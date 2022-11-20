الأحد, نوفمبر 20, 2022
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ظهور لافت لولي عهد سلطنة عمان في مونديال قطر (شاهد)

حضر افتتاح كأس العالم نيابة عن السلطان هيثم بن طارق

كتب فهمي الورغمي
ذي يزن بن هيثم بن طارق watanserb.com
ذي يزن بن هيثم بن طارق
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وطن- تفاعل ناشطون عمانيون بشكل واسع مع الظهور اللافت لولي العهد “ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد“، ولي عهد السلطنة ووزير الثقافة والرياضة والشباب، مساء اليوم الأحد، في حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 الذي أقيم على استاد “البيت” بمدينة الخور.

ولي العهد ذي يزن بن هيثم في الدوحة

وشهد ولي العهد المباراة الافتتاحية في البطولة، التي جرت بين منتخبي قطر والإكوادور، بجانب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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واستقبل أمير دولة قطر ولي العهد العماني، والذي نقل “تحيات السلطان هيثم بن طارق إلى الشيخ تميم، وتمنياته الطيبة له ولدولة قطر الشقيقة بالتوفيق في تنظيم هذه البطولة العالمية”، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

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وقد حضر ولي العهد العماني، فعاليات افتتاح المونديال، شأن باقي الزعماء والضيوف الرسميين، على المنصة الشرفية المعدة في العرض، وكان جالسا على يمين أمير دولة قطر.

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ورصد المراقبون، من وسائل إعلام ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لافتة لولي العهد الشاب، وهو يُحادث بعض الزعماء الحضور في هذا الملتقى الكروي العالمي.

وهو ما حظي بحفاوة كبيرة على السوشيال ميديا في سلطنة عُمان، حيث عبر الكثيرون عن استحسانهم للصورة المشرفة التي مثل بها ولي العهد السلطنة في قطر.

تعديل دستوري جاء بذي يزن لولاية العهد

يذكر أن سلطنة عمان، قد شهدت في 2021، تعديلات دستورية تضمنت تعديل نظام الحكم، وقد استحدث بموجبها منصب ولي العهد لتسهيل عملية انتقال الحكم، والتي تحدد ولاية العهد في الابن الأكبر للسلطان.

وبهذا التعديل يكون ذي يزن، نجل السلطان هيثم بن طارق وليا للعهد.

وبسبب أنه عُرف عنه اهتمامه بالشباب والأنشطة الرياضية في السلطنة، تم تعيين ذي يزن بن هيثم، البالغ من العمر 30 عاما، وزيرا للثقافة والرياضة والشباب في 18 أغسطس/آب من عام 2020 وذلك في أول حكومة شكلها والده لدى استلامه مقاليد الحكم في سلطنة عمان عقب وفاة ابن عمه السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

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يشار إلى أن المرسوم السلطاني القاضي باستحداث منصب ولاية العهد في السلطنة، ينص على أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور، وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطان هيثم بن طارق قد تولى الحكم في يناير من عام 2020، إثر وفاة سلطان عمان السابق، قابوس بن سعيد، وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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