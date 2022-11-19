ساعة محمد صلاح في حفل “غلوب سوكر” وسعرها الصادم تشعل مواقع التواصل(شاهد)

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وطن– على الرغم من اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين بفوز لاعب المنتخب المصري ونجم نادي “ليفربول” الإنجليزي “محمد صلاح”، بجائزة أفضل لاعب في العالم “غلوب سوكر 2022″، الذى نظّمه مجلس دبي الرياضي الخميس، إلا أنّ ساعته التي ارتداها خلال الحفل أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل بشكل كبير أيضاً.

وبالبحث اتضح أنّ محمد صلاح ارتدى ساعة فاخرة ماركة “Audemars Piguet“، وهي ساعة أوتوماتيكية 39 مم رفيعة للغاية.

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كما أن العلبة التي تحتوي الساعة مصنوعةٌ من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا، ومزوّدة بإطار ثابت وميناء من الذهب الأصفر المدخن، وسوار من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا.

ويبلغ سعر ساعة -وفقاً لما هو متداوَل- 66500 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 1,662,500 جنيه مصري، وهو ما أثار حالة من الدهشة بين متابعيه على السوشيال على ميديا.

ساعة كريم بنزيما في حفل البالون

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والشهرَ الماضي، ومع احتفاء الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بفوزِه بجائزة أفضل لاعب في العالم، إلا أن إطلالة نجم نادي ريال مدريد الإسباني “كريم بنزيما” خلال تتويجه بالكرة الذهبية، كانت مثار حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعيداً عن الجائزة نفسها أيضاً.

وكشف حساب متخصص في الساعات حينَها، عن ماركتها وثمنها.

وقال حساب “عالم الساعات”: إن “كريم بنزيما ظهر في حفل الكره الذهبية مرتدياً ساعة ريتشارد ميل كرونوغراف RM 65-01 rose gold يبلغ سعرها 1,320,000 ريال سعودي، أي ما يوازي 351 ألف دولار أمريكي”.

الحكومه كما يحب ان يطلق عليه محبيه ، كريم بنزيما افضل لاعب في العالم يظهر مساء الامس في حفل الكره الذهبية مرتدياً ريتشارد ميل كرونوغراف RM 65-01 rose gold يبلغ سعرها 1,320,000 ريال سعودي pic.twitter.com/DJb5GfecmN — عالم الساعات (@SaudiWatches) October 18, 2022

أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير

وكان النجم المصري “محمد صلاح”، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، قد فاز بجائزة أفضل لاعب حول العالم بتصويت الجماهير المقدمة من “تيك توك”، خلال حفل جوائز “غلوب سوكر”، التي أقيمت في دبي، مساء الخميس.

وتفوّق مهاجم “الفراعنة” على عدد من اللاعبين، وهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي تيبو كورتوا، ليحصد جائزة جديدة هذا العام.

وكان صلاح البالغ من العمر 30 عاماً، قد نال جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وفي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/2021، المقدّمة من رابطة المحترفين واتحاد الكتاب، كما حلّ في المركز الخامس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2022.