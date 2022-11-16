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“فريدا”.. نفوق أشهر كلبة إنقاذ في العالم والمصنفة بطلة قومية

قامت بعمليات إنقاذ كبير في المكسيك بزلزال 2017

كتب خالد الأحمد
فريدا watanserb.com
فريدا
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وطن- عمت حالة من الحزن في أوساط المكسيكيين بعد نفوق كلبة الإنقاذ الشهيرة “فريدا”، وكانت الكلبة من فصيلة “لابرادور ريتريفر” اكتسبت شهرتها في الأيام التي أعقبت زلزال عام 2017 في المكسيك.

وقامت الكلبة الشهيرة بدور في إنقاذ 12 مكسيكياً لتصبح رمزاً للأمل في البلاد، بعد الزلزال الذي خلف أكثر من 300 قتيل في ولاية مكسيكو سيتي والولايات المجاورة.

نظارات وجوارب واقية أثناء الإنقاذ

وظهرت في صور تداولتها وسائل إعلام عالمية آنذاك، وهي تبحث عن ناجين داخل مدرسة في مكسيكو سيتي دمّرها زلزال بقوة 7.1 درجات ضرب المنطقة عام 2017 وأودى بحياة نحو 370 شخصاً. واضعة نظارات وجوارب واقية، نتيجة إصابتها بمرض مرتبط بالتقدم بالعمر.

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وبحسب موقع “thenationalnews” المكسيكي كان للكلبة فريدا الفضل خلال مسيرتها المهنية في العثور على ما لا يقل عن 41 جثة وعشرات الأشخاص على قيد الحياة. كما عملت في مهمتين دوليتين بعد الزلازل في هايتي والإكوادور.

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وتقاعدت فريدا من أعمال الإنقاذ في يونيو 2019 في سن العاشرة.

تفاعل واسع مع وفاتها

ونشرت البحرية المكسيكية يوم، الثلاثاء، مقطع فيديو تكريمي عبر تويتر تشكر فيه فريدا على خدمتها وتكريمًا لذكراها.

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وقالت عبر حسابها في” تويتر” :” على الرغم من أن رحيلك يؤلمنا ، فإن العائلة البحرية تعد اليوم بتكريم ذكراك ، والعمل في ظل الإرث الكبير الذي تركتيه.”

وأوضحت البحرية المكسيكية أنّ الكلبة “فريدا” المولودة في 12 أبريل 2009، أكملت تدريبها على عمليات البحث والإنقاذ في فترة قياسية تتمثل بثمانية أشهر، بينما تستغرق الكلاب في العادة 12 شهراً لإكمال تدريب مماثل.

المعنى الحقيقي للولاء

وغرد وزير البحرية والقيادة العليا للبحرية المكسيكية “رافائيل أوجيدا” على حسابه الخاص في” تويتر” قائلاً: “ببالغ الحزن نقول اليوم وداعًا لفريدا ، كلب الإنقاذ لدينا ، والتي أظهرت لنا طوال حياتها المهنية المعنى الحقيقي للولاء والعمل الجماعي تاركة لنا إرثًا من العظمة والحب للمكسيك”.

وتنتمي “فريدا” إلى وحدة الكلاب التابعة لفرقة مشاة البحرية المكسيكية، وسبق أن شاركت في جهود الاستجابة لحالات الطوارئ خارج المكسيك بينها زلازل ضربت هاييتي والإكوادور.

وتم الكشف عن تمثال بالحجم الطبيعي تكريما “لفريدا” الشهر الماضي خارج المكتب الرئيسي للبحرية في حي “كويواكان” في مكسيكو سيتي، مع حضور فريدا وهو آخر ظهور علني لها.

ودونت عبارة تحت التمثال تقول :”حياتك تحفزنا على الاستمرار في تقديم كل شيء لخدمة المكسيك.. شكرا لك عزيزتي فريدا!”.

المكسيك سوف تتذكرك باعتزاز

وأثار خبر وفاة الكلبة الشهيرة الكثير من الحزن الذي انعكس على تعليقات المكسيكيين في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بدورها في إنقاذ ضحايا زلزال المكسيك عام 2017.

حيث غرد “سانتياغو كريل” ، عضو البرلمان ورئيس مجلس النواب المكسيكي ليقول: “المكسيك سوف تتذكرك باعتزاز”.

وقال “خيسوس راميريز”، الناطق باسم الرئيس المكسيكي: “لن ننسى خدمتك للبلاد”.

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وقالت النجمة التلفزيونية “إنغريد كورونادو”: فوق صور لها مع الكلبة النافقة: “شكراً جزيلاً لك يا فريدا.. بدون شك أنت واحدة من بطلاتنا العظماء. ستكونين حاضرة دائمًا في قلوبنا “.

أما الصحفي المكسيكي “مانويل لوبيز سان مارتن” فغرد قائلاً :”وداعا إلى الأبد فريدا”.

المصدرتويتر، موقع "thenationalnews" المكسيكي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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