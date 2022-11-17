بعد وفاة الملكة..كيف احتفل الملك تشارلز بعيد ميلاده الأول؟

- Advertisement -

وطن– احتفل مؤخرا ملك إنجلترا، تشارلز الثالث بعيد ميلاده الـ 74 وقد أصبح أكبر ملك يتولى عرش بريطانيا بعد وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية في شهر سبتمبر الفائت.

وفي أول عيد ميلاد له على عرش بريطانيا، نشر قصر باكنغهام صور تظهر الملك متكئاً على شجرة بلوط قديمة في قلعة وندسور، كما أعلن القصر أيضََا أن ملك بريطانيا الجديد قد تولى منصبََا كان يشغله والده الأمير فيليب سابقًا، وفقا لما أودرته صحيفة “ماركا” الإسبانية.



ما هو المنصب الجديد الذي تولاه الملك تشارلز؟



أعلن قصر بكنغهام أن الملك تشارلز تولى رسميا منصب “حارس حديقة وندسور العظمى The Ranger of Windsor Great Park” وهو المنصب الذي كان يشغله والده الأمير فيليب سابقاً لمدة 70 عامًا حتى وفاته بجلطة قلبية في عام 2021



- Advertisement -

كما شغل جد تشارلز، الملك جورج السادس، المنصب أيضًا في الماضي.

وكان الحارس الأول هو السير هنري نيفيل، الذي عينته الملكة إليزابيث الأولى عام 1559.

ماذا يعني منصب راعي حديقة وندسور العظمى؟

- Advertisement -

يقدم الحارس التوجيه لنائب الحارس وفريقه في الإشراف اليومي لواحد من أقدم العقارات في البلاد.

كما تولى تشارلز أيضًا إدارة Sandringham Estate في نورفولك، أين اعتادت الملكة قضاء مناسبات عيد الميلاد.

تعد Great Park موطنًا لمجموعة من أشجار البلوط وأشجار الزان القديمة وفي عام 1979، أعاد الأمير فيليب تقديم الغزلان الحمراء إلى Deer Park. وفي عام 2012، تمت زراعة صف من أشجار البلوط المحلية تسمى Ranger’s Avenue.