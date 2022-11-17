الخميس, نوفمبر 17, 2022
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وسام قطب.. مشهور فلسطيني يثير غضب الأردنيين بعد اختياره سفيراً لكأس العالم 2022!

كتب رفيف عبدالله
وسام قطب.. مشهور فلسطيني يثير غضب الأردنيين بعد اختياره سفيراً لكأس العالم 2022! watanserb.com
وسام قطب
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وطن– فجر اليوتيوبر الفلسطيني المقيم بالأردن، وسام قطب، موجة جدل واسعة ضده، بعد اختياره سفيراً لكأس العالم 2022، في قطر.

“من لاجئ ما إله مكان في العالم”

جاء ذلك بسبب الطريقة التي أعلن بها وسام قطب عن اختياره كسفير. حيث قال: “من لاجئ ما إله مكان في العالم إلى سفير لكأس العالم”.

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وأضاف:” مونديال قطر سيكون حلماً لصانعي المحتوى مهما اختلفت لغاتهم.”

وأثار وصف وسام قطب للاجئين بكونهم لا مكان لهم في العالم، جدلاً واسعاً بين الناشطين، فبعضهم رأى أن كلامه واقعي، والأغلبية اعتبروا حديثه إهانة لكافة اللاجئين في العالم.

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وكان الناشطون الأردنيون، الأكثر غضباً مدعين أن وسام قطب يحمل الجواز الأردني، وعرف نفسه بأنه لاجئ فلسطيني.

وجاء في التعليقات: “الزلمة لا معه جواز سفر اردني ولا عمرها الاردن اعترفت فيه كمواطن طول عمره مقيم بالسعودية.  واجا هون يدرس جامعة “بمصاري الي خلفه” وبعدها انشهر وضل عايش هون “بمصاريه” ومن شطارته والزلمة معه حق .. انتوا ليش مسطوحين ! فعلا انكم اعداء النجاح”.

وكتب ناشط آخر: “شكرا للأردن الي اعطتك جواز ونكرته بهذا المقطع. ومعترف تسمي حالك لاجئ ( الحق ع الي اعطاك الجواز ) شكراً للأردن الي طلعتك انت وشلتك وفتحت الكم الطريق للشهرة .. عند الانجاز بتسمي حالك لاجئ ولما توقع بمشكلة بتسمي حالك اردني لانه الجواز بساعدك،، عنجد”.

عمر الطراونة

وكان فيديو عمر الطراونة، الأكثر تداولاً بين الناشطين. والذي هاجم وسام قطب بشراسة وقال: “جملة من لاجئ لا مكان له في العالم يعني أنك زلمة كنت عايش في كرتونة. كبرت وترعرت من الطبيعة. عايش على طبقة الكلوروفيل. في صحراء في مثلث أرض حرام بين 6000 دولة. هيك معنى لا مكان له في العالم”.

وتابع عمر الطراونة: “لكن إنت عشت وتربيت وترعرعت وخواشمك وشواربك وبتحلق وبتاكل  وبتشرب في بلد ما لازم تقول عنها إنا ما إلي مكان”.

وزاد: “إنكار الفضل حرام. ولا تنسوا الفضل بينكم. لأنه في بلد طورتك وأعطتك حقوق وإمكانيات، حتى لو لم تحمل الرقم الوطني. منحتك خيار تكون موجود اليوم”.

وشبه الطراونة تصريح وسام قطب، بأسلوب “العمات”. وأردف: “هو كله كأس العالم شهر. بعد الشهر وين بدك تروح؟ بدك ترجع ع مكان؟ عالبلد اللي عيشتك وربتك. آخ يالقهر بس”.

وختم الطراونة: “الله لا يسامح كل واحد أكل من خير هالبلد، وبينكر فضل هالبلد”.

فلسطينيون يدافعون

بينما دافع عنه صانع المحتوى الفلسطيني أحمد حناوي، وقال: “وسام قطب معه وثيقة مصرية مش جواز اردني. والزلمة ماغلط لانو فعليا مامعه جواز سفر رسمي”.

كذلك الناشط الفلسطيني أحمد ماهر جودة، دافع عنه قائلاً: “الفلسطيني اللاجئ #وسام_قطب المقيم بالأردن والذي عبّر عن كونه لاجئ لا وطن له إلا فلسطين. يعتقد بعض الأردنيين أنه إذا أجى شاب درس عندهم في جامعة خاصة دفع فيها سعر الساعة بالدولار ثلاث أضعاف. وضخ عملة صعبة في اقتصادهم المتواضع بصيرو هم محتضنينو ودافعين من جيبتهم عليه! أنتو هبل؟”.

وكتبت فيروز: “الأرادنة زعلانين عشان وسام قطب قال عن حاله ” لاجيء” ما قال عن حاله “أردني” ورفع العلم الفلسطيني. والله عجبي يا الأرادنة”.

 من هو وسام قطب؟

الجدير بالذكر أن وسام قطب (20 عاماً)،  اشتهر عام 2015 عن طريق قناته على يوتيوب، ويعتبر اليوم من أبرز الشخصيات في عالم السوشيال ميديا.

يقدم وسام محتوى متنوع ما بين الكوميديا والتجارب الاجتماعية والترفيه.

ويحظى قُطب بملايين المتابعين على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. حيث قارب عدد متابعيه عبر منصة “إنستغرام” إلى الـ4 ملايين. وعبر يوتيوب أكثر من 2 مليون. ومن هنا جاء اختياره سفيراً لكأس العالم 2022 في قطر.

وأبدى قطب حماسه لحضور البطولة وتشجيع المنتخبات العربية، وإلهام الملايين من متابعيه خلال المونديل.

فرصة حقيقية

وأكد قطب في تصريح لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أنه يؤمن بقدرة كرة القدم على بناء العلاقات وتوحيد الناس.

وأشار المشهور الفلسطيني إلى أن “مونديال قطر يمثل فرصة للمشجعين من جميع أنحاء العالم، للتعرف على أشخاص جدد. واستكشاف المنطقة، والاستمتاع بكرم الضيافة العربية الأصيلة”.

وأكد أن مونديال قطر فرصة حقيقية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن المنطقة.

 

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وزاد: “ما رأيته في قطر خلال زياراتي لها، أكد قناعاتي بأن هذا المونديال سيكون الأفضل في تاريخ بطولات كأس العالم”.

وختم قطب “لمست خلال حديثي مع منظمي البطولة، والعديد منهم من دولة قطر وبلدان عربية أخرى، عزيمة صادقة ورغبة قوية لإبراز قدرتنا على تنظيم بطولة تخلد في ذاكرة كرة القدم.”

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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