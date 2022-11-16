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حياتنا

منها الشاي الأخضر .. مشروبات تزيد من الرغبة الجنسية

هذه المشروبات تساعد على زيادة الرغبة الجنسية بشكل طبيعي

كتب ايمان الباجي
منها الشاي الأخضر..مشروبات تزيد من الرغبة الجنسية watanserb.com
بعض المشروبات التي من شأنها أن تساعدك على زيادة الرغبة الجنسية
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وطننشر موقع “هالث شوتس” تقريرا استعرض من خلاله بعض المشروبات التي من شأنها أن تساعدك على زيادة الرغبة الجنسية بشكل طبيعي.

الشاي الأخضر

لا يساعد الشاي الأخضر على فقدان الوزن فقط، ولكن يمكنه أيضًا زيادة رغبتك الجنسية.

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات غنية تسمى بمضادات الاكسدة تعزز تدفق الدم إلى المناطق الحميمية وهو ما يساعد على زيادة الدافع الجنسي.

مشروبات تزيد من الرغبة الجنسية
الشاي الأخضر

القهوة السوداء

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يُقال إن القهوة المليئة بالكافيين مفيدة للدافع الجنسي لدى كل من الرجال والنساء.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 من قبل مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن (UTHealth)، كان الرجال الذين يتناولون القهوة يوميًا أقل عرضة للإصابة بضعف الانتصاب.

مشروبات تزيد من الرغبة الجنسية
القهوة السوداء

النبيذ الأحمر

تشير مجلة الطب الجنسي إلى أن النبيذ الأحمر يمكن أن يزيد من الإثارة الجنسية لدى كل من الرجال والنساء.

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 لذا فإن تناول كأسين من النبيذ الأحمر يمكن أن يعزز الدافع الجنسي لدى النساء.

أما بالنسبة للرجال، يمكن أن يزيد النبيذ الأحمر من هرمون التستوستيرون.

عصير الموز بالحليب

وفقًا للخبراء، يحتوي الموز على إنزيم البروميلين الذي يزيد من الرغبة الجنسية والتستوستيرون لدى الرجال.

مشروبات تزيد الرغبة الجنسية
عصير الموز بالحليب

عصير الرمان

تمت دراسة عصير الرمان لفترة طويلة لفوائده في تعزيز الهرمونات الجنسية لدى كلا الجنسين.

مشروبات تزيد الرغبة الجنسية
عصير الرمان

وقد لاحظت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الدولية لأبحاث العجز الجنسي، أجريت في عيادة بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة، أن تناول عصير الرمان يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء الجنسية.

المصدرهالث شوتس، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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