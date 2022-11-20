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5 أشياء قد تحدث لجسمك إذا بقيت جالسََا طوال اليوم

إذا جلست لفترات طويلة، قد تشعر بقلة التركيز

كتب ايمان الباجي
5 أشياء قد تحدث لجسمك إذا بقيت جالسََا طوال اليوم watanserb.com
أشياء قد تحدث لجسمك إذا بقيت جالسََا طوال اليوم
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وطن- يضطر العديد من الأشخاص إلى الجلوس لفترات طويلة بسبب متطلبات العمل، مما يؤثر بشكل مباشر على صحة أجسامهم.

وفي هذا السياق، نشر موقع healthshots تقريرا تحدث فيه عن الأضرار الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة.

تورم الساقين

يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى تورم القدمين، ويمكن أن يؤدي هذا إلى خطر الإصابة بجلطات الدم. في بعض الأحيان، يكون تراكم السوائل في الساقين مصحوبًا بتحول السوائل إلى الجزء العلوي من الجسم، مما قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم ومشاكل في التنفس والنوم.

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زيادة الوزن

يجلس الكثير منا ساعات طويلة فى العمل وهو ما يسبب أضراراَ صحية عديدة، منها السمنة.

ويعتبر الحل الأمثل لهذه المشكلة ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام الصحي.

التعب والإرهاق الزائد

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التعب هو أكثر من مجرد الشعور بالنعاس أو الارهاق. وهذا الشعور يمكن أن يقطع الحياة اليومية. قلة النوم أو النشاط البدني المفرط أو اتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق إلى جانب الجلوس لفترة طويلة.

قلة التركيز

إذا جلست لفترات طويلة، قد تشعر بقلة التركيز، فضلا عن إجهاد العينين. قد يصعب عليك التركيز على عملك  وقد يشتت ذهنك أو تتوتر عيناك أو يتألم جسمك.

زيادة خطر الإصابة بالأمراض

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية، فإن الجلوس لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة وحتى الموت المبكر.

كيف تتجنب الآثار الجانبية للجلوس لفترة طويلة؟

لتحسين الدورة الدموية وتخفيف آثار الجلوس لفترات طويلة، ينصح بإتباع هذه الخطوات البسيطة:

  • المشيء لمسافات كثيرة
  • ممارسة تمارين الإطالة
  • أخذ فترات راحة
المصدرهالث شوتس، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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