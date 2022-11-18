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رياضة

نيمار يُرشح 4 منتخبات للفوز ببطولة كأس العالم 2022

غير البرازيل .. نيمار يُرشح 4 منتخبات للفوز بمونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
ترشيح نيمار للمنتخبات الفائزة بمونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
ترشيح نيمار للمنتخبات الفائزة بمونديال كأس العالم 2022
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وطن- رشح النجم البرازيلي نيمار جونيور 30 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، 3 منتخبات قوية للفوز ببطولة كأس العالم 2022 قطر.

وقال لاعب باريس سان جيرمان نيمار، في تصريح صحفي مع صحيفة (تليغراف) البريطانية، ” كأس العالم ستحمل المفاجآت، كما أن هناك منتخبات غير متوقعة، ربما ستذهب بعيداً في البطولة، حتى لو لم يؤمن الكثيرون بها”.

ترشيح نيمار للمنتخبات في كأس العالم 2022

وأردف البرازيلي نيمار، ” أعتقد بأن المرشحين لنيل بطولة كأس العالم 2022، هم الأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، هؤلاء الأربعة إلى جانب البرازيل قادورن الوصول إلى نهائي البطولة”.

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كما وأضاف، ” لقد نسيت إنجلترا، لكن من الواضح أن لديها فرصة للذهاب بعيداً في المونديال، وأنا أحب هاري كين وسانشو. إنهما لاعبان رائعان، ولديّ حب خاص لهما، لأنني أحب اللاعبين الذين يتمتعون بصفاتهم”.

كأس العالم هو حلمي الأكبر

وتابع نيمار حديثه، ” كأس العالم هو حلمي الأكبر، الآن لديّ فرصة أخرى بالبطولة، كما آمل أن أفعلها، ومن الواضح أن الجميع لديهم الآمال الكبيرة في كأس العالم ولا يشعرون بالقلق. بل بالحماس، والكل يريد المشاركة في البطولة”.

مجموعة منتخب البرازيل في كأس العالم 2022

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ويتواجد منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، الأكثر تتويجاً ببطولة كأس العالم 2022 قطر. برصيد 5 مرات، في المجموعة السابعة برفقة صربيا والكاميرون وسويسرا.

كما ويستهل البرازيل مشواره في البطولة العالمية، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بمواجهة صربيا، الخميس، في ال24 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ملعب (استاد لوسيل).

كما وبعدها سيلتقي راقصو السامبا أمام سويسرا، كما وسيختتم منافسات دور المجموعات أمام الكاميرون في ال2 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

المصدروطن + تليغراف + الشرق القطرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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