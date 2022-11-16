“سره باتع”.. شمس الكويتية وخالد يوسف تريند والمقطع الإباحي يعود للواجهة

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وطن- تصدرت الفنانة شمس الكويتية محركات بحث جوجل ومواقع التواصل، بعد إعلانها عن عمل درامي وصفته بأنه ضخم، سيجمعها بالمخرج المصري المثير للجدل خالد يوسف.

شمس الكويتية وخالد يوسف

وعبر حسابها الرسمي بتويتر أعلنت شمس، الثلاثاء، أنها ستغادر الكويت إلى مصر لبدء أضخم مشروع درامي مع “يوسف”.

ونشرت صورة لها في الطائرة وكتبت ما نصه: “مسافرة سفرية عمل مهمة جداً جداً.. أضخم مشروع درامي عربي قريباً مع المخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف.”

مسافرة سفرة عمل مهمة جداً جداً

اضخم مشروع درامي عربي قريباً مع المخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف @KhaledYoussef 😍🤍💪🏻

ادعولنااااا pic.twitter.com/SnkJ1F883F — #شمس☀️ (@shamsofficial) November 15, 2022

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الإعلان الذي جعل شمس الكويتية وخالد يوسف، يتصدران التريند منذ الأمس، وسط ردود فعل متابينة للنشطاء غالبيتها جاء في إطار ساخر.

وربط العديد من المغردين عمل الفنانة الكويتية مع المخرج المصري، بفضيحته السابقة مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، محذرين إياها في إطار ساخر من ذات المصير.

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وكان مقطع إباحي تم تسريبه قبل عدة سنوات نُسب لخالد يوسف، وظهر

فيه يمارس الفاحشة مع الفنانتين المذكورتين.

وحينها كان “يوسف” يتواجد خارج مصر بسبب خلافات مع النظام وتخوفه من القبض عليه.

وانتشر حديث وقتها أن هذا المقطع قديم وسربته المخابرات عمدا لإحراج المخرج المصري، بسبب تجرأه على النظام وانتقاده له ولو بشكل بسيط.

ويشار أيضا إلى أنه تم القبض على منى فاروق وشيما الحاج آنذاك، حيث تمت محاكمتهما وحبسهما.

شمس الكويتية رايحة لخالد يوسف pic.twitter.com/psqwzc4bha — mohamed essam hassan (@essam1965) November 16, 2022

وبعد فترة تفاجئ الجميع بعودة خالد يوسف لمصر في إطار مصالحة خفية مع النظام لم تكشف كواليسها.

واليوم نشرت شمس صورة جديدة لها من مصر، مع صور سيناريو العمل الدرمي الذي ستشارك فيه تحت عنوان “سر سلطان مصر”.

وعلقت بقولها:”أول تجربة تمثيل درامية لي والانطلاقة من أم الدنيا مصر، ومع المخرج الكبير خالد يوسف.”

اول تجربة تمثيل درامية لي والانطلاقة من ام الدنيا #مصر 😍🇪🇬 و مع المخرج الكبير #خالد_يوسف @KhaledYoussef ايش تتوقعون الشخصيه وبأي لهجه ؟

جاااهززيييننن !!؟؟ pic.twitter.com/tSuRDxxaoK — #شمس☀️ (@shamsofficial) November 16, 2022

“سر السلطان” مقتبس عن قصة يوسف إدريس “سره باتع”

جدير بالذكر أن مسلسل خالد يوسف الجديد “سر السلطان” والذي ستخوض فيه الفنانة الكويتية أولى تجاربها الفنية، يت تصويره حاليا حيث من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

وخاضت شمس تجربة التمثيل من قبل في ثلاث مسلسلات، هي الكويتي “بيج بوس”، والذي لم يعرض حتى الآن، كما شاركت في عملين سعوديين، هما المسلسل الكوميدي “هايبرلوب”، إخراج أوس الشرقي، حيث ظهرت كضيفة شرف، وأيضاً في المسلسل الفانتازي الكوميدي “عوض أبا عن جد”.

والمسلسل في الأصل مقتبس عن قصة قصيرة للكاتب يوسف إدريس بعنوان “سره باتع”، وتدور أحداثه خلال الحملة الفرنسية على مصر.

الفنانات يهربن من خالد يوسف بسبب المقطع الإباحي

وكشفت تقارير قبل أيام أن المخرج المصري يواجه أزمةً جديدة بعد عودته مؤخراً إلى الساحة الفنية بعد طول غياب، حيث كانت آخر أعمال خالد يوسف فيلم “كارما”، الذي عرض العام 2018.

هذه التقارير الفنية كشفت عن اعتذار 4 فنانات من مصر وتونس عن المشاركة في بطولة مسلسل “سر السلطان”، والذي يخوض به خالد تجربة الدراما التلفزيونية لأول مرة، لذلك يبدو أنه لجأ إلى شمس الكويتية.

ومن الفنانات اللواتي اعتذرن عن المشاركة دون أسباب واضحة، الفنانتان المصريتان زينة ومي عمر.

كذلك رفضت التونسيتان درة وعائشة بن أحمد، المشاركةَ في بطولة العمل.

لكن يوسف وجد بديلاً عنهن بعد الرفض، إذ قبلت الفنانات المصريات: حنان مطاوع، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، العمل معه وانضمت إليهم شمس الكويتية، ولا يزال البحث جارياً عن المزيد من النجوم.

الفنانات المعتذرات ـ بحسب التقارير المتداولة ـ تخوفن من ذكر أسمائهن في جمل غير مفيدة مع خالد يوسف، خاصة بعد قصة الفيديوهات الخارجة التي انتشرت للمخرج المثير للجدل قبل عدة سنوات مع عدد من الفنانات الشابات.

منى فاروق وشيما الحاج

ويعرض مسلسل “سر السلطان” في سباق دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولته كل من: أحمد فهمي وأحمد السعدني، وأحمد وفيق وحنان مطاوع، ونجلاء بدر ومنة فضالى وخالد أنور وآخرون.

وكان خالد يوسف غادرَ مصر، في شهر فبراير من عام 2019، متوجّهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس. وسرب وقتها المقطع الفاضح الذي تسبب بأزمته الشهيرة مع الممثلتين الشابتين شيما الحاج ومنى فاروق، بعد تسريب مقطع فيديو “إباحي” يجمع ثلاثتهما.

وتسبّب المقطع آنذاك بموجةِ جدل عارمة بين الأوساط المصرية، كما تعرّضت كلا الممثلتين للحبس.

وأخلت محكمة جنايات القاهرة سبيلَ كلٍّ من: شيما الحاج ومنى فاروق، أواخر 2019، بكفالة 100 ألف جنيه. بعد توجيه اتهامات لهما متعلقةٍ بانتشار فيديو فاضح، يظهرهما مع المخرج الشهير والنائب بمجلس الشعب خالد يوسف.