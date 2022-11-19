منتخب قطر على أرضه وبين جمهوره.. هل يفعلها “العنابي” ويدخل التاريخ؟

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وطن- غدا، الأحد 20 نوفمبر، وعلى أرضية ملعب استاد “البيت” يبدأ المنتخب القطري بقيادة حسن الهيدوس، مشواره في المونديال الذي يطمح من خلاله لتسجيل إنجاز تاريخي جديد للكرة القطرية، وسيواجه في مباراته الأولى منتخب الإكوادور.

لا مستحيل في عالم الكرة

ومعروف أنه لا مستحيل في عالم الساحرة المستديرة وأن كل شيء وارد، ويحظى المنتخب القطري في هذه البطولة بفرصة للصعود لمراكز متقدمة في التصفيات النهائية لكأس العالم 2022.

خاصة وأن “العنابي” يلعب هذه المرة على أرضه وبين جمهوره الغفير، ويحظى بتشجيع جماهير العرب أيضا.

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وكان لافتا في السنوات القليلة الماضية التطور الكبير في مستوى وأداء منتخب قطر، والذي توج بفوزه بكأس آسيا عام 2019 لأول مرة في تاريخه، عقب المباراة التاريخية له مع المنتخب الياباني في أبوظبي.

واليوم، السبت، أكد الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، على صعوبة مباراة المنتخب العنابي أمام الإكوادور، في افتتاح كأس العالم.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، للحديث عن المباراة قال فيليكس سانشيز:”بالتأكيد المباراة ستكون استثنائية وخاصة بالنسبة لنا، فأنا أتحدث عن مباراة في كأس العالم وهذا شيء استثنائي، ونريد إسعاد الجماهير”.

🎙- أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لمنتخبنا الوطني 🇶🇦 لمباراة يوم غد أمام منتخب الاكوادور في المباراة الافتتاحية لبطولة #كأس_العالم_2022 🏆. #كلنا_العنابي#قطر2022 pic.twitter.com/sR4UrrQYqz — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 19, 2022

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وأضاف: “سنقدم عرضًا كبيرًا وهناك طموحات كبيرة أن نؤدي بشكل جيد، هناك توقعات كبيرة بالنسبة لنا ونحن واعون بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا ومدركون لمستوانا ومستويات المنافسين.”

واستكمل:”وسنقدم أفضل ما لدينا ضد المنتخبات التي تتنافس معنا في المجموعة، فهي منتخبات تحظى بمستويات عالية ونحن نعرف أنها تحديات كبيرة بالنسبة لنا، ولكن كما تعرفون، لدينا طموحات هائلة ونحن سعداء بالتواجد هنا.”

كما أكد مدرب المنتخب القطري الاسباني فليكس سانشيز، في تصريحاته على أن الحديث عن محاولات لرشوة لاعبي الإكوادور قبل المباراة عبارة عن معلومات مضللة.

مدرب المنتخب القطري الاسباني فليكس سانشيز: الحديث عن محاولات لرشوة لاعبي الإكوادور قبل المباراة عبارة عن معلومات مضللة. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) November 19, 2022

وعن الترشيحات الخاصة بمباراة الافتتاح، قال سانشيز :”منافسنا الأول هو منتخب الإكوادور، هو منتخب قوي وتأهل بشكل مميز من تصفيات أمريكا الجنوبية، وقد أدى منتخب الإكوادور بشكل جيد وقدموا عروضا مميزة وأعتقد أن الجميع يود أن يذهب بعيدا في هذه المنافسة”.

دفعة معنوية كبيرة

وأضاف :«لدينا منتخب قدم عملًا هائلًا خلال الفترة الماضية، وهناك توقعات كبيرة هنا داخل البلد، وأعتقد أن الوصول للمونديال والمشاركة في هذا الحدث يشكل دفعة معنوية كبيرة».

وتابع: «نعرف أن المنتخب الإكوادوري سيكون خصمًا عنيدًا لأن لديه فنيات عالية ولديه لاعبون محترفون في أفضل الأندية الأوروبية، يحظى بالكثير من الإمكانيات.”

سانشيز مدرب منتخب #قطر 🇶🇦

منتخب #الإكوادور 🇪🇨 منتخب قوي وعلينا أن نلعب بأعلى مستوى لدينا لنستطيع المنافسة.🏆

🗣️قضينا سنوات طويلة من الاستعداد والتجهيز والمنتخب لديه عزيمة قوية لإثبات نفسه في البطولة⚽#المونديال_مع_الجزار #قطر2022 pic.twitter.com/xpiNvohYTu — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) November 19, 2022

وأكمل:”وبالتأكيد سنقدم كل ما بوسعنا لتقديم عرض كبير أمامهم، فنحن نتمتع بفنيات عالية ونستحق التواجد هنا، سنقدم كل ما بوسعنا للوصول بعيدا وسنواجه الإكوادور الند للند، رغم أن منتخب الإكوادور هو المرشح على الورق».

وعن أهمية لحظة الافتتاح وخوض المباراة الأولى في المونديال بالنسبة لكرة القدم القطرية ولدولة قطر، قال سانشيز :«نتحدث عن يوم كبير وتاريخي بالنسبة لنا، هي سعادة غامرة للجماهير وللاعبين وبالنسبة لي أيضا وللطاقم الفني، نحن نتحدث عن يوم استثنائي سيبقى في ذاكرتنا وكذلك بالنسبة للبلد المضيف».

جيل سيُذكر إلى الأبد كأول من يمثل قطر في #كأس_العالم_FIFA 🤩 بأحلام 3 مليون قطري 🇶🇦 وخبرة الكبار وطموح الشباب 🤝 العنابي قادم لصناعة المجد وكتابة التاريخ على أراضيه 🫡@QFA | #قطر2022 pic.twitter.com/kj8juji7vb — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 19, 2022

وأضاف: «أعتقد أن إقامة المونديال هنا شيء مذهل، وأتمنى أن يكون المونديال احتفالية كروية رياضية يستمتع بها الجمهور القادم من مختلف دول العالم إلى أرض قطر، أيضا هناك مشاركة الكثير من البلدان والجماهير كلها ستتقاسم وستعيش هذه التجربة، ونحن جميعا نتشرف بافتتاح البطولة».

حسن الهيدوس: نحن هنا لنثبت للجميع أننا قادرون

من جانبه أوضح حسن الهيدوس قائد منتخب قطر، أن منتخب بلاده يواجه تحديا كبيرا عندما تنطلق منافسات كأس العالم 2022 بالبلاد غدًا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي:“لدينا تحد كبير غدًا، ونتمنى أن نظهر بصورة أفضل من التي قدمناها سابقًا.”

واستطرد:”نشعر بالفخر والحماس والجاهزية، التحدي كبير لكننا جاهزون لهذه البطولة، ونحن هنا لنثبت للجميع بأننا قادرين على تحقيق نتيجة إيجابية”.

حسن الهيدوس (🇶🇦) : "لم نوفق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم سابقًا لكنني واثق من أننا كنا سنتأهل لو شاركنا في التصفيات الأخيرة. قمنا بعمل كبير في رحلة الإعداد ويبقى أن نترجمه في المباريات القادمة." pic.twitter.com/Iw9h3SsmAz — كأس العالم 2022™ (@UCL_ARAB) November 19, 2022

وأضاف: “فخور بأن أكون قائد العنابي في أول مونديال يشارك به المنتخب، أنا والبقية اللاعبين متحمسين لتسجيل ظهور مشرف”.

وتابع: “على المنتخبات العربية الأربعة أن تقدم المستوى المأمول من الجماهير العربية ومنتخباتنا الأربعة قوية وتملك حظوظ في المنافسة على العبور للدور الثاني”.

ولفت حسن الهيدوس إلى أن “اللعب في المونديال حلم الطفولة، حاولنا في مرات سابقة ولم نتأهل وأعتقد أننا لو شاركنا في هذه التصفيات لتأهلنا إلى كأس العالم”.

حسن الهيدوس (🇶🇦) : "أمامنا تحدي كبير ومهمة صعبة لكننا جاهزون جميعًا لخوض مباريات كأس العالم، نطمح لتقديم أداء جيد والظهور بصورة أفضل من المباريات الأخيرة." pic.twitter.com/zZu1durBej — كأس العالم 2022™ (@UCL_ARAB) November 19, 2022

عقدة الأرجنتين “فأل خير لقطر”

ويستضيف ستاد البيت مساء غدٍ، الأحد، مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور، ضمن المجموعة الأولى.

وتعد عقدة المدربين الأرجنتينيين في مباريات افتتاح كأس العالم، بمثابة فأل خير لمنتخب قطر قبل مواجهته نظيره الإكوادوري، الذي يقوده جوستافو ألفارو.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن جوستافو ألفارو، مدرب الإكوادور، هو رابع مدرب أرجنتيني يخوض مباراة افتتاح كأس العالم.

الثلاثي الأرجنتيني الذي سبقه هو (سيزار مينوتي وكارلوس بيلاردو وأنطونيو بيتزي.)

وخاض سيزار مينوتي مع منتخب الأرجنتين مباراة افتتاح نسخة 1982 ضد بلجيكا، فيما لعب كارلوس بيلاردو مع فريق التانجو مباراة افتتاح نسخة 1990 أمام الكاميرون، أما بيتزي فلعب مع منتخب السعودية افتتاح نسخة 2018 أمام روسيا.

والمفارقة أن المدربين الثلاثة خسروا مبارياتهم، ما يمثل عقدة للأرجنتين، ودفعة معنوية للمنتخب القطري، الذي يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة له على الإطلاق بكأس العالم.

قطر اقتنصت كأس آسيا

ويشار إلى أن مستوى المنتخب القطري شهد تقدما ملحوظا وغير مسبوق في السنوات القليلة الماضية وحقق عدة إنجازات تاريخية تحسب للكرة القطرية، على رأسها فوزه بكأس آسيا لأول مرة في 2019، إثر اكتساحه لمنتخب اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جرت في أبو ظبي وقتها.

ووقتها تقدمت قطر بهدفين عن طريق المعز علي وعبد العزيز حاتم، قبل أن يقلص تاكومي مينامينو الفارق للمنتخب الياباني.

وأضاف أكرم عفيف الهدف الثالث لقطر من ركلة جزاء، احتسبها الحكم رافشان إيرماتوف بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد، لتحرز قطر اللقب القاري لأول مرة في تاريخها.

وتربع المنتخب القطري على عرش الكرة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخ البطولة بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته السبع في كأس آسيا 2019، علما بأنه لم يسبق له تجاوز دور الثمانية في أي نسخة سابقة منها.