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مونديال قطر 2022

ضربة قوية بصفوف منتخب بلجيكا في كأس العالم 2022

منتخب بلجيكا يفقد خدمات روميلو لوكاكو أمام كندا في مستهل مشواره في مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
إصابة روميلو لوكاكو لاعب منتخب بلجيكا في كأس العالم 2022 watanserb.com
إصابة روميلو لوكاكو لاعب منتخب بلجيكا في كأس العالم 2022
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وطن- أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو 29 عاماً، سيغيب عن صفوف تشكيلة منتخب بلجيكا في منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، بأن البلجيكي لوكاكو، غاب عن التمارين الجماعية التحضيرية مع منتخب بلجيكا “الشياطين الحمر”، استعداداً لملاقاة نظيره كندا، الأربعاء، ال23 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. بسبب الإصابة.

غياب روميلو لوكاكو

وأكدت الشبكة القطرية، بأن نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، روميلو لوكاكو، سيغيب عن المباراتين القادمتين أمام كندا والمغرب، على أن يكون مستعدة مع صفوف الفريق أمام وصيف النسخة الماضية كرواتيا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، مطلع الشهر المقبل.

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فيما لم يكشف الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، عن طبيعة إصابة اللاعب روميلو لوكاكو، ومدة غيابه عن المباريات القادمة في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

مجموعة منتخب بلجيكا في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر)، ضمن المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة كندا وكرواتيا والمغرب.

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كما ويستهل الشياطين الحمر أولى مبارياته في البطولة العالمية، أمام نظيره كندا، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

بينما سيلتقي منتخب بلجيكا أمام المغرب في الجولة الثانية، على أن يختتم منافسات هذا الدور بمواجهة كرواتيا.

وكان منتخب بلجيكا قد تلقى الخسارة أمام منافسه مصر (الفراعنة)، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية الماضية، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

المصدروطن + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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