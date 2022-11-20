ظهور لافت لولي عهد سلطنة عمان في مونديال قطر (شاهد)

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وطن- تفاعل ناشطون عمانيون بشكل واسع مع الظهور اللافت لولي العهد “ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد“، ولي عهد السلطنة ووزير الثقافة والرياضة والشباب، مساء اليوم الأحد، في حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 الذي أقيم على استاد “البيت” بمدينة الخور.

ولي العهد ذي يزن بن هيثم في الدوحة

وشهد ولي العهد المباراة الافتتاحية في البطولة، التي جرت بين منتخبي قطر والإكوادور، بجانب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

🔴 صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد يشارك في افتتاح #كأس_العالم pic.twitter.com/Fj5suX2ynp — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) November 20, 2022

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واستقبل أمير دولة قطر ولي العهد العماني، والذي نقل “تحيات السلطان هيثم بن طارق إلى الشيخ تميم، وتمنياته الطيبة له ولدولة قطر الشقيقة بالتوفيق في تنظيم هذه البطولة العالمية”، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

▶️ سمو سيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد يصل إلى دولة قطر الشقيقة لحضور حفل افتتاح بطولة #كأس_العالم_قطر_2022.https://t.co/oGkNbJAUmN#مركز_الأخبار pic.twitter.com/BS9GWHyoSU — مركز الأخبار (@omantvnews) November 20, 2022

وقد حضر ولي العهد العماني، فعاليات افتتاح المونديال، شأن باقي الزعماء والضيوف الرسميين، على المنصة الشرفية المعدة في العرض، وكان جالسا على يمين أمير دولة قطر.

بناءً على التكليف السامي.. صاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، يشارك في حفل افتتاح بطولة #كأس_العالم_FIFA قطر 2022 في ملعب "البيت" بـ #الدوحة مساء اليوم pic.twitter.com/RghMHudiJ2 — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) November 20, 2022

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ورصد المراقبون، من وسائل إعلام ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لافتة لولي العهد الشاب، وهو يُحادث بعض الزعماء الحضور في هذا الملتقى الكروي العالمي.

وهو ما حظي بحفاوة كبيرة على السوشيال ميديا في سلطنة عُمان، حيث عبر الكثيرون عن استحسانهم للصورة المشرفة التي مثل بها ولي العهد السلطنة في قطر.

تعديل دستوري جاء بذي يزن لولاية العهد

يذكر أن سلطنة عمان، قد شهدت في 2021، تعديلات دستورية تضمنت تعديل نظام الحكم، وقد استحدث بموجبها منصب ولي العهد لتسهيل عملية انتقال الحكم، والتي تحدد ولاية العهد في الابن الأكبر للسلطان.

وبهذا التعديل يكون ذي يزن، نجل السلطان هيثم بن طارق وليا للعهد.

وبسبب أنه عُرف عنه اهتمامه بالشباب والأنشطة الرياضية في السلطنة، تم تعيين ذي يزن بن هيثم، البالغ من العمر 30 عاما، وزيرا للثقافة والرياضة والشباب في 18 أغسطس/آب من عام 2020 وذلك في أول حكومة شكلها والده لدى استلامه مقاليد الحكم في سلطنة عمان عقب وفاة ابن عمه السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

يشار إلى أن المرسوم السلطاني القاضي باستحداث منصب ولاية العهد في السلطنة، ينص على أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور، وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن.

صاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم آل سعيد لدى وصوله اليوم إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة #كأس_العالم FIFA قطر 2022 #كأس_العالم_قطر_2022 #كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/aOddA0gPKZ — جمانة🍬 (@Jooojs98) November 20, 2022

وتجدر الإشارة إلى أن السلطان هيثم بن طارق قد تولى الحكم في يناير من عام 2020، إثر وفاة سلطان عمان السابق، قابوس بن سعيد، وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة.