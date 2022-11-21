بث مباراة السعودية والأرجنتين اليوم بجودة عالية على بين سبورت

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وطن- يترقب عشاق كرة القدم، بث مباراة السعودية والأرجنتين، الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب ” استاد لوسيل”، مباراة السعودية والأرجنتين، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة السعودية والأرجنتين

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة الثانية عشرة مساءً، بينما سيكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أينما كنت .. اضبط ساعتك ⌚

شجع وادعــم الأخضــــــــر 🇸🇦 #السعودية_الأرجنتين pic.twitter.com/URDTYOQ9nb — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022

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وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون عند الساعة الثانية ظهراً، لنقل أحداث المباراة بين كلا المنتخبين في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

بث مباراة السعودية والأرجنتين اليوم

ومن المقرر أن تبث وقائع أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، على مجموعة قنوات “بين سبورت” و “الكأس” المشفرتين.

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كما وسيعلق على مجريات مباراة السعودية والأرجنتين، على قناة “bein sport max 1” الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

نستذكر معكم بطريقة مختلفة بعضًا من أهداف صقورنا في المشاركات السابقة في المونديال 🎥 — الواحدة ظهرًا موعدنا مع المشاركة السادسة 🤩 pic.twitter.com/K0cAWm5zJk — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 21, 2022

وجاء تردد قناة “bein sport max 1″، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12245، ومعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

كما ونرفق روابط بث مباراة السعودية والأرجنتين اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

مجموعة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022

ويحل منتخبي السعودية والأرجنتين في المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة المكسيك وبولندا.

كما وتعد المواجهة الخامسة بين السعودية والأرجنتين، بعد أخر مواجهة بينهما في عام 2012، والثانية في البطولات الرسمية بين كلا المنتخبين.

وتستضيف دولة قطر أحداث بطولة كأس العالم 2022، التي انطلقت مراسمها الأحد، كأول نسخة عربية في تاريخ البطولة العالمية، حتى ال18 من ديسمبر الشهر المقبل، والذي يصادف اليوم الوطني القطري.