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أبرز المعلقين على مباريات كأس العالم 2022 قطر

جدول المعلقين على منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
جدول المعلقين على مباريات كأس العالم 2022 watanserb.com
جدول المعلقين على مباريات كأس العالم 2022
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وطن- نشرت مجموعة شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، أسماء المعلقين على مباريات كأس العالم 2022 قطر، والمقرر افتتاحها، الأحد، على ملعب ” استاد البيت”.

وسيعلق على مباراة افتتاح مونديال كأس العالم 2022، بين المستضيف قطر والإكوادور، المعلقين القطري يوسف سيف والتونسي عصام الشوالي.

أبرز المعلقين على مباريات كأس العالم 2022 قطر

كما ونرفق لكم أسماء المعلقين على مباريات كأس العالم 2022 قطر، عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، الناقل الحصري للبطولة العالمية للمونديال، على النحو الآتي:

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(1) عصام الشوالي ( تونس).

(2) حفيظ دراجي ( الجزائر).

(3) يوسف سيف (قطر).

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(4) رؤوف خليف (تونس).

(5) علي محمد علي (مصر).

(6) حسن العيدروس (اليمن).

(7) أحمد البلوشي (الكويت).

(8) عامر الخوذيري ( سلطنة عمان).

جدول المعلقين على مباريات كأس العالم 2022 الجولة الأولى
جدول المعلقين على مباريات كأس العالم 2022 الجولة الأولى

(9) جواد بده (المغرب).

(10) محمد بركات (ليبيا).

(11) سوار الذهب (السودان).

(12) باسم الزير (قطر).

جدول المعلقين على الجولة الأولى في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات

ونرفق لكم مواجهات المنتخبات في منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2022 دور المجموعات، والمعلقين على أحداثها والملاعب، كما يلي:

قطر x الإكوادور، ( استاد البيت، يوسف سيف، عصام الشوالي).

إنجلترا x إيران، ( استاد خليفة الدولي، حفيظ دراجي).

السنغال x هولندا ( استاد الثمامة، رؤوف خليف).

الولايات المتحدة (أمريكا) x ويلز ( استاد أحمد بن علي، أحمد البلوشي).

الأرجنتين x السعودية ( استاد لوسيل، حسن العيدورس).

الدنمارك x تونس ( استاد المدينة التعليمية، عصام الشوالي).

المكسيك x بولندا ( استاد 974، عامر الخوذيري).

فرنسا x أستراليا ( استاد الجنوب، حفيظ دراجي).

جدول مباريات كأس العالم 2022 قطر
جدول مباريات كأس العالم 2022 قطر

المغرب x كرواتيا (استاد البيت، جواد بدة).

ألمانيا x اليابان ( استاد خليفة الدولي، رؤوف خليف).

إسبانيا x كوستاريكا ( استاد الثمامة، علي محمد علي).

سويسرا x الكاميرون ( استاد الجنوب، يوسف سيف).

بلجيكا x كندا ( استاد أحمد بن علي المونديالي، محمد بركات).

الأوروغواي x كوريا الجنوبية ( استاد المدينة التعليمية، سوار الذهب).

البرتغال x غانا ( استاد 974، حسن العيدروس).

البرازيل x صربيا ( استاد لوسيل، حفيظ دراجي).

موعد افتتاح مونديال كأس العالم 2022

وستقام مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022، الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة السعودية وقطر على ملعب “استاد البيت“.

كما وستكون نهاية البطولة العالمية لمونديال على ملعب “استاد لوسيل“، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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