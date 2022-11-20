مشاهدة بث مراسم افتتاح كأس العالم 2022 قطر على بين سبورت

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وطن- ساعاتٌ تفصلنا عن بث مراسم حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر، الأحد، على ملعب “استاد البيت” الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج في مدينة الخور المشهورة شمال العاصمة القطرية (الدوحة).

بث مراسم افتتاح كأس العالم 2022 قطر

وستنقل أحداث حفل افتتاح كأس العالم 2022، بنسختها ال22، التي ستستضيفها دولة قطر كأول نسخة عربية في تاريخ نسخ البطولة العالمية، والأولى كذلك على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

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وسيشهد مراسم افتتاح كأس العالم 2022 قطر، الحضور البارز لرؤساء وزعماء الدول العربية والعالم المدعوة لحضور تلك المراسم، وشخصيات رياضية واتحادات، وكذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا، السويسري جياني إنفانتينو وغيرهم.

كما ونرفق رابط بث حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر، عبر مجموعة شبكة قنوات “بين سبورت“، الناقل الحصري للبطولة العالمية، على النحو الآتي:

ولا يقتصر نقل بث حفل مراسم افتتاح كأس العالم 2022، على شبكة قنوات “بين سبورت” العالمية، بل ستنقلها كذلك على قنوات الكأس الرياضية القطرية بالمجان. بالإضافة إلى القنوات الأجنبية والجزيرة القطرية مباشر.

آيات القرآن سيفتتح بها في حفل افتتاح كأس العالم 2022

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كما ويشهد حفل افتتاح كأس العالم 2022، العديدة من الفقرات الفنية الشيقة، بعد أن تبدأ مراسمها بأيات من القرآن الكريم بصوت القارئ القطري غانم المفتاح. وفق ما هو متداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وستؤدي المطربة اللبنانية ميريام فارس إحدى الفقرات الفنائية في حفل افتتاح كأس العالم 2022، وكذلك الفرقة الموسيقية العالمية المعروفة ب “بي تي أس” من كوريا الجنوبية وغيرها.

🚨 خبر عاجل | beIN SPORTS تبث 22 مباراة من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ مجاناً لتحتفي بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة.#كأس_العالم_قطر_2022 #قطر2022 https://t.co/LstVW37nqh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2022

مباراة افتتاح كأس العالم 2022 قطر

وستكون أولى المباريات بين صاحب الأرض المستضيف قطر (العنابي) والإكوادور، في تمام الساعة السابعة مساءً. بتوقيت السعودية وقطر.

بينما سيبدأ موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022 قطر، عند الساعة الخامسة مساءً. أي قبل أولى المواجهات بساعتين على ملعب “استاد البيت”.

ومن الجدير بالذكر، أن مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022، التي ستنطلق الأحد. كما وستستمر حتى ال18 من ديسمبر/ كانون الأول الشهر القادم.