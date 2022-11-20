“محمد بن سلمان في قطر”.. سعوديون يحتفلون بانطلاق المونديال بعد وصفه بـ”بطولة الشواذ”

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وطن – “محمد بن سلمان في قطر“.. وسم تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، تزامنا مع وصول ولي العهد إلى الدوحة، لحضور افتتاح بطولة كأس العالم التي تنطلق اليوم الأحد.

وكان الديوان الأميري القطري، قد أعلن وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قطر، في ساعة مبكرة من الأحد، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.

جاء ذلك تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح البطولة، وكان في مقدم مستقبلي محمد بن سلمان، نائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني.

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واحتفى سعوديون، بزيارة ولي العهد إلى الدوحة وحضوره افتتاح البطولة التي تُقام للمرة الاولى في دولة عربية.

ونشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد، صورة تجمع بين أمير قطر ومحمد بن سلمان، وقال: “سمو ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة سمو أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022”.

سمو #ولي_العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة سمو أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022. pic.twitter.com/4gBN9kSDKd — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) November 20, 2022

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كما نشر خالد فهد الحسين المستشار الإعلامي ونائب رئيس اللجنة البارالمبية السعودية سابقاً، صورة من وصول محمد بن سلمان إلى الدوحة.

وقال خالد: “وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبية لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022”.

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبية لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022. pic.twitter.com/j87fRl40XO — خالد فهد الحسين (@khalidfahad77) November 20, 2022

الإعلامي السعودي فهد الأحمدي صورة لأمير قطر وولي العهد السعودي، قائلا: “يكتمل النجاح بحضور قادته”.

موجة الاحتفاء انتقلت كذلك إلى المواطنين السعوديين، فقالت ناشطة: “ما يكتمل الإفتتاح الا بحضور ولي العهد”، علما بأن الصورة التي نشرتها ليست من مراسم استقباله لأن أمير قطر لم يستقبل ولي العهد كما تُظهر الصورة.

وقال محسن: “بصراحه قطر ابدعت في كل التفاصيل وهذا كاس العرب كلهم ونشارك اهلنا في قطر فخرهم بقيادتها”.

#محمد_بن_سلمان_في_قطر

بصراحه قطر ابدعت في كل التفاصيل وهذا كاس العرب كلهم ونشارك اهلنا في قطر فخرهم بقيادتها 🇸🇦🇶🇦🇸🇦🇶🇦🇸🇦🇶🇦🇸🇦🇶🇦 pic.twitter.com/IAkYDY4mLf — محسن الفريدي (@kxlpmoblmkgoks1) November 19, 2022

وكتب “علي”: “تنور كأس العالم بحضورك الله يحفظك”.

سخرية سعودية سابقة

موجة الاحتفاء جاءت بعد سماع أصوات سعودية كانت تهاجم الدوحة وتسخر منها لاستضافتها بطولة كأس العالم.

أحد هؤلاء كان حساب “شؤون اقتصادية” الذي كان قد هاجم الدوحة مؤخرا، قائلا في تغريدة كتبها يوم 18 نوفمبر: “مونديال الشواذ وعشان 70 الف ريال يحاولون يصورونه انه مونديال اسلامي انتظروا كم يوم … وراح تسمعون البيرة من غير كحوووووووول وعدد كبير من المشجعين دخلوا الاسلام”.

مونديااااااااااااااال الشواذ …. وعشان 70 الف ريال يحاولون يصورونه انه مونديال اسلامي ….انتظروا كم يوم … وراح تسمعون البيرة من غير كحوووووووول … وعدد كبير من المشجعين دخلوا الاسلام ….. — شؤون اقتصادية (@worly222) November 18, 2022

انطلاق المونديال

وتُطلق اليوم، الأحد 20 نوفمبر، صافرة البداية لكأس العالم الذي تستضيفه قطر، التي أنفقت أموالاً ضخمة لاستضافة هذا الحدث الكروي الأكبر في العالم، وصلت -بحسب تقارير- إلى 300 مليار دولار.

وتُستهل البطولة بمباراة المنتخب القطري أمام نظيره الإكوادوري على ملعب استاد البيت بمدينة الخور.

وهذه المواجهة تاريخية للعناني لأنها المشاركة الأولى للمنتخب القطري في نهائيات كأس العالم، وقد تأهل باعتباره ممثل البلد المضيف، بينما تعود الإكوادور للمونديال بعد غياب 8 أعوام.