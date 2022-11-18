نيمار يُرشح 4 منتخبات للفوز ببطولة كأس العالم 2022

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وطن- رشح النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، 3 منتخبات قوية للفوز ببطولة كأس العالم 2022 قطر.

وقال لاعب باريس سان جيرمان نيمار، في تصريح صحفي مع صحيفة (تليغراف) البريطانية، ” كأس العالم ستحمل المفاجآت، كما أن هناك منتخبات غير متوقعة، ربما ستذهب بعيداً في البطولة، حتى لو لم يؤمن الكثيرون بها”.

ترشيح نيمار للمنتخبات في كأس العالم 2022

وأردف البرازيلي نيمار، ” أعتقد بأن المرشحين لنيل بطولة كأس العالم 2022، هم الأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، هؤلاء الأربعة إلى جانب البرازيل قادورن الوصول إلى نهائي البطولة”.

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كما وأضاف، ” لقد نسيت إنجلترا، لكن من الواضح أن لديها فرصة للذهاب بعيداً في المونديال، وأنا أحب هاري كين وسانشو. إنهما لاعبان رائعان، ولديّ حب خاص لهما، لأنني أحب اللاعبين الذين يتمتعون بصفاتهم”.

كأس العالم هو حلمي الأكبر

وتابع نيمار حديثه، ” كأس العالم هو حلمي الأكبر، الآن لديّ فرصة أخرى بالبطولة، كما آمل أن أفعلها، ومن الواضح أن الجميع لديهم الآمال الكبيرة في كأس العالم ولا يشعرون بالقلق. بل بالحماس، والكل يريد المشاركة في البطولة”.

نيمار : كأس العالم هو حلمي الأكبر ، ستتاح لي فرصة أخرى وآمل أن احققها 🇧🇷 pic.twitter.com/pHoFCc6XXx — عالم المونديال (@WC_Qatar22) November 17, 2022

مجموعة منتخب البرازيل في كأس العالم 2022

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ويتواجد منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، الأكثر تتويجاً ببطولة كأس العالم 2022 قطر. برصيد 5 مرات، في المجموعة السابعة برفقة صربيا والكاميرون وسويسرا.

الملك نيمار في تدريبات اليوم 📸😍 pic.twitter.com/sEqvKBaQnk — شبكة نيمار | Neymar (@neymaaaaaaaaa) November 17, 2022

كما ويستهل البرازيل مشواره في البطولة العالمية، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بمواجهة صربيا، الخميس، في ال24 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ملعب (استاد لوسيل).

نيمار يُسيطر على الكرة من ارتفاع 35 متر 😰🇧🇷 pic.twitter.com/FxI5gzqWjp — عالم المونديال (@WC_Qatar22) November 14, 2022

كما وبعدها سيلتقي راقصو السامبا أمام سويسرا، كما وسيختتم منافسات دور المجموعات أمام الكاميرون في ال2 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.