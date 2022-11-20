الأحد, نوفمبر 20, 2022
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أمير قطر يجمع السيسي بأردوغان ومصافحة حارة في اللقاء الأول (شاهد)

تصافحا في الدوحة على هامش افتتاح كأس العالم

كتب فهمي الورغمي
أمير قطر يجمع السيسي بأردوغان watanserb.com
أمير قطر يجمع السيسي بأردوغان
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وطن- التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش افتتاح مونديال قطر 2022، وهو اللقاء الأول بين الزعيمين اللذين ساد الفتور علاقتهما منذ صعود السيسي للسلطة في مصر بانقلاب عسكري أدانه أردوغان.

لقاء السيسي وأردوغان في قطر

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأحد، بطولة كأس العالم لكرة القدم “فيفا- قطر 2022” بحضور عديد الزعماء حول العالم مثل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” جياني إنفانتينو، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

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وتأتي مشاركة السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي تلبية لدعوة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في إطار عدد من الدعوات التي وجهت لعدد من الرؤساء والشخصيات الرسمية من مختلف دول العالم شأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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وكانت قطر قد دخلت في حالة من الدفء السياسي منذ ما يزيد عن سنة مع النظام المصري، بعد تدهور كبير في العلاقات وصل حد المُقاطعة من قبل الجانب المصري الذي شارك السعودية والإمارات في حصار الدوحة عام 2017.

وكان الحلف الإماراتي السعودي البحريني قرر في 2017 فرض حصار بري وبحري وجوي على قطر، قبل حدوث المصالحة الخليجية واتفاق العلا في السعودية.

أردوغان يُصافح السيسي في الدوحة

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أما على مستوى العلاقات التركية المصرية، فهي ما زالت تشهد نوعا من الشد والجذب بين الطرفين يتمحور خاصة عند محاولة إعادة بناء علاقة ثنائية بين البلدين تكون المصلحة الاقتصادية هي سيد الموقف فيها.

ويمثل لقاء السيسي وإردوغان في الدوحة، اليوم الأحد بمناسبة انطلاق فعاليات مونديال قطر 2022، ما يمكن أن يكون بداية فصل جديد في العلاقات بين الطرفين، يقول محللون.

وأكد مسؤول في الرئاسة التركية لوكالة “فرانس برس” مساء، الأحد، هذا “التواصل الثنائي الأول” بين الرئيسين أثناء حفل افتتاح البطولة.

وأظهرت الصورة التي نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة التركية، الرئيسين اللذين ساد الفتور علاقتهما منذ تولي السيسي الرئاسة في مصر، يتصافحان مبتسمين.

والصورة من بين صور أخرى تظهر تبادل الابتسامات بين أردوغان ورؤساء الدول والحكومات الذين جاؤوا الى قطر لحضور افتتاح المونديال.

وفي القاهرة، امتنعت الرئاسة المصرية عن التعليق على هذا اللقاء بين أردوغان والسيسي.

من جانبها ذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن أردوغان صافح السيسي وأجرى لفترة وجيزة محادثات معه ومع قادة آخرين بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله.

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وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون المصري أن السيسي، وصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.

كما ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، وصل إلى الدوحة، للمشاركة في الافتتاح، تلبية لدعوة من أمير قطر.

وبدأ حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط على “استاد البيت” الذي يقع في مدينة الخور الساحلية شمال قطر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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