ضربة قوية بصفوف منتخب بلجيكا في كأس العالم 2022

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وطن- أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو 29 عاماً، سيغيب عن صفوف تشكيلة منتخب بلجيكا في منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، بأن البلجيكي لوكاكو، غاب عن التمارين الجماعية التحضيرية مع منتخب بلجيكا “الشياطين الحمر”، استعداداً لملاقاة نظيره كندا، الأربعاء، ال23 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. بسبب الإصابة.

غياب روميلو لوكاكو

وأكدت الشبكة القطرية، بأن نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، روميلو لوكاكو، سيغيب عن المباراتين القادمتين أمام كندا والمغرب، على أن يكون مستعدة مع صفوف الفريق أمام وصيف النسخة الماضية كرواتيا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، مطلع الشهر المقبل.

🟥#آخر_خبر | روميلو لوكاكو يغيب عن تمارين المنتخب البلجيكي 🇧🇪 التحضيرية استعداداً لمواجهة كندا يوم الـ23 من نوفمبر الجاري في كأس العالم FIFA قطر 2022 pic.twitter.com/KgDY93gOZy — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 20, 2022

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فيما لم يكشف الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، عن طبيعة إصابة اللاعب روميلو لوكاكو، ومدة غيابه عن المباريات القادمة في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

مجموعة منتخب بلجيكا في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر)، ضمن المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة كندا وكرواتيا والمغرب.

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كما ويستهل الشياطين الحمر أولى مبارياته في البطولة العالمية، أمام نظيره كندا، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

بينما سيلتقي منتخب بلجيكا أمام المغرب في الجولة الثانية، على أن يختتم منافسات هذا الدور بمواجهة كرواتيا.

وكان منتخب بلجيكا قد تلقى الخسارة أمام منافسه مصر (الفراعنة)، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية الماضية، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر.