بيكيه وعشيقته في صور صادمة .. غير قادرة على النظر الى وجهه! (شاهد)

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وطن – نجح اللاعب المعتزل حديثاً جيرارد بيكيه، في إنهاء خلافه مع شريكته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا، لكنّه يبدو الآن في وضعٍ لا يحسد مع ظهور المشاكل الأولى مع عشيقته الجديدة كلارا شيا مارتي .

بيكيه وعشيقته .. صور تظهر أنه ليس كل شيء وردي بينهما!

فبعد ستة أشهر، من بدء علاقتهما، بدأ يظهر الخلاف الأول بين شاكيرا وعشيقته كلارا شيا مارتي. بحسب نقلت صحيفة “ماركا” الإسبناية عن ما أورد برنامج “Y ahora Sonsole“، الذي يعرض على قناة Antena 3 الإسبانية

ونشر البرنامج صوراً، قال إنها تظهر أنه ليس كل شيء وردي مع بيكيه وعشيقته كلارا شيا.

¡No es oro todo lo que reluce! 😳 Tampoco en la relación entre Piqué y Clara Chía. 😱 #YAhoraSonsoles ▶️ https://t.co/ZCnNQiLB1j pic.twitter.com/oFINi3jnkU — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) November 19, 2022

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واعتبر البرنامج أنّ العلاقة ليست مثالية بين الثنائي كما يعتقد كثيرون.

والصور التي نشرها البرنامج، يظهر فيها بيكيه وعشيقته يغادران مطعمًا ممسكين بأيدي بعضهما البعض، لكن وجه كلارا شيا يظهر عبوساً وفيه حزنًا، وغير قادرة حتى على النظر الى وجهه.

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وجاء التوصل للاتفاق بين بيكيه وشاكيرا عقب أسبوع واحد من إعلان بيكيه اعتزاله للعب كرة القدم.

بينما تواجه شاكيرا (45 عاما) محاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا بعد أن خسرت استئنافا في 26 مايو.

ويقول ممثلو الادعاء إن المغنية لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (15.54 مليون دولار) من الضرائب على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.

وكان بيكيه (35 عاما) قد انفصل عن المغنية الشهيرة في مطلع يونيو من العام الماضي، قبل أن يدخلا في سجالات قانونية تتعلق بحضانة طفليهما.

ولاحقاً، اتضح أن بيكيه يواعد عشيقته الجديدة كلارا شيا مارتي.