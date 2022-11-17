فيديو حريق مخيم جباليا.. ذعر بقطاع غزة و21 حالة وفاة حتى الآن

- Advertisement -

وطن – نشب حريق مروع في أحد البنايات بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتحديدا في منطقة “تل الزعتر” وأسفر عن خسائر كبيرة وسقوط ضحايا.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فقد وصلت 21 حالة وفاة إلى مستشفى الإندونيسي، حتى الآن جراء الحريق الذي اندلع في منزل لعائلة “أبو ريا” في مخيم جباليا.

حريق مروع في مخيم جباليا

كما كشفت تقارير أيضا عن وفاة المهندس ماهر أبو ريا، مدير مكتب وكيل وزارة العمل بغزة؛ جرّاء الحريق بمعسكر جباليا.

داخلية غزة: قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، ووجود عدد من الوفيات والإصابات. pic.twitter.com/wJRcuFbxCG — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) November 17, 2022

- Advertisement -

وأكد مصدر طبي فلسطيني، وفاة 21 شخصا جراء حريق اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ووثقت مقاطع فيديو ألسنة لهب مرعبة تتصاعد من الحريق المروع، مع تواجد قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة للتعامل مع الحريق.

- Advertisement -

من جانبها أفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن وكيل الوزارة اللواء ناصر مصلح يصل مكان الحريق المندلع في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة؛ لمتابعة جهود الأجهزة المختصة في التعامل مع الحادث.

وقال صلاح أبو ليلة مدير الإسعاف والطوارئ في المستشفى الإندونيسي إن “21 حالة وفاة وصلت للمستشفى نتيجة الحريق الكبير في بناية سكنية بجباليا”، مشيراً إلى أن العدد مرشح للزيادة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في قطاع غزة إن “قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في إحدى البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة”.

طواقم الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق الذي اندلع في عمارة سكنية بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/sXAfBOSMNx — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2022

المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، قال إن “الحريق تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا وتم انتشالهم من المكان.

وتابع:”تمكنا من التعامل مع الحدث وإخماد الحريق، وتجري عمليات البحث”، مشيراً إلى أن طواقم التحقيق تبحث عن أسباب الحريق.

الحريق يعود لعائلة أبو ريا

وبحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية، فإن المنزل الذي تعرض للحريق يعود لعائلة أبو ريا.

وكان جمع من أبناء العائلة متواجدين في المنزل لحظة وقوع الحريق، للاحتفال بعودة أحد أبنائهم من الخارج بعد حصوله على درجة الدكتوراة، واحتفالاً بذكرى ميلاد أحد الأطفال الذين قضوا في الحريق.

وأشارت إلى أن من بين الضحايا ماهر أبو ريا، وهو مدير وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة، كما أن غالبية الضحايا من الأطفال والنساء.

وقال الناطق باسم الداخلية بغزة إياد البزم، إن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع الحريق الذي أسفر عدد من الوفيات والإصابات.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في المستشفى الاندونيسي د.صلاح أبو ليلة: حتى الآن وصل 21 وفاة للمستشفى والعدد مرشح للزيادة، نتيجة الحريق الكبير في بناية سكنية بجباليا”.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية بغزة حالة الحداد الشامل والإضراب على أرواح شهداء الحريق من عائلة أبو ريا، ودعوات واسعة للمشاركة في تشييع جثامينهم.