أمير قطر يجمع السيسي بأردوغان ومصافحة حارة في اللقاء الأول (شاهد)

وطن- التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش افتتاح مونديال قطر 2022، وهو اللقاء الأول بين الزعيمين اللذين ساد الفتور علاقتهما منذ صعود السيسي للسلطة في مصر بانقلاب عسكري أدانه أردوغان.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأحد، بطولة كأس العالم لكرة القدم “فيفا- قطر 2022” بحضور عديد الزعماء حول العالم مثل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جياني إنفانتينو، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وتأتي مشاركة السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي تلبية لدعوة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في إطار عدد من الدعوات التي وجهت لعدد من الرؤساء والشخصيات الرسمية من مختلف دول العالم شأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكانت قطر قد دخلت في حالة من الدفء السياسي منذ ما يزيد عن سنة مع النظام المصري، بعد تدهور كبير في العلاقات وصل حد المُقاطعة من قبل الجانب المصري الذي شارك السعودية والإمارات في حصار الدوحة عام 2017.

وكان الحلف الإماراتي السعودي البحريني قرر في 2017 فرض حصار بري وبحري وجوي على قطر، قبل حدوث المصالحة الخليجية واتفاق العلا في السعودية.

أما على مستوى العلاقات التركية المصرية، فهي ما زالت تشهد نوعا من الشد والجذب بين الطرفين يتمحور خاصة عند محاولة إعادة بناء علاقة ثنائية بين البلدين تكون المصلحة الاقتصادية هي سيد الموقف فيها.

ويمثل لقاء السيسي وإردوغان في الدوحة، اليوم الأحد بمناسبة انطلاق فعاليات مونديال قطر 2022، ما يمكن أن يكون بداية فصل جديد في العلاقات بين الطرفين، يقول محللون.

BREAKING — Erdogan for the first time met Egyptian President Sisi.

Qatari Emir seems to have arranged a brief salutations in Doha pic.twitter.com/OeFdvsjyy9

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 20, 2022