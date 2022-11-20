5 أشياء قد تحدث لجسمك إذا بقيت جالسََا طوال اليوم

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وطن- يضطر العديد من الأشخاص إلى الجلوس لفترات طويلة بسبب متطلبات العمل، مما يؤثر بشكل مباشر على صحة أجسامهم.

وفي هذا السياق، نشر موقع healthshots تقريرا تحدث فيه عن الأضرار الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة.

تورم الساقين

يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى تورم القدمين، ويمكن أن يؤدي هذا إلى خطر الإصابة بجلطات الدم. في بعض الأحيان، يكون تراكم السوائل في الساقين مصحوبًا بتحول السوائل إلى الجزء العلوي من الجسم، مما قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم ومشاكل في التنفس والنوم.

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زيادة الوزن

يجلس الكثير منا ساعات طويلة فى العمل وهو ما يسبب أضراراَ صحية عديدة، منها السمنة.

ويعتبر الحل الأمثل لهذه المشكلة ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام الصحي.

التعب والإرهاق الزائد



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التعب هو أكثر من مجرد الشعور بالنعاس أو الارهاق. وهذا الشعور يمكن أن يقطع الحياة اليومية. قلة النوم أو النشاط البدني المفرط أو اتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق إلى جانب الجلوس لفترة طويلة.

قلة التركيز

إذا جلست لفترات طويلة، قد تشعر بقلة التركيز، فضلا عن إجهاد العينين. قد يصعب عليك التركيز على عملك وقد يشتت ذهنك أو تتوتر عيناك أو يتألم جسمك.

زيادة خطر الإصابة بالأمراض

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية، فإن الجلوس لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة وحتى الموت المبكر.

كيف تتجنب الآثار الجانبية للجلوس لفترة طويلة؟

لتحسين الدورة الدموية وتخفيف آثار الجلوس لفترات طويلة، ينصح بإتباع هذه الخطوات البسيطة: