يسرا بإطلالة محتشمة على غير العادة وسعرها خيالي غير متوقع (شاهد)

- Advertisement -

وطن- ظهرت النجمة المصرية يسرا بإطلالة لافتة ومبهرة خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 44، حيث ظهرت الفنانة التي تخطت العقد السادس من عمرها بشكل مميز كشف عن جمالها ورشاقتها رغم تقدمها بالعمر.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي سعر فستان الفنانة يسرا، والذي بلغ ثمنه حوالي 3995 دولارا من ماركة “Taller Marmo”، أي ما يعادل 98 ألف جنية مصري.

واختارت لفستانها اللون الأسود مع موضة الريش الرائجة هذا العام مع تصميم فضفاض أشبه بالقفطان من توقيع Taller Marmo.

- Advertisement -

كما بلغ سعر الحذاء الذي ارتده بطلة فيلم “الراعي والنساء” 1304 دولار من ماركه “bottega veneta” أي ما يعادل 32 ألف جنيه مصري.

وكشفت النجمة التي شاركت بصوتها مؤخراً في الفيلم التسجيلي “تغير المناخ يغيرنا جميعا”، تفاصيل عن إطلالتها التي أشرف عليها المصمم “سيدريك حداد” وصممت الفستان “إيتوال لابوتيك”.

From the opening ceremony of @CairoFilms

Stylist: Cedric Haddad

Dress: Etoile Laboutique

Special thanks to Sahar & Maissa Azab for pulling out the look

Clutch: Okhtein

Jewelry: Yessayan

Earring: Jawhara

Shoes: Bottega Veneta

Hair: Ahmed Mounir

Makeup: Dina Dimitry#CIFF #CIFF44 pic.twitter.com/exegYxaX6N

— Youssra (@Youssra) November 13, 2022