يسرا بإطلالة محتشمة على غير العادة وسعرها خيالي غير متوقع (شاهد)

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وطن- ظهرت النجمة المصرية يسرا بإطلالة لافتة ومبهرة خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 44، حيث ظهرت الفنانة التي تخطت العقد السادس من عمرها بشكل مميز كشف عن جمالها ورشاقتها رغم تقدمها بالعمر.

بلغ ثمن فستانها الأسود حوالي 3995 دولار

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي سعر فستان الفنانة يسرا، والذي بلغ ثمنه حوالي 3995 دولارا من ماركة “Taller Marmo”، أي ما يعادل 98 ألف جنية مصري.

واختارت لفستانها اللون الأسود مع موضة الريش الرائجة هذا العام مع تصميم فضفاض أشبه بالقفطان من توقيع Taller Marmo.

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كما بلغ سعر الحذاء الذي ارتده بطلة فيلم “الراعي والنساء” 1304 دولار من ماركه “bottega veneta” أي ما يعادل 32 ألف جنيه مصري.

وكشفت النجمة التي شاركت بصوتها مؤخراً في الفيلم التسجيلي “تغير المناخ يغيرنا جميعا”، تفاصيل عن إطلالتها التي أشرف عليها المصمم “سيدريك حداد” وصممت الفستان “إيتوال لابوتيك”.

From the opening ceremony of @CairoFilms Stylist: Cedric Haddad

Dress: Etoile Laboutique

Special thanks to Sahar & Maissa Azab for pulling out the look

Clutch: Okhtein

Jewelry: Yessayan

Earring: Jawhara

Shoes: Bottega Veneta

Hair: Ahmed Mounir

Makeup: Dina Dimitry#CIFF #CIFF44 pic.twitter.com/exegYxaX6N — Youssra (@Youssra) November 13, 2022

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وكانت يسرا قد تألقت خلال مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي بفستان أسود بصيحة “الأوف شولدر”، بتطرزات لامعة باللون الفضي ونسقت معه كلاش باللون الأسود المطرز أيضاً.

وأثارت بعض نجمات الفن في مصر الجدل مؤخرا من خلال إطلالتهم الجريئة بمهرحان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الحالية.

وجاء على رأس هؤلاء رانيا يوسف، ودينا، وهبة السيسي.

اسم يسرا الحقيقي

ويسرا ممثلة مصرية، اسمها الحقيقي (سيفين محمد حافظ نسيم)، اكتشف موهبتها مدير التصوير عبد الحليم نصر، وبدأت التمثيل في السينما منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين.

واستطاعت بشكل تدريجي أن تكتسب شعبية كبيرة في السينما خاصة من خلال تعاونها مع النجمين عادل إمام وأحمد زكي.

ومن أشهر أفلامها (الجلسة سرية، امرأة واحدة لا تكفي، المنسي)، كما عملت في كثير من المسلسلات التلفزيونية، من أشهرها (رأفت الهجان، أوان الورد، أين قلبي).

وكان آخر أعمالها مسلسل «أحلام سعيدة»، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2022، وشارك في بطولته الفنانة غادة عادل، ومي كساب.