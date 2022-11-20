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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب السنغال أمام هولندا في كأس العالم 2022

أسود التيرانغا السنغالي ستُواجه طواحين هولندا في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب السنغال أمام هولندا watanserb.com
تشكيلة منتخب السنغال أمام هولندا
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وطن- يلتقي منتخب السنغال أمام هولندا، الاثنين، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب “استاد الثمامة”، مباراة السنغال ضد هولندا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة السنغال أمام هولندا

كما وبتوقيت دولة مصر (القاهرة)، فسيكون عند الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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بينما سيكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، سيكون عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل أحداث المباراة المرتقبة بين كلا المنتخبين في منافسات كأس العالم 2022 قطر.

تشكيلة منتخب السنغال أمام هولندا

وسيلعب المدرب السنغالي أليو سيسيه، المباراة القوية والصعبة أمام نظيره هولندا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

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حراسة المرمى: إدوارد ميندي، أليوني فاتي.

دفاع أسود التيرانغا: بونار سار، خاليدو كوليبالي، عبده ديالو (يوسف سابالي)، فودي بالو توريه.

خط الوسط: إدريسا جان جاي، بابي مطر سار، نامبليس ميندي، شيخو كوياتي.

مركز الهجوم: بامبا ديانج (حبيب ديالو)، إسماعيلا سار (كيتا بالدي).

وسيغيب عن تشكيلة منتخب السنغال، النجم المخضرم ساديو ماني، أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2022، ووصيف الكرة الذهبية خلف المتوّج بها، الفرنسي ذو الأصول الجزائرية “كريم بنزيما” لهذا العام.

معلق مباراة السنغال وهولندا

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، عبر شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، المعلق التونسي “رؤوف خليف”.

كما وستبث المباراة على قناة “beIN Sports max2 HD” المشفرة، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11013. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

ويتواجد منتخب السنغال (أسود التيرانغا)، في المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة المستضيف قطر وهولندا والإكوادور.

يذكر أن فعاليات بطولة كأس العالم 2022 قطر، ستستمر فعالياتها حتى ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

المصدروطن + صفحة منتخب السنغال + صفحة منتخب هولندا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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