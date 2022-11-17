الخميس, نوفمبر 17, 2022
الرئيسيةحياتناهل أصبحت "طاقية الإخفاء" حقيقة؟.. سيدة تختفي وفيديو قلب العالم
حياتنا

هل أصبحت “طاقية الإخفاء” حقيقة؟.. سيدة تختفي وفيديو قلب العالم

ابتكر العلماء اليابانيون عباءة تخفي من يرتديها

كتب خالد الأحمد
طاقية الإخفاء watanserb.com
سيدة يابانية تختفي وراء عباءة الإخفاء
- Advertisement -

وطن – بعد أن ظلت فكرة “عباءة الإخفاء وطاقية الإخفاء” شيئاً خيالياً، وحكراً على السينما وقصص الأطفال والفنتازيا والخيال العلمي وحكايات مثل هاري بوتر، كشف علماء يابانيون قبل عقد من الزمن عن تحويل هذا الخيال إلى واقع ملموس وجعل الأسطورة حقيقة.

وتوصل هؤلاء العلماء وقتها إلى ابتكار “عباءة” تخفي من يرتديها ويصبح غير مرئي وذلك باستخدام انعكاسات الضوء، لكن هذا الاختراع كان معقدا ولا يحدث الإخفاء عبره بسهولة.

حيث أنه لكي تعمل عباءة الإخفاء، يجب أن تحتوي على 6 كاميرات مجسمة مدمجة يتم تغطيتها بـ 11.6 مليون “هايبربيكسل”، كل منها يتكون من شاشة إلكترونية ساطعة للغاية، ويتم التحكم فيها بواسطة كمبيوتر فائق السرعة يعمل على مصدر طاقة يمكن تضمينه في العباءة.

امرأة يابانية تمارس نوعاً من السحر والتخفي

- Advertisement -

ومؤخرا راج مقطع فيديو يظهر سيدة يابانية وهي تختفي وراء عباءة الإخفاء، وأصبح المشاهد يرى من خلال العباءة ومن يرتديها.

غير أن عددا ممن علقوا على الفيديو شككوا بالأمر، واعتبروا أن يحتوي على خدعة، مثلما يحدث في السينما، أي وجود شاشة خضراء وتصوير وبث على مراحل.

وظهرت المرأة في مقطع الفيديو وهي تقف خلف طاولة وسط صالة فيها موظفين وتضع قطعة جلاتينية على جسدها وتستعرضها، ثم ترفعها إلى الأعلى لتختفي عن الأنظار فيما بقيت الخلفية كما هي.

- Advertisement -

وشكك عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في الفيديو، مشيرين إلى وجود الشاشة الخضراء إلى يسار السيدة.

وجاء التشكيك أيضاً من خلال أن المرأة اختفت بعد أن غطت نفسها بالعباءة، لكن الطاولة والجهاز خلفها لم يختفيان عن الأنظار، رغم أن العباءة غطتهما جزئيا.

وتساءل البعض عن عدم اختفاء الأشياء التي خلف المرأة فغرد “vikas dawar” أن النسيج قد يسمح للضوء بالمرور من خلاله ولكن كيف يمكن لجسدها أن يسمح بمرور الضوء.”

وتابع:”وبالتالي لا يمكن رؤية المساحة خلفها بالضبط. قد يتناثر الضوء والأشياء من حولها يمكن أن تعطي الوهم ولكن هذا يظهر كما لو لم يكن هناك أحد بوضوح”.

وفسر “Aye” أن هذا الأمر يتم عن طريق ثني الضوء حول هدف لجعله يختفي. بمعنى آخر أن هذا سيحول مسار الضوء حول الكائن بحيث يستمر على الجانب الآخر كما لو لم يكن الكائن موجودًا أبدًا”.

تقنية الإخفاء والتمويه البصري

وحسب “سكاي نيوز عربية“: ظلّت الرغبة في الاختفاء سواء بطاقية أو عباءة، مسألة تثير شغف الناس، ومن ورائهم العلماء الذين حاولوا جاهدين التوصل إلى “تقنية إخفاء”، لكن معظم المحاولات كانت بدائية وجزئية.

وبحسب المصدر فإن عباءة الإخفاء أو “التمويه البصري” عبارة عن شيء غير مرئي وهي مصنوعة من “مادة عاكسة للرجوع” مطلية بخرز صغير عاكسة للضوء تغطي طولها بالكامل.

استخدامات عسكرية

وقبل أكثر من عقد نجح العلماء اليابانيون في تحويل الخيال إلى حقيقة واقعة من خلال صنع عباءة غير مرئية تجعل من الممكن الرؤية مباشرة من خلال مرتديها، بحيث يختفي ببساطة عن الأنظار.

والعباءة مزودة أيضًا بكاميرات تعرض ما يوجد في الجزء الخلفي من مرتديها إلى الأمام والعكس صحيح، والتأثير كما أظهر الفريق الياباني، هو جعل من يرتديها يمتزج مع خلفيته.

وحظيت عباءة الإخفاء، ذلك الجهاز التقني الرائد، باهتمام جاد من الخبراء العسكريين الحريصين على استغلال التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد القوات على التحرك دون أن يتم رصدها. ولا تنتهي الإمكانيات عند هذا الحد، كما يقول زميل تاتشي، ناوكي كاواكامي.

ويمكن استخدامها لمساعدة الطيارين على رؤية مدرج المطار من خلال أرضية قمرة القيادة، أو للسائقين الذين يحاولون الرؤية من خلال مصدات إيقاف السيارة.وكما قال أحد الخبراء: هذه التكنولوجيا لديها الكثير من الإمكانات.

معرض “نيكست فست”

وعرضت عباءة الإخفاء في معرض “نيكست فست”، وهو معرض للتقنيات الناشئة في سان فرانسيسكو، وهي من إنجاز المخترع الياباني سوسومو تاتشي، أستاذ علوم الكمبيوتر والفيزياء بجامعة طوكيو.

وحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، قال تاتشي عن جهازه: “إنه نوع من الواقع المعزّز”.

وأضاف:”في الواقع فإن عباءة الإخفاء أو “التمويه البصري” عبارة عن شيء غير مرئي، وهي مصنوعة من “مادة عاكسة للرجوع” مطلية بخرز صغير عاكسة للضوء تغطي طولها بالكامل.

وعبر خبراء عن اعتقادهم بأنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من العمل قبل أن تصبح تقنية الإخفاء حقيقة واقعة، ومن المؤكد أن أمامها شوط لا بأس به قبل أن تصل إلى فعالية عباءة هاري بوتر الخفية.

المصدرسكاي نيوز عربية + تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أجهزة سرية غريبة مثبتة فوق طائرة محمد بن سلمان تثير جدلا (شاهد)

إطلالة لافتة للملكة رانيا بقميص النشامى وابتسامة عريضة للملك (شاهد)

أول صور لناقلة النفط المستهدفة قبالة سواحل عُمان وآثار الدمار

الحصانة مقابل النفط.. صفقة ابن سلمان السرية لغلق ملف خاشقجي للأبد

مفاجأة بشأن الإصابات في جسد أشرف طلفاح والطب الشرعي حسم الجدل

بالأحصنة وصور السلطان هيثم.. هذا ما فعله أهالي صلالة ولفت الأنظار

أمريكا وعودة ترامب.. ماذا يعني استحواذ الجمهوريين على مجلس النواب؟

فيديو حريق مخيم جباليا.. ذعر بقطاع غزة و21 حالة وفاة حتى الآن

انبهار المنتخب الأمريكي بما شاهده في استاد البيت القطري (فيديو)

حركة النهضة: انقلاب قيس سعيد “عاد بالبلاد إلى ما وراء الوراء”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC