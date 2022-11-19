أحمد حلمي يحمل منى زكي.. إطلالة مثيرة احتفالا بعيد ميلادهما (شاهد)

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وطن- لم يجمعهما التمثيل والحياة الزوجية فحسب، بل صودف أن يوم ميلاد الممثل أحمد حلمي هو اليوم نفسه الذي ولدت فيه زوجته الفنانة منى زكي، حيث يحتفل الثنائي يوم 18 نوفمبر من كل عام بعيد ميلادهما.

“كل سنة واحنا طيبين”

وهنأ حلمي زوجته عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” بصورة حديثة له وهو يحمل زوجته منى زكي، وعلق بالقول: “كل سنة واحنا طيبين”.

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واحتفت وسائل إعلام مصرية بعيد ميلاد الثنائي الناجح في الحب والفن، إذ يعد أحمد حلمي ومنى زكي من الزيجات القليلة الناجحة في الوسط الفني، فقد جمعت بينهما قصة حب منذ بدايتهما الفنية، تكللت بالزواج الذي غلفه الحب والاحترام المتبادل والدعم المستمر.

هكذا التقى أحمد بمنى

وتحدث حلمي في لقاء تلفزيوني عن قصة تعرفه بزوجته الفنانة “منى زكي” وقال في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس عبر قناة “DMC”، إنه التقى بمنى زكي عند محمد فوزي المنتج. حيث بعد أن كلمه لكي يعمل مسرحية وأثناء وجوده عنده قام ليفتح الباب ورآها أمامه، فارتبك ومن هنا بدأت علاقته بها كصداقة بداية.

وأضاف حلمي في اللقاء المذكور: “«كنا سنشارك معًا في مسرحية (شقاوة) ثم ألغيت، وبعدها بدأنا نتحدث كأصدقاء ثم قدمنا سويًا (عمر 2000)، وكنت وقتها معجب بها ولكنها لم تكن تنتبه لي بالمرة.”

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وتابع :”كنت في مرحلة أتساءل فيها هل أنا معجب بها كفنانة مثلما أحببتها قبل أن أراها أم أنني أحبها حقًا، فكان لابد أن أصل لإجابة من أعماقي أولًا، ولكي أجد إجابة لا بد أن يختفي جزء الفنانة المشهورة داخلي.”

“ومن أجل الوصول لذلك كان من المنطقي أن أتقرب منها ونصبح أصدقاء قريبين، وفضلنا أصدقاء لفترة طويلة إلى أن تأكدت من مشاعري تجاهها بأني أحبها.”

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع تدوينته، وحرصوا على تهنئتهما، حيث كتبت غادة عادل: “كل سنة وانتوا طيبين وناجحين”. وعقبت الفنانة يسرا :” كل سنة وأنتم غاليين على قلبي كل سنة وأنتم ناجحين وسند لبعض بحبكم من قلبي”.

وكتب هيثم شاكر: “كل سنة وأنتم طيبين”، بينما كتبت الممثلة السورية كندة علوش: “كل سنة وأنتم طيبين وحلوين ومنورين”.

وعلقت عبير صبري: “كل سنة وأنتم طيبين وحلوين وناجحين وكل الناس بتحبكم”، وكتبت “ريهام عبد الغفور”: “كل سنة وأنتم طيبين”.

أجمل زوج وزوجة

وكان تفاعل المعجبين بعيد ميلاد الثنائي كبيراً أيضاً على مواقع التواصل الإجتماعي” تويتر” حيث علقت “هنا ابو سليم”: “عيد ميلاد سعيد لأجمل زوج وزوجة في الوسط الفني العربي، الرائعة منى زكي والمبدع أحمد_حلمي.. كل عام و أنتم ترسمون البسمة على وجوهنا”.

عيد ميلاد سعيد لأجمل زوج وزوجة في الوسط الفني العربي، الرائعة #منى_زكي والمبدع #أحمد_حلمي .. كل عام و أنتم ترسمون البسمة على وجوهنا 🤩💗💗💗💗💗💗 pic.twitter.com/SiLIoGYmB9 — هنا ابو سليم (@Charism41870798) November 18, 2022

وقال “عبد الله”:” اليوم ميلاد احد أشهر نجمين في السينما والتلفزيون المصري، كل عام وانتوا بألف خير وان شاء الله من نجاح إلى نجاح وتقدموا وتبدعوا ويا رب سنة خير عليكم”.

اليوم ميلاد احد اشهر نجمين في السينما والتلفزيون المصري، #احمد_حلمي و #منى_زكي كل عام وانتوا ب الف خير وان شاء الله من نجاح الى نجاح وتقدموا وتبدعوا ويارب سنة خير عليكم❤️🫶🏻 pic.twitter.com/TQBVS3rvcU — Abdullah |🃏 (@A1ABOABED) November 17, 2022

وعقب “عبد الله عابدين”:” النهارده عيد ميلاد أجمل ثنائي مر علي تاريخ السينما المصرية ،عيد ميلاد أتنين أجادوا التمثيل باحترافية كبيرة لحد ما بقوا من أهم الممثلين في الوطن العربي”

وعلقت “‘إسراء”: “أهم ميزة في رفيق حياتك أن يكون هو جليسك النفسى وملاذك حيث لا ملاذ .. أن ترحل إليه وفوق ظهرك كل أعباء الدنيا .. فترحل من عنده وكأن كل أعباءك لم تكن”.

أهم ميزة فى رفيق حياتك أن يكون هو جليسك النفسى وملاذك حيث لا ملاذ .. أن ترحل إليه وفوق ظهرك كل أعباء الدنيا .. فترحل من عنده وكأن كل أعباءك لم تكن❤#منى_زكي #أحمد_حلمي pic.twitter.com/eltsBmie2k — Esraa🍀💜 (@e____369) November 18, 2022

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم “واحد تاني” الذي عرض هذا العام في دور العرض السينمائية المختلفة، وشاركه بطولته كل من: روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

أما “منى زكي” فكانت آخر مشاركاتها الفنية مسرحية بعنوان “الوش التاني”، التي شهدت عودتها إلى خشبة المسرح بعد غياب 20 عاماً وقدمت ضمن موسم الرياض بالملكة العربية السعودية.