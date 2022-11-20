قصة قميص أمير قطر الوالد.. ظهر بحوزة الشيخ تميم في افتتاح المونديال

وطن- افتتح قبل قليل كأس العالم قطر 2022 بحضور أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد حمد بن خليفة، مع ثلة رفيعة المستوى من الزعماء والرؤساء من مختلف دول العالم.

قميص حمد بن خليفة

وبثَّت شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، في مُستهل الافتتاح مقطع فيديو تاريخي، يظهر فيه الأمر الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، في عزِّ شبابه وهو يمارس كرة القدم، رفقة مجموعة من أصدقائه، في أحد بوادي قطر.

فيديو تاريخي لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد يلعب كرة القدم 📦 اشترك الآن 👇

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🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1

📱 https://t.co/alkogGtHdW #كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 pic.twitter.com/HUSg1HS6Io — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 20, 2022

ويظهر الشيخ حمد في مقطع الفيديو الذي صُوِّر قبل نصف قرن من الزمن، برفقة عدد من أقرانه، يلعبون كرة القدم على أرضية ترابية وهم في قمة السعادة، وكأنهم ملكوا العالم في تلك اللحظات.

كشف الفيديو مدى تعلق الشعب القطري وقيادته بلعبة كرة القدم، ما جعل الدولة الخليجية تعمل على تطوير هذه اللعبة في البلد، عبر السنوات.

بل وجعلها واحدة من أهم الرياضات في البلد، والمنطقة الخليجية، ليأتي عام 2022 ليشهد على أداء النشيد القطري لأول مرة في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وبعدما كان تنظيم البطولات الكبيرة حكرا على الدول الأوروبية والأمريكية، رفعت دولة قطر التحدي وتمكنت من استقطاب العديد من البطولات الكبرى في مختلف الرياضات.

لتستضيف أخيرا أكبر محفل كروي على وجه الأرض، كأس العالم 2022، في نسخة استثنائية بكل المقاييس، وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأول، في سابقة عربية وإسلامية، أثارت دهشة الملايين.

أمير قطر الوالد يوقع على القميص

اليوم، وبعد أكثر من خمسين عاما من مقطع فيديو الأمير الوالد وهو يلعب كرة القدم، حضر الشيخ حمد بن خليفة مساء هذا الأحد حفل افتتاح نهائيات مونديال قطر 2022 بملعب البيت، وكان شاهدا على تحقيق حلم شعب كامل.

و تحقق الحلم ! الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حقق الحلم ! وعد وأوفى، ووضع اسم قطر على كل لسان في العالم 🇶🇦 🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1

📱 https://t.co/alkogGtHdW #كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 pic.twitter.com/6fQsK3Eefo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 20, 2022

وفي لقطة ربطت الماضي بالحاضر، ظهر الأمير حمد وهو يُوقع بخط يده على نفس القميص الذي لعب به قديما.

وأحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، هذا القميص معه أثناء حفل الافتتاح عرفانا بجهود والده الشيخ حمد بن خليفة في تكريس ثقافة العمل والاجتهاد والمثابرة في السعي وراء الحلم مهما بدا ذات يوم بعيدا، وهو اليوم واقع قد تحقق.

حلم قطري بامتياز ورثته القيادة الحالية لـ الأمير تميم بن حمد، عام 2013 عن الأمير الوالد حمد بن خليفة، في إطار رؤية قطرية تمتد حتى عام 2030، عنوانها الأبرز الارتقاء بدولة قطر إلى مصاف الدول الكبرى على المستوى الإستراتيجي والسياسي ولكن أيضاً على مستوى التنمية المستدمة.

وافتتح أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، حفل افتتاح كأس العالم2022 مُستهلا كلمته بالترحيب بالحضور من كل أنحاء العالم.

وقال الأمير تميم: من قطر من بلاد العرب، أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022، لقد عملنا لتكون من أنجح البطولات، استثمرنا في الخير، وصولنا ليوم الافتتاح، اليوم الذي انتظره الجميع، من اليوم سيتابع العالم المهرجان الكروي الكبير في هذا الفضاء، سوف سيتجمع الناس على مختلف جنسياتهم وحول الشاشات في جميع القارات.

ودعا أمير قطر في حديثه إلى احترام الآخر وثقافته ومعتقداته، مؤكدًا أن قطر تحتفي بالجميع على أراضيها.

ورحب تميم في ختام كلمته بجميع الحاضرين في دولة قطر، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع في الدوحة، والاستمتاع بالبطولة؛ حيث ختم حديثه بقوله: أهلا وسهلًا بالعالم في دوحة الجميع.

وانطلقت نهائيات كأس العالم “قطر 2022” بحفل افتتاح احتضنه ملعب البيت في الخور وشهد العديد من الدلالات الرمزية عن الترحيب والكرم والضيافة في الثقافة العربية، إلى جانب العروض الموسيقية والثقافية والبصرية المعاصرة التي تستخدم لأول مرة في تاريخ البطولة، في رسالة لدعوة العالم للقاء والتوحد كقبيلة واحدة في ظل خيمة “تمثل الأرض”.