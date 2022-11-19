السبت, نوفمبر 19, 2022
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حياتنا

أحمد حلمي يحمل منى زكي.. إطلالة مثيرة احتفالا بعيد ميلادهما (شاهد)

يعد الثنائي من الزيجات القليلة الناجحة في الوسط الفني

كتب خالد الأحمد
أحمد حلمي و منى زكي watanserb.com
أحمد حلمي و منى زكي
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وطن- لم يجمعهما التمثيل والحياة الزوجية فحسب، بل صودف أن يوم ميلاد الممثل أحمد حلمي هو اليوم نفسه الذي ولدت فيه زوجته الفنانة منى زكي، حيث يحتفل الثنائي يوم 18 نوفمبر من كل عام بعيد ميلادهما.

“كل سنة واحنا طيبين”

وهنأ حلمي زوجته عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” بصورة حديثة له وهو يحمل زوجته منى زكي، وعلق بالقول: “كل سنة واحنا طيبين”.

 

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واحتفت وسائل إعلام مصرية بعيد ميلاد الثنائي الناجح في الحب والفن، إذ يعد أحمد حلمي ومنى زكي من الزيجات القليلة الناجحة في الوسط الفني، فقد جمعت بينهما قصة حب منذ بدايتهما الفنية، تكللت بالزواج الذي غلفه الحب والاحترام المتبادل والدعم المستمر.

حوار ساخر بين أحمد حلمي وزوجته منى زكي على “تويتر”

هكذا التقى أحمد بمنى

وتحدث حلمي في لقاء تلفزيوني عن قصة تعرفه بزوجته الفنانة “منى زكي” وقال في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس عبر قناة “DMC”، إنه التقى بمنى زكي عند محمد فوزي المنتج. حيث بعد أن كلمه لكي يعمل مسرحية وأثناء وجوده عنده قام ليفتح الباب ورآها أمامه، فارتبك ومن هنا بدأت علاقته بها كصداقة بداية.

وأضاف حلمي في اللقاء المذكور: “«كنا سنشارك معًا في مسرحية (شقاوة) ثم ألغيت، وبعدها بدأنا نتحدث كأصدقاء ثم قدمنا سويًا (عمر 2000)، وكنت وقتها معجب بها ولكنها لم تكن تنتبه لي بالمرة.”

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وتابع :”كنت في مرحلة أتساءل فيها هل أنا معجب بها كفنانة مثلما أحببتها قبل أن أراها أم أنني أحبها حقًا، فكان لابد أن أصل لإجابة من أعماقي أولًا، ولكي أجد إجابة لا بد أن يختفي جزء الفنانة المشهورة داخلي.”

“ومن أجل الوصول لذلك كان من المنطقي أن أتقرب منها ونصبح أصدقاء قريبين، وفضلنا أصدقاء لفترة طويلة إلى أن تأكدت من مشاعري تجاهها بأني أحبها.”

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع تدوينته، وحرصوا على تهنئتهما، حيث كتبت غادة عادل: “كل سنة وانتوا طيبين وناجحين”. وعقبت الفنانة يسرا :” كل سنة وأنتم غاليين على قلبي كل سنة وأنتم ناجحين وسند لبعض بحبكم من قلبي”.

وكتب هيثم شاكر: “كل سنة وأنتم طيبين”، بينما كتبت الممثلة السورية كندة علوش: “كل سنة وأنتم طيبين وحلوين ومنورين”.

وعلقت عبير صبري: “كل سنة وأنتم طيبين وحلوين وناجحين وكل الناس بتحبكم”، وكتبت “ريهام عبد الغفور”: “كل سنة وأنتم طيبين”.

أجمل زوج وزوجة

وكان تفاعل المعجبين بعيد ميلاد الثنائي كبيراً أيضاً على مواقع التواصل الإجتماعي” تويتر” حيث علقت “هنا ابو سليم”: “عيد ميلاد سعيد لأجمل زوج وزوجة في الوسط الفني العربي، الرائعة منى زكي والمبدع أحمد_حلمي.. كل عام و أنتم ترسمون البسمة على وجوهنا”.

وقال “عبد الله”:” اليوم ميلاد احد أشهر نجمين في السينما والتلفزيون المصري، كل عام وانتوا بألف خير وان شاء الله من نجاح إلى نجاح وتقدموا وتبدعوا ويا رب سنة خير عليكم”.

وعقب “عبد الله عابدين”:” النهارده عيد ميلاد أجمل ثنائي مر علي تاريخ السينما المصرية ،عيد ميلاد أتنين أجادوا التمثيل باحترافية كبيرة لحد ما بقوا من أهم الممثلين في الوطن العربي”

بالصور.. أحدث ظهور لابنة أحمد حلمي ومنى زكي.. والجمهور: نسخة من والدها

وعلقت “‘إسراء”: “أهم ميزة في رفيق حياتك أن يكون هو جليسك النفسى وملاذك حيث لا ملاذ .. أن ترحل إليه وفوق ظهرك كل أعباء الدنيا .. فترحل من عنده وكأن كل أعباءك لم تكن”.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم “واحد تاني” الذي عرض هذا العام في دور العرض السينمائية المختلفة، وشاركه بطولته كل من: روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

أما “منى زكي” فكانت آخر مشاركاتها الفنية مسرحية بعنوان “الوش التاني”، التي شهدت عودتها إلى خشبة المسرح بعد غياب 20 عاماً وقدمت ضمن موسم الرياض بالملكة العربية السعودية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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