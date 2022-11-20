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هل خرج ابن سلمان من عباءة الإمارات؟.. صوره مع أمير قطر تثير جدلا

ظهر ولي العهد السعودي ممسكا بيد الشيخ تميم

كتب فهمي الورغمي
محمد بن سلمان و أمير قطر watanserb.com
محمد بن سلمان و أمير قطر
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وطن- سلط مونديال قطر 2022 الكثير من الأضواء على شخصيات ومشاهد نادرة لم تكن حتى وقت قريب “أمرا عاديا” ولعل من تلك المشاهد مقطعا مصورا ظهر فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ممسكا بيد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في لقطة أشعلت مواقع التواصل على حرارتها.

محمد بن سلمان وأمير قطر

ممسكا بيد أمير قطر، ظهر ابن سلمان وهي يصعد أحد مدارج ستاد الخيمة، بعد انتهاء المقابلة الافتتاحية لكأس العالم، التي جمعت المنتخب القطري بنظيره الاكوادوري.

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لكن اللافت في مشهد حاكمي الدوحة والرياض، هو التقارب الكبير الذي ظهرا به في مواقف كثيرة خلال أقل من 24 ساعة على حضور محمد بن سلمان لقطر.

محمد بن سلمان يتوشح بعلم قطر ويحتضن رئيس الجزائر (شاهد)

وبحرارة شديدة، صعد الأمير السعودي بابتسامة تعلو محياه رفقة أمير قطر في لقطة يقول مراقبون، إنه سيكون لها صدى كبير على مستقبل العلاقات بين البلدين.

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فيما لفت آخرون إلى أن هذه الصور ربما تشير إلى خروج ولي العهد وحاكم المملكة الفعلي، من عباءة الإمارات التي حرضته على التحالف معها في حصار قطر عام 2017، المخطط الذي وضعه محمد بن زايد لتدمير الدوحة لكنه فشل فشل ذريعا واضطر لعقد مصالحة في النهاية.

وكان محمد بن سلمان، وصل إلى الدوحة اليوم، الأحد، تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل الافتتاح ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، حيث واجه “العنابي” الإكوادور في ملعب البيت، المباراة التي انتهت بخسارة المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شيء.

محمد بن سلمان يتوشح العلم القطري

وظهر ابن سلمان في أكثر من لقطة وهو يتوشح العلم القطري داخل المدرجات وخارجها.

كما التقط ولي العهد السعودي عدة صور تذكارية مع بعض الزعماء وهو يرتدي ذات الوشاح بألوان العلم القطري.

وكان ضمن هؤلاء الزعماء الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي ظهر ابن سلمان يحتضنه في المقصورة الرئيسية ويبتسم، أثناء التقاط صورة معه.

ظهر محمد بن سلمان، في مزاج جيد هذا اليوم في الدوحة، عبر مصافحات حارة جمعته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأحاديث ودية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ومعلوم هنا، التوترات السياسية المُعلنة مع تركيا، وغير المعلنة، نسبيا، مع الجزائر.

يقول بعض النشطاء إنه قد يصدق القول المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن ولي العهد السعودي شخص مزاجي لا يقبل أن يُرفض له طلب.

وأنه يحتفي في المقابل، بكل من يوليه الاهتمام المناسب، وهو في الواقع الأمر الذي لم يتوان أمير قطر في تقديمه، على حد تعبيرهم.

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ويشار إلى أن أزمة حادة تعد هي الأسوأ في تاريخ الخليج اندلعت قبل 5 سنوات بين قطر، وحلف السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

حيث قاد محمد بن زايد حينها مخطط حصار قطر، واستغل ارتباك أمور ابن سلمان وقتها ـ حيث صعد حديثا للحكم ودعمه ابن زايد لدى أمريكا وإسرائيل ـ لكي يأخذه في صفه ويضمه لمخطط الحصار، بسبب محللين.

وبعد ظهور قوة كبيرة من قطر في وجه محاصريها، وإثبات الدوحة أنها ليست لقمة سائغة ويمكنها إدارة معاركها ببراعة، اضطرت دول الحصار للتراجع عن مخططها والدخول في مفاوضات الصلح التي انتهت بالمصالحة الخليجية في قمة العلا بالمملكة العربية السعودية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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