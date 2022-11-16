الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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هل يتسبب عادل العسومي بأزمة دبلوماسية جديدة بين قطر والبحرين؟

لم يُدن العسومي الحملة المغرضة ضد الدوحة

كتب باسل النجار
عادل العسومي watanserb.com
عادل العسومي
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وطن- استنكر رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، موقف رئيس البرلمان العربي البحريني عادل العسومي، بشأن عدم إدانة الحملات المغرضة” الحالية ضد قطر، بالرغم من وقوف غالبية أعضاء البرلمان العربي إلى جانب الدوحة وتأييدهم لإصدار بيان في هذا الشأن.

عادل العسومي يرفض التضامن مع قطر

حيث عبر مكتب مجلس الشورى القطري عن امتعاضه من موقف رئيس البرلمان العربي- في بيان له أصدره الأربعاء- الذي وصفه بـ”الشخصي”.

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كما أشار إلى إصرار “العسومي” صاحب الجنسية البحرينية، على عدم إدانة الحملات “المغرضة” ضد استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، رغم وقوف غالبية أعضاء البرلمان العربي إلى جانب الدوحة، وتأييدهم لإصدار بيان في هذا الشأن.

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يشار إلى أنه قد أعيد انتخاب عادل العسومي، رئيساً للبرلمان العربي في شهر أكتوبر الماضي.

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المثير للجدل أنه في ذلك الوقت، وفور إعلان فوزه، تعهد العسومي بمواصلة جهوده لـ”تعزيز وترسيخ مكانة البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك، وتفعيل دوره عربياً وإقليمياً ودولياً، والبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والدفاع عن قضايا الأمة العربية في كافة المحافل الدولية، وعلى كافة المستويات، من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة”.

إلى ذلك، فقد أعرب ذات البيان -دون التطرق أو ذكر اسم عادل العسومي أو جنسيته – عن “استيائه الشديد من هذا الموقف غير الودي، الذي يتنافى مع المبادئ التي أُنشئ عليها البرلمان، ويخدم أجندات خارجية لا تصبّ في مصلحة الشعوب العربية”.

قطر تُشيد بـ المواقف الداعمة لها

وفي المقابل، أشاد مكتب المجلس بالمواقف المؤيدة لدولة قطر في استضافتها للبطولة من قبل عدد من المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

يذكر خاصة الدعم الذي أبداه الاتحاد البرلماني الدولي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني العربي، لقطر في مواجهة الحملة التي تتعرض لها منذ أشهر.

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عدم تضامن العسومي مع قطر، من خلال رفضه إصدار بيان لإدانة الحملات التي تتعرض لها الدوحة على خلفية استضافتها لكأس العالم، أثار ضده موجة من الاستهجان أكد عبرها كثيرون على ضرورة دعم قطر في هذه الفعالية الدولية.

ويبدأ كأس العالم في قطر يوم، الأحد، المقبل الموافق 20 نوفمبر، بلقاء الافتتاح بين قطر والإكوادور، وينتهي المونديال في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وتتجه أنظار العالم أجمع نحو العاصمة القطرية الدوحة، حيث من المتوقع أن تكون هذه النسخة التي تقام على أرض عربية لأول مرة، هي الأفضل في تاريخ البطولة الكروية الأكبر في العالم منذ انطلاقها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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