السبت, نوفمبر 19, 2022
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رياضة

مزايا مُذهلة عن استاد “البيت” المُستضيف لمباراة افتتاح كأس العالم 2022

ملعب " استاد البيت" سيستضيف 9 مباريات خلال مونديال كأس العالم 2022 من بينها المباراة الافتتاحية

كتب فارس أبو شيحة
ملعب استاد البيت watanserb.com
مزايا استاد البيت الذي يستضيف مباراة افتتاح كأس العالم 2022
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وطن- يومٌ وحيد يفصلُنا عن مباراة افتتاح كأس العالم 2022، بين المستضيف قطر والإكوادور، على ملعب “استاد البيت”، صاحب التحفة المعمارية ذات التراث العربي الأصيل.

ولكن دعونا نتعرف على مزايا ومواصفات ملعب “استاد البيت“، الذي سيحتضن 9 مباريات خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 قطر، من بينهما المباراة الافتتاحية وحتى المربع الذهبي.

مزايا استاد “البيت” المونديالي

يقع ملعب استاد “البيت”، في مدينة الخور شمال العاصمة القطرية (الدوحة)، وكان قد دشّن مباراة افتتاح بطولة كأس العرب، في ال30 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021.

مزايا استاد البيت الذي يستضيف مباراة افتتاح كأس العالم 2022
مزايا استاد البيت الذي يستضيف مباراة افتتاح كأس العالم 2022
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كما ويستوحي تصميمه من الخيمة (بين الشعر)، التي يسكنها أهل البادية في الصحراء في قطر والخليج العربي.

ويعد استاد “البيت” أيقونة معمارية تعكس أصالة التراث القطري وعراقته، كما ويستوعب طاقته الاستعابية إلى نحو 60 ألف متفرج داخل المدرجات.

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كما أن سقف استاد الملعب، قابل للطيّ ويمكن إغلاقه بسهولة في 20 دقيقة فقط، وتمّ صناعة مقاعد مدرجات الملعب عن طريق شركة كوستال قطر.

ماذا سيفعل بـ”استاد البيت” بعد كأس العالم 2022؟!

وفق ما تحدّث السلطات الحكومية في دولة قطر، فإنّه ستمنح تلك المقاعد في المدرجات إلى الدول النامية، في إطار توفير المساعدة لها على الصعيد الرياضي بعد تنظيم الحدث الكروي المهم.

كما وسيتم تخفيض السعة من المتفرجين إلى 30 ألف مشجع، داخل المدرجات، من أجل إقامة المناسبات الرياضية الأخرى بداخله في المستقبل.

افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر

وستنطلق مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022، بأولى مبارياته القوية بين صاحب الأرض قطر والإكوادور، الأحد، على ملعب “استاد البيت”.

كما وستكون المباراة النهائية لمراسم البطولة العالمية، على ملعب “استاد لوسيل“، في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

المصدروطن + مونديال قطر 2022 + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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