من بدء علاقتهما، بدأ يظهر الخلاف الأول بين شاكيرا وعشيقته كلارا شيا مارتي. بحسب نقلت صحيفة “ماركا” الإسبناية عن ما أورد برنامج “Y ahora Sonsole“، الذي يعرض على قناة Antena 3 الإسبانية

ونشر البرنامج صوراً، قال إنها تظهر أنه ليس كل شيء وردي مع بيكيه وعشيقته كلارا شيا.

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واعتبر البرنامج أنّ العلاقة ليست مثالية بين الثنائي كما يعتقد كثيرون.

والصور التي نشرها البرنامج، يظهر فيها بيكيه وعشيقته يغادران مطعمًا ممسكين بأيدي بعضهما البعض، لكن وجه كلارا شيا يظهر عبوساً وفيه حزنًا، وغير قادرة حتى على النظر الى وجهه.

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وجاء التوصل للاتفاق بين بيكيه وشاكيرا عقب أسبوع واحد من إعلان بيكيه اعتزاله للعب كرة القدم.

شاكيرا وبيكيه watanserb.com
المغنية الكولومبية شاكيرا واللاعب الاسباني المعتزل حديثاً جيرارد بيكيه

بينما تواجه شاكيرا (45 عاما) محاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا بعد أن خسرت استئنافا في 26 مايو.

ويقول ممثلو الادعاء إن المغنية لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (15.54 مليون دولار) من الضرائب على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.

وكان بيكيه (35 عاما) قد انفصل عن المغنية الشهيرة في مطلع يونيو من العام الماضي، قبل أن يدخلا في سجالات قانونية تتعلق بحضانة طفليهما.

ولاحقاً، اتضح أن بيكيه يواعد عشيقته الجديدة كلارا شيا مارتي.

 

المصدرماركا - Y Ahora Sonsoles - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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