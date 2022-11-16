الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
الرئيسيةحياتنايسرا بإطلالة محتشمة على غير العادة وسعرها خيالي غير متوقع (شاهد)
حياتنا

يسرا بإطلالة محتشمة على غير العادة وسعرها خيالي غير متوقع (شاهد)

ظهرت بفستان أسود فضفاض في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب وطن
النجمة المصرية يسرا watanserb.com
النجمة المصرية يسرا
- Advertisement -

وطن- ظهرت النجمة المصرية يسرا بإطلالة لافتة ومبهرة خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 44، حيث ظهرت الفنانة التي تخطت العقد السادس من عمرها بشكل مميز كشف عن جمالها ورشاقتها رغم تقدمها بالعمر.

بلغ ثمن فستانها الأسود حوالي 3995 دولار

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي سعر فستان الفنانة يسرا، والذي بلغ ثمنه حوالي 3995 دولارا من ماركة “Taller Marmo”، أي ما يعادل 98 ألف جنية مصري.

واختارت لفستانها اللون الأسود مع موضة الريش الرائجة هذا العام مع تصميم فضفاض أشبه بالقفطان من توقيع Taller Marmo.

الفنانة يسرا بملامح صادمة في مهرجان فينيسيا.. فشل الماكياج في إخفاء علامات التقدم بالسن!

- Advertisement -

كما بلغ سعر الحذاء الذي ارتده بطلة فيلم “الراعي والنساء” 1304 دولار من ماركه “bottega veneta” أي ما يعادل 32 ألف جنيه مصري.

وكشفت النجمة التي شاركت بصوتها مؤخراً في الفيلم التسجيلي “تغير المناخ يغيرنا جميعا”، تفاصيل عن إطلالتها التي أشرف عليها المصمم “سيدريك حداد” وصممت الفستان “إيتوال لابوتيك”.

- Advertisement -

وكانت يسرا قد تألقت خلال مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي بفستان أسود بصيحة “الأوف شولدر”، بتطرزات لامعة باللون الفضي ونسقت معه كلاش باللون الأسود المطرز أيضاً.

وأثارت بعض نجمات الفن في مصر الجدل مؤخرا من خلال إطلالتهم الجريئة بمهرحان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الحالية.

وجاء على رأس هؤلاء رانيا يوسف، ودينا، وهبة السيسي.

النجمة المصرية يسرا
النجمة المصرية يسرا

اسم يسرا الحقيقي

ويسرا ممثلة مصرية، اسمها الحقيقي (سيفين محمد حافظ نسيم)، اكتشف موهبتها مدير التصوير عبد الحليم نصر، وبدأت التمثيل في السينما منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين.

يسرا تتغيّب عن جنازة دلال عبدالعزيز لهذا السبب .. وتداول فيديو رقص لها بملابس البحر (شاهد)

واستطاعت بشكل تدريجي أن تكتسب شعبية كبيرة في السينما خاصة من خلال تعاونها مع النجمين عادل إمام وأحمد زكي.

النجمة المصرية يسرا
النجمة المصرية يسرا

ومن أشهر أفلامها (الجلسة سرية، امرأة واحدة لا تكفي، المنسي)، كما عملت في كثير من المسلسلات التلفزيونية، من أشهرها (رأفت الهجان، أوان الورد، أين قلبي).

وكان آخر أعمالها مسلسل «أحلام سعيدة»، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2022، وشارك في بطولته الفنانة غادة عادل، ومي كساب.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
الحساب الخاص في محرري موقع وطن يغرد خارج السرب. يشرف على تحرير موقع وطن نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمترجمين. تابع كل جديد لدى محرري وطن
اقرأ أيضاً
الهدهد

القاهرة تتخذ قرارا مفاجئا بشأن كأس العالم في قطر وتثير حيرة المصريين

حياتنا

منى فاروق تريند مجددا “وراضية بالابتلاء” (شاهد)

الهدهد

أنباء عن إلغاء التأشيرات بين مصر والجزائر تثير غضب الجزائريين!

حياتنا

سيخ اخترقه ومر بين قلبه ورئتيه.. معجزة تنجي مصريا من موت محقق (شاهد)

الهدهد

علاء عبدالفتاح ينهي إضرابه وخطاب حديث يكشف تفاصيل وضعه

الهدهد

فضيحة جديدة عن وقفة دعم عمرو درويش في شرم الشيخ.. موظفات حكوميات في مهمة رسمية

الهدهد

مصر: لماذا قررت وزارة الخارجية منح ثلث رواتب السفراء بالجنيه؟

الهدهد

بسبب تعرضهم للتجسس من قبل مصريين..الشرطة الألمانية تحذر الوفد الألماني في كوب 27

الهدهد

أمطار الإسكندرية.. المواطنون يتحركون بمراكب صيد وعمرو أديب يتملق للنظام (شاهد)

فيديو

“على الهواء مباشرة”…شاب مصري يُحاول الانتحار من أعلى سور برج القاهرة

تقارير

الناشطة والمعتقلة المصرية السابقة آية حجازي لـ “وطن”: الشارع لم يخرج لكن الكأس سيفيض

حياتنا

الراقصة دينا تفتتح مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة فاضحة وعارية (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل يتسبب عادل العسومي بأزمة دبلوماسية جديدة بين قطر والبحرين؟

القاهرة تتخذ قرارا مفاجئا بشأن كأس العالم في قطر وتثير حيرة المصريين

سفير تركيا بالرباط يعلق على أزمة المغرب والجزائر.. تحدث عن “طرف ثالث”

المنتخب المغربي في كأس العالم قطر بقميص 1998ورهانات 1986

“سره باتع”.. شمس الكويتية وخالد يوسف تريند والمقطع الإباحي يعود للواجهة

إيفانكا ترامب تصدم والدها بعد إعلان ترشحه للرئاسة

الأردن.. مسافر يخفي مخدرات في أحشائه لتهريبها ونهاية لم يتوقعها

الكويت.. امرأة تتزوج 4 رجال في آن واحد والنهاية صادمة (فيديو)

بُشرى سارة لجماهير كأس العالم 2022 قطر

رقص مثير .. ميريام فارس تشعل ضجةً في كليب أغنية كأس العالم! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC