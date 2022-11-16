منها الشاي الأخضر .. مشروبات تزيد من الرغبة الجنسية

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وطن– نشر موقع “هالث شوتس” تقريرا استعرض من خلاله بعض المشروبات التي من شأنها أن تساعدك على زيادة الرغبة الجنسية بشكل طبيعي.

الشاي الأخضر

لا يساعد الشاي الأخضر على فقدان الوزن فقط، ولكن يمكنه أيضًا زيادة رغبتك الجنسية.

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات غنية تسمى بمضادات الاكسدة تعزز تدفق الدم إلى المناطق الحميمية وهو ما يساعد على زيادة الدافع الجنسي.

القهوة السوداء

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يُقال إن القهوة المليئة بالكافيين مفيدة للدافع الجنسي لدى كل من الرجال والنساء.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 من قبل مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن (UTHealth)، كان الرجال الذين يتناولون القهوة يوميًا أقل عرضة للإصابة بضعف الانتصاب.

النبيذ الأحمر

تشير مجلة الطب الجنسي إلى أن النبيذ الأحمر يمكن أن يزيد من الإثارة الجنسية لدى كل من الرجال والنساء.

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لذا فإن تناول كأسين من النبيذ الأحمر يمكن أن يعزز الدافع الجنسي لدى النساء.

أما بالنسبة للرجال، يمكن أن يزيد النبيذ الأحمر من هرمون التستوستيرون.

عصير الموز بالحليب

وفقًا للخبراء، يحتوي الموز على إنزيم البروميلين الذي يزيد من الرغبة الجنسية والتستوستيرون لدى الرجال.

عصير الرمان

تمت دراسة عصير الرمان لفترة طويلة لفوائده في تعزيز الهرمونات الجنسية لدى كلا الجنسين.

وقد لاحظت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الدولية لأبحاث العجز الجنسي، أجريت في عيادة بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة، أن تناول عصير الرمان يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء الجنسية.