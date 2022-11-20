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مونديال قطر 2022

مشاهدة بث مراسم افتتاح كأس العالم 2022 قطر على بين سبورت

توقيت حفل افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر على شبكة قنوات "بين سبورت" و "الكأس"

كتب فارس أبو شيحة
بث حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
بث حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر
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وطن- ساعاتٌ تفصلنا عن بث مراسم حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر، الأحد، على ملعب “استاد البيت” الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج في مدينة الخور المشهورة شمال العاصمة القطرية (الدوحة).

بث مراسم افتتاح كأس العالم 2022 قطر

وستنقل أحداث حفل افتتاح كأس العالم 2022، بنسختها ال22، التي ستستضيفها دولة قطر كأول نسخة عربية في تاريخ نسخ البطولة العالمية، والأولى كذلك على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

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وسيشهد مراسم افتتاح كأس العالم 2022 قطر، الحضور البارز لرؤساء وزعماء الدول العربية والعالم المدعوة لحضور تلك المراسم، وشخصيات رياضية واتحادات، وكذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا، السويسري جياني إنفانتينو وغيرهم.

كما ونرفق رابط بث حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر، عبر مجموعة شبكة قنوات “بين سبورت“، الناقل الحصري للبطولة العالمية، على النحو الآتي:

مشاهدة بث مراسم افتتاح كأس العالم 2022 (اضغط هنا)

بث حفل الاقتتاح على قنوات الكأس الرياضية (اضغط هنا) 

بث افتتاح كأس العالم 2022 قطر على الجزيرة مباشر (اضغط هنا)

ولا يقتصر نقل بث حفل مراسم افتتاح كأس العالم 2022، على شبكة قنوات “بين سبورت” العالمية، بل ستنقلها كذلك على قنوات الكأس الرياضية القطرية بالمجان. بالإضافة إلى القنوات الأجنبية والجزيرة القطرية مباشر.

آيات القرآن سيفتتح بها في حفل افتتاح كأس العالم 2022

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كما ويشهد حفل افتتاح كأس العالم 2022، العديدة من الفقرات الفنية الشيقة، بعد أن تبدأ مراسمها بأيات من القرآن الكريم بصوت القارئ القطري غانم المفتاح. وفق ما هو متداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وستؤدي المطربة اللبنانية ميريام فارس إحدى الفقرات الفنائية في حفل افتتاح كأس العالم 2022، وكذلك الفرقة الموسيقية العالمية المعروفة ب “بي تي أس” من كوريا الجنوبية وغيرها.

مباراة افتتاح كأس العالم 2022 قطر

وستكون أولى المباريات بين صاحب الأرض المستضيف قطر (العنابي) والإكوادور، في تمام الساعة السابعة مساءً. بتوقيت السعودية وقطر.

بينما سيبدأ موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر، عند الساعة الخامسة مساءً. أي قبل أولى المواجهات بساعتين على ملعب “استاد البيت”.

ومن الجدير بالذكر، أن مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022، التي ستنطلق الأحد. كما وستستمر حتى ال18 من ديسمبر/ كانون الأول الشهر القادم.

المصدروطن +بين سبورت+ قنوات الكأس + الجزيرة القطرية مباشر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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