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ساعة محمد صلاح في حفل “غلوب سوكر” وسعرها الصادم تشعل مواقع التواصل(شاهد)

سعرها تجاوز المليون وستمائة ألف جنيه مصري!

كتب سالم حنفي
ساعة محمد صلاح watanserb.com
اللاعب المصري محمد صلاح
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وطن– على الرغم من اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين بفوز لاعب المنتخب المصري ونجم نادي “ليفربول” الإنجليزي “محمد صلاح”، بجائزة أفضل لاعب في العالم “غلوب سوكر 2022″، الذى نظّمه مجلس دبي الرياضي الخميس، إلا أنّ ساعته التي ارتداها خلال الحفل أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل بشكل كبير أيضاً.

وبالبحث اتضح أنّ محمد صلاح ارتدى ساعة فاخرة ماركة “Audemars Piguet“، وهي ساعة أوتوماتيكية 39 مم رفيعة للغاية.

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كما أن العلبة التي تحتوي الساعة مصنوعةٌ من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا، ومزوّدة بإطار ثابت وميناء من الذهب الأصفر المدخن، وسوار من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا.

ويبلغ سعر ساعة -وفقاً لما هو متداوَل- 66500 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 1,662,500 جنيه مصري، وهو ما أثار حالة من الدهشة بين متابعيه على السوشيال على ميديا.

ساعة كريم بنزيما في حفل البالون

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والشهرَ الماضي، ومع احتفاء الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بفوزِه بجائزة أفضل لاعب في العالم، إلا أن إطلالة نجم نادي ريال مدريد الإسباني “كريم بنزيما” خلال تتويجه بالكرة الذهبية، كانت مثار حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعيداً عن الجائزة نفسها أيضاً.

وكشف حساب متخصص في الساعات حينَها، عن ماركتها وثمنها.

وقال حساب “عالم الساعات”: إن “كريم بنزيما ظهر في حفل الكره الذهبية مرتدياً ساعة ريتشارد ميل كرونوغراف RM 65-01 rose gold يبلغ سعرها 1,320,000 ريال سعودي، أي ما يوازي 351 ألف دولار أمريكي”.

أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير

وكان النجم المصري “محمد صلاح”، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، قد فاز بجائزة أفضل لاعب حول العالم بتصويت الجماهير المقدمة من “تيك توك”، خلال حفل جوائز “غلوب سوكر”، التي أقيمت في دبي، مساء الخميس.

نجل أسطورة ليفربول جيرارد يلتقط صورة مع محمد صلاح (صور)

وتفوّق مهاجم “الفراعنة” على عدد من اللاعبين، وهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي تيبو كورتوا، ليحصد جائزة جديدة هذا العام.

وكان صلاح البالغ من العمر 30 عاماً، قد نال جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وفي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/2021، المقدّمة من رابطة المحترفين واتحاد الكتاب، كما حلّ في المركز الخامس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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