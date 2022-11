هل أصبحت “طاقية الإخفاء” حقيقة؟.. سيدة تختفي وفيديو قلب العالم

- Advertisement -

وطن – بعد أن ظلت فكرة “عباءة الإخفاء وطاقية الإخفاء” شيئاً خيالياً، وحكراً على السينما وقصص الأطفال والفنتازيا والخيال العلمي وحكايات مثل هاري بوتر، كشف علماء يابانيون قبل عقد من الزمن عن تحويل هذا الخيال إلى واقع ملموس وجعل الأسطورة حقيقة.

وتوصل هؤلاء العلماء وقتها إلى ابتكار “عباءة” تخفي من يرتديها ويصبح غير مرئي وذلك باستخدام انعكاسات الضوء، لكن هذا الاختراع كان معقدا ولا يحدث الإخفاء عبره بسهولة.

حيث أنه لكي تعمل عباءة الإخفاء، يجب أن تحتوي على 6 كاميرات مجسمة مدمجة يتم تغطيتها بـ 11.6 مليون “هايبربيكسل”، كل منها يتكون من شاشة إلكترونية ساطعة للغاية، ويتم التحكم فيها بواسطة كمبيوتر فائق السرعة يعمل على مصدر طاقة يمكن تضمينه في العباءة.

ومؤخرا راج مقطع فيديو يظهر سيدة يابانية وهي تختفي وراء عباءة الإخفاء، وأصبح المشاهد يرى من خلال العباءة ومن يرتديها.

غير أن عددا ممن علقوا على الفيديو شككوا بالأمر، واعتبروا أن يحتوي على خدعة، مثلما يحدث في السينما، أي وجود شاشة خضراء وتصوير وبث على مراحل.

وظهرت المرأة في مقطع الفيديو وهي تقف خلف طاولة وسط صالة فيها موظفين وتضع قطعة جلاتينية على جسدها وتستعرضها، ثم ترفعها إلى الأعلى لتختفي عن الأنظار فيما بقيت الخلفية كما هي.

وشكك عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في الفيديو، مشيرين إلى وجود الشاشة الخضراء إلى يسار السيدة.

وجاء التشكيك أيضاً من خلال أن المرأة اختفت بعد أن غطت نفسها بالعباءة، لكن الطاولة والجهاز خلفها لم يختفيان عن الأنظار، رغم أن العباءة غطتهما جزئيا.

وتساءل البعض عن عدم اختفاء الأشياء التي خلف المرأة فغرد “vikas dawar” أن النسيج قد يسمح للضوء بالمرور من خلاله ولكن كيف يمكن لجسدها أن يسمح بمرور الضوء.”

وتابع:”وبالتالي لا يمكن رؤية المساحة خلفها بالضبط. قد يتناثر الضوء والأشياء من حولها يمكن أن تعطي الوهم ولكن هذا يظهر كما لو لم يكن هناك أحد بوضوح”.

