الجمعة, نوفمبر 18, 2022
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الهدهد

محمد السادس وعبدالمجيد تبون سيتواجدان في قطر معاً.. هل تتحقق المعجزة؟!

أمير قطر وجه لهما دعوة لحضور حفل افتتاح مونديال كأس العالم

كتب سالم حنفي
محمد السادس وتبون watanserb.com
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وملك المغرب محمد السادس
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وطن– كشفت وكالة الأنباء الألمانية، بأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سيحضر الحفل الافتتاحي لمونديال كأس العالم في قطر الذي من المقرر أن ينطلق يوم الأحد المقبل.

وقالت مصادر مطلعة بأن الرئيس الجزائري تلقى دعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل الافتتاح والمباراة الأولى في المونديال بين قطر والإكوادور، بحسب ما نقلته صحيفة “القدس العربي“.

تبون يندد بالحملة المشبوهة ضد قطر

وكان الرئيس عبدالمجيد تبون قد ندد بالحملات المشبوهة التي تستهدف دولة قطر قبيل انطلاق المونديال، مؤكدا دعم الجزائر الدائم والكامل لقطر في هذه المنافسة، والوقوفَ إلى جانبها لدحر هذه الحملات ومروجيها.

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وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء القطرية نهاية الشهر الماضي، “هذه المنافسة العالمية التي تنظمها قطر ستبقى محفورة في تاريخ كرة القدم”، مؤكدا بأن “قطر ستفاجئ العالم بمستوى التنظيم المحكم في كل المجالات”.

وتشهد العلاقات الجزائرية-القطرية انتعاشا لافتا وتطورا غير مسبوق، حيث حضر أمير قطر حفل افتتاح النسخة الـ19 لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي استضافتها مدينة وهران الجزائرية الصيف الماضي، كما حضر أيضا القمة العربية التي انعقدت مطلع الشهر الجاري بالعاصمة الجزائرية، مقابل زيارة دولة للرئيس الجزائري لقطر في شباط/فبراير الماضي.

محمد السادس يتلقى دعوة من أمير قطر لحضور مونديال كأس العالم

وكانت مصادر مغربية مطّلعة، قد كشفت قبل أيام بأن العاهل المغربي محمد السادس تلقى دعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، إلى 18 ديسمبر/كانون أول المقبل.

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وقالت المصادر المغربية المطّلعة في تصريحات لموقع “مغرب إنتليجنس” الناطق بالفرنسية، إنه “تم اتخاذ جميع الترتيبات للتحضير لرحلة محتملة للملك إلى قطر”.

في انتظار القرار النهائي

وأوضحت المصادر، أنه “لم يتبق سوى قرار نهائي للملك”، مشيرة إلى أن المغرب منخرط بشكل كبير في تنظيم هذا اللقاء العالمي الكبير لكرة القدم.

وأكدت المصادر، على أنّه تمّ حشد المئات من الشباب والشابات المغاربة، للمشاركة في تنظيم البطولة (المضيفون، مكاتب التذاكر، الاستقبال، إلخ).

ولفتت المصادر أيضاً، إلى أنّ المغرب مرتبط مع دول أخرى بأمن كأس العالم في قطر، مشيرةً إلى أنها لا تستبعد وجود عبد اللطيف حموشي، رئيس الشرطة والمخابرات المغربية، في قطر طوال هذا فترة المونديال.

الخلافات الجزائرية المغربية

وبرزت إلى السطح في الأشهر الأخيرة خلافات حادّة بين الجزائر والمغرب، اتخذت واجهات متعددة من الشد والجذب، منها ما هو دبلوماسي تمثل في إعلان الجزائر قطع علاقاتها الرسمية مع المغرب من جهة واحدة وسحب السفراء، ثم منع المغرب من استخدام المجال الجوي الجزائري للطائرات المدنية والعسكرية على السواء.

تصاعد التوتر على الحدود بين الجزائر والمغرب

وكان العاهل المغربي قد امتنع عن حضور القمة العربية التي عقدت في الجزائر أوائل الشهر الجاري في آخر لحظة لاعتبارات إقليمية على حد وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد أكد بأن الملك المغربي كان سيحظى بكامل الاحترام في حال قدم إلى حضور القمة.

المصدرالقدس العربي ، مغرب إنتليجنس ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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