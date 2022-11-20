تعتبر من أهم مجوهراتها..أسرار كثيرة تحملها قلادة زفاف الملكة إليزابيث

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وطن– توفيت الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا عمراً وصاحبة أطول فترة للحكم، في الثامن من سبتمبر عن عمر يناهز 96 عامًا.



وقد إرتدت الأميرة إليزابيث آنذاك الكثير من المجوهرات في حفل زفافها، بما في ذلك قلادة وأقراط كانت كلاهما إرثًا عائليًا وتحتوي كل منهما على معاني خفية وفقًا لخبير مجوهرات.

كما ارتدت الملكة الراحلة في ذلك اليوم تاج الملكة ماري فرينج، “Mary’s Fringe Tiara” والذي أعارته في عام 1973 لابنتها الأميرة آن في حفل زفافها، وفي عام 2020، أعارته كذلك للأميرة بياتريس.



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ولكن صاحبة الجلالة الراحلة ارتدت أيضًا بعض المجوهرات الرائعة الأخرى في يوم زفافها والتي نادرًا ما يتم الحديث عنها.

قلادة الملكة في حفل زفافها

تحدثت صحيفة إكسبرس البريطانية مع إيدي ليفيان، الرئيس التنفيذي لشركة ” لو فيان” للمجوهرات والذي كشف عن المعاني الكثيرة التي تحملها قلادة زفاف الملكة إليزابيث.



حيث قال: “قلادة زفاف الملكة إليزابيث تتكون من عقدين واحد مؤلف من 46 حبة من اللؤلؤ وهو عقد الملكة آن والآخر من 50 حبة وهو عقد الملكة كارولين، تم تقديم هذه القلادة للملكة إليزابيث كهدية زفاف من قبل والديها عام 1947 والتي ترمز خصيصََا للفصل الجديد الذي كانت على وشك أن تبدأه.”

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كما ظهرت الملكة وهي مرتدية هذه القلادة في حفل اليوبيل الماسي خارج قصر باكنغهام في عام 2012.

وفي تلك المناسبة، نسقت القلادة بشكل جيد مع فستانها الذهبي.

لكن القلادة لم تكن الجوهرة الوحيدة التي خطفت الانظار يوم زفافها، وفقًا لليفيان.

أقراط الملكة في حفل زفافها

حيث قال: “أقراط الملكة المتدلية والمرصعة بسحر اللؤلؤ والألماس، كانت أيضًا إرثًا عائليًا، يعود تاريخها إلى الأميرة ماري، إحدى بنات الملك جورج الثالث.”

ولدت الأميرة ماري عام 1776 ولم يكن لديها أطفال. وعندما توفيت في عام 1857، أعطت الأقراط لابنة أختها، الأميرة ماري أديلايد من كامبريدج.