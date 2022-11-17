الخميس, نوفمبر 17, 2022
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بعد بثها مشهدا إباحيا.. صحفية بقناة “الأجواء” تتبجح بالدفاع عنها وتهاجم الجزائريين (شاهد)

عنوان فرعي: الصحفية اعتبرت أن القناة مدرسة!

كتب سالم حنفي
صحفية بقناة الأجواء watanserb.com
صحفية بقناة الأجواء
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وطن- بعد بثها مشهدا إباحيا كاملا، تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصحافية عاملة بقناة “الأجواء” التي أوقف بثها بقرار من السلطات وهي تهاجم الجزائريين لتهجمهم على القناة.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد أعربت الصحافية عن أسفها لغلق القناة، مشيرة إلى ان السبب في بث المشهد الجنسي يعود لخلية التركيب التي لم تحذف ذلك المقطع الذي أثار الجدل وتسبب في توقيف بث القناة.

وقالت إنها كانت تأمل تداول الأخبار والروبورتاجات التي أعدتها القناة سابقا، مثلما فعل كثيرون مع مقطع الفيديو وصور المشاهد المخلة بالحياء التي بثتها القناة بالخطأ.

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وأكدت الصحافية العاملة بقناة “الأجواء” في ختام الفيديو أن “الأجواء تبقى مدرسة”.

اعتذار قناة الأجواء عن المشهد الإباحي

وعقب تداول المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشاره كالنار في الهشيم، أصدرت إدارة قناة “الأجواء” بيانا اعتذرت فيه لمشاهديها عامة وللشعب الجزائري عما وصفته بـ”الخطأ الفادح المرتكب”، معبّرة عن أسفها.

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وجاء في بيان القناة:” تفتخر قناة الأجواء وهي بصدد إعلان رحيلها نهائيا بوطنيتها وخطها الوطني ودفاعها عن الجزائر والجزائريين، وبالمجهودات التي بذلتها من أجل إيصال صوت المواطن البسيط وتقديم خدمة عمومية لجميع فئات الشعب”.

مشهد جنسي كامل.. قناة الأجواء تثير غضب الجزائريين وقرار عاجل من السلطات(شاهد)

وقالت القناة، إنها تفتخر بكونها مدرسة إعلامية تكوّن على يدها إعلاميون يتألقون اليوم في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، مشيرة إلى أن أبوابها طالما كانت مفتوحة أمام طلبة كلية الإعلام والاتصال من أجل إجراء التربصات، ومعايشة العمل الصحفي في الميدان وكذا إنجاز المذكرات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، قد شهدت موجةُ غضب عارمة ضد قناة “الأجواء” الخاصة، بعد بثّها مشهداً جنسياً كاملاً في إحدى أفلام السهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهدَ بكثافة، وسط حملات غاضبة ضد القناة، واستنكار شديدٍ لما فعلته من تجاوز في حقّ القيم والعادات الجزائرية.

ووفقاً لما رصدته “وطن”، فقد ظهر في المشهد ممثلة عارية بشكل كامل، لحظةَ إقامة علاقة جنسية مع أحد الممثلين المشاركين في العمل.

وقف بث قناة الأجواء بشكل نهائي

وعقب موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت سلطة ضبط السمعي البصري، مساء الاثنين، التوقيفَ النهائي لبثّ قناة الأجواء، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

المصدرفيسبوك، تويتر، وكالة الأنباء الجزائرية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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