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مونديال قطر 2022

بث مباراة السعودية والأرجنتين اليوم بجودة عالية على بين سبورت

السعودية تواجه الأرجنتين في ثاني مباراة رسمية في مونديال كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
بث مباراة السعودية والأرجنتين اليوم في كأس العالم watanserb.com
بث مباراة السعودية والأرجنتين اليوم في كأس العالم
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وطن- يترقب عشاق كرة القدم، بث مباراة السعودية والأرجنتين، الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب ” استاد لوسيل”، مباراة السعودية والأرجنتين، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة السعودية والأرجنتين

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة الثانية عشرة مساءً، بينما سيكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

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وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون عند الساعة الثانية ظهراً، لنقل أحداث المباراة بين كلا المنتخبين في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

بث مباراة السعودية والأرجنتين اليوم

ومن المقرر أن تبث وقائع أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، على مجموعة قنوات “بين سبورت” و “الكأس” المشفرتين.

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كما وسيعلق على مجريات مباراة السعودية والأرجنتين، على قناة “bein sport max 1” الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

وجاء تردد قناة “bein sport max 1″، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12245، ومعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

كما ونرفق روابط بث مباراة السعودية والأرجنتين اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

بث مباراة السعودية والأرجنتين (اضغط هنا) 

مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين اليوم (اضغط هنا) 

بث مباراة السعودية والأرجنتين بجودة عالية ( اضغط هنا)

مجموعة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022

ويحل منتخبي السعودية والأرجنتين في المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة المكسيك وبولندا.

كما وتعد المواجهة الخامسة بين السعودية والأرجنتين، بعد أخر مواجهة بينهما في عام 2012، والثانية في البطولات الرسمية بين كلا المنتخبين.

وتستضيف دولة قطر أحداث بطولة كأس العالم 2022، التي انطلقت مراسمها الأحد، كأول نسخة عربية في تاريخ البطولة العالمية، حتى ال18 من ديسمبر الشهر المقبل، والذي يصادف اليوم الوطني القطري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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