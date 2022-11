ضربة قوية بصفوف منتخب بلجيكا في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو 29 عاماً، سيغيب عن صفوف تشكيلة منتخب بلجيكا في منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، بأن البلجيكي لوكاكو، غاب عن التمارين الجماعية التحضيرية مع منتخب بلجيكا “الشياطين الحمر”، استعداداً لملاقاة نظيره كندا، الأربعاء، ال23 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. بسبب الإصابة.

وأكدت الشبكة القطرية، بأن نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، روميلو لوكاكو، سيغيب عن المباراتين القادمتين أمام كندا والمغرب، على أن يكون مستعدة مع صفوف الفريق أمام وصيف النسخة الماضية كرواتيا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، مطلع الشهر المقبل.

فيما لم يكشف الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، عن طبيعة إصابة اللاعب روميلو لوكاكو، ومدة غيابه عن المباريات القادمة في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

ويتواجد منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر)، ضمن المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة كندا وكرواتيا والمغرب.

كما ويستهل الشياطين الحمر أولى مبارياته في البطولة العالمية، أمام نظيره كندا، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

بينما سيلتقي منتخب بلجيكا أمام المغرب في الجولة الثانية، على أن يختتم منافسات هذا الدور بمواجهة كرواتيا.

وكان منتخب بلجيكا قد تلقى الخسارة أمام منافسه مصر (الفراعنة)، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية الماضية، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

Last test before the World Cup. Learn from what happened and put it into practice in the first match of the tournament! #DEVILTIME 🇧🇪 pic.twitter.com/vPnaCws1DC

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) November 18, 2022