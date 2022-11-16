هل يتسبب عادل العسومي بأزمة دبلوماسية جديدة بين قطر والبحرين؟

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وطن- استنكر رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، موقف رئيس البرلمان العربي البحريني عادل العسومي، بشأن عدم إدانة الحملات المغرضة” الحالية ضد قطر، بالرغم من وقوف غالبية أعضاء البرلمان العربي إلى جانب الدوحة وتأييدهم لإصدار بيان في هذا الشأن.

عادل العسومي يرفض التضامن مع قطر

حيث عبر مكتب مجلس الشورى القطري عن امتعاضه من موقف رئيس البرلمان العربي- في بيان له أصدره الأربعاء- الذي وصفه بـ”الشخصي”.

مكتب مجلس الشورى القطري يستنكر موقف رئيس البرلمان العربي (البحريني عادل العسومي) الذي أصر على عدم إدانة الحملات المغرضة ضد استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم بالرغم من وقوف غالبية أعضاء البرلمان العربي إلى جانب دولة قطر وتأييدهم لإصدار بيان في هذا الشأن#مرسال_قطر pic.twitter.com/AAAI9My5WL — مرسال قطر (@Marsalqatar) November 16, 2022

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كما أشار إلى إصرار “العسومي” صاحب الجنسية البحرينية، على عدم إدانة الحملات “المغرضة” ضد استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، رغم وقوف غالبية أعضاء البرلمان العربي إلى جانب الدوحة، وتأييدهم لإصدار بيان في هذا الشأن.

مكتب مجلس الشورى القطري، يبدي استياءه الشديد من الموقف غير الودي لرئيس البرلمان العربي الشخصي وإصراره على عدم إدانة الحملات المغرضة ضد استضافة قطر لكأس العالم قطر 2022، الذي يتنافى مع المبادئ التي أنشئ عليها البرلمان، ويخدم أجندات خارجية لا تصب في مصلحة الشعوب العربية#منصة_مشيرب pic.twitter.com/fYnZoh4ZfR — منصة مشيرب – Msheireb Platform (@msheirebQa) November 16, 2022

يشار إلى أنه قد أعيد انتخاب عادل العسومي، رئيساً للبرلمان العربي في شهر أكتوبر الماضي.

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المثير للجدل أنه في ذلك الوقت، وفور إعلان فوزه، تعهد العسومي بمواصلة جهوده لـ”تعزيز وترسيخ مكانة البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك، وتفعيل دوره عربياً وإقليمياً ودولياً، والبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والدفاع عن قضايا الأمة العربية في كافة المحافل الدولية، وعلى كافة المستويات، من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة”.

إلى ذلك، فقد أعرب ذات البيان -دون التطرق أو ذكر اسم عادل العسومي أو جنسيته – عن “استيائه الشديد من هذا الموقف غير الودي، الذي يتنافى مع المبادئ التي أُنشئ عليها البرلمان، ويخدم أجندات خارجية لا تصبّ في مصلحة الشعوب العربية”.

مكتب مجلس الشورى يستنكر موقف رئيس البرلمان العربي "البحريني عادل العسومي" من الحملات الموجهة ضد دولة قطر https://t.co/gZzDSGw1Nx pic.twitter.com/KzPxcQ3mrm — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) November 16, 2022

قطر تُشيد بـ المواقف الداعمة لها

وفي المقابل، أشاد مكتب المجلس بالمواقف المؤيدة لدولة قطر في استضافتها للبطولة من قبل عدد من المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

يذكر خاصة الدعم الذي أبداه الاتحاد البرلماني الدولي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني العربي، لقطر في مواجهة الحملة التي تتعرض لها منذ أشهر.

عدم تضامن العسومي مع قطر، من خلال رفضه إصدار بيان لإدانة الحملات التي تتعرض لها الدوحة على خلفية استضافتها لكأس العالم، أثار ضده موجة من الاستهجان أكد عبرها كثيرون على ضرورة دعم قطر في هذه الفعالية الدولية.

هل البحريني #عادل_العسومي بصفته رئيساً لـ #البرلمان_العربي يتخذ قرارات شخصية أثناء توليه منصبه أم عليه أن يتماشى مع قرارات غالبية أعضاء البرلمان ؟ هل البرلمان العربي مؤسسة خاصة تابعة له؟ لماذا يرفض إدانة الحملات المغرضة ضد استضافة #قطر لبطولة #كأس_العالم_قطر_2022 ؟ من يحاسبه؟ pic.twitter.com/LhTFdNeoGP — هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) November 16, 2022

ويبدأ كأس العالم في قطر يوم، الأحد، المقبل الموافق 20 نوفمبر، بلقاء الافتتاح بين قطر والإكوادور، وينتهي المونديال في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وتتجه أنظار العالم أجمع نحو العاصمة القطرية الدوحة، حيث من المتوقع أن تكون هذه النسخة التي تقام على أرض عربية لأول مرة، هي الأفضل في تاريخ البطولة الكروية الأكبر في العالم منذ انطلاقها.