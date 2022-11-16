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حياتنا

“سره باتع”.. شمس الكويتية وخالد يوسف تريند والمقطع الإباحي يعود للواجهة

شمس أعلنت عن عمل ضخم يجمعها بالمخرج المصري

كتب باسل النجار
الفنانة شمس الكويتية watanserb.com
الفنانة شمس الكويتية
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وطن- تصدرت الفنانة شمس الكويتية محركات بحث جوجل ومواقع التواصل، بعد إعلانها عن عمل درامي وصفته بأنه ضخم، سيجمعها بالمخرج المصري المثير للجدل خالد يوسف.

شمس الكويتية وخالد يوسف

وعبر حسابها الرسمي بتويتر أعلنت شمس، الثلاثاء، أنها ستغادر الكويت إلى مصر لبدء أضخم مشروع درامي مع “يوسف”.

ونشرت صورة لها في الطائرة وكتبت ما نصه: “مسافرة سفرية عمل مهمة جداً جداً.. أضخم مشروع درامي عربي قريباً مع المخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف.”

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الإعلان الذي جعل شمس الكويتية وخالد يوسف، يتصدران التريند منذ الأمس، وسط ردود فعل متابينة للنشطاء غالبيتها جاء في إطار ساخر.

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وربط العديد من المغردين عمل الفنانة الكويتية مع المخرج المصري، بفضيحته السابقة مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، محذرين إياها في إطار ساخر من ذات المصير.

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وكان مقطع إباحي تم تسريبه قبل عدة سنوات نُسب لخالد يوسف، وظهر
فيه يمارس الفاحشة مع الفنانتين المذكورتين.

شمس الكويتية
شمس الكويتية

وحينها كان “يوسف” يتواجد خارج مصر بسبب خلافات مع النظام وتخوفه من القبض عليه.

وانتشر حديث وقتها أن هذا المقطع قديم وسربته المخابرات عمدا لإحراج المخرج المصري، بسبب تجرأه على النظام وانتقاده له ولو بشكل بسيط.

ويشار أيضا إلى أنه تم القبض على منى فاروق وشيما الحاج آنذاك، حيث تمت محاكمتهما وحبسهما.

وبعد فترة تفاجئ الجميع بعودة خالد يوسف لمصر في إطار مصالحة خفية مع النظام لم تكشف كواليسها.

واليوم نشرت شمس صورة جديدة لها من مصر، مع صور سيناريو العمل الدرمي الذي ستشارك فيه تحت عنوان “سر سلطان مصر”.

وعلقت بقولها:”أول تجربة تمثيل درامية لي والانطلاقة من أم الدنيا مصر، ومع المخرج الكبير خالد يوسف.”

“سر السلطان” مقتبس عن قصة يوسف إدريس “سره باتع”

جدير بالذكر أن مسلسل خالد يوسف الجديد “سر السلطان” والذي ستخوض فيه الفنانة الكويتية أولى تجاربها الفنية، يت تصويره حاليا حيث من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

خالد يوسف
خالد يوسف

وخاضت شمس تجربة التمثيل من قبل في ثلاث مسلسلات، هي الكويتي “بيج بوس”، والذي لم يعرض حتى الآن، كما شاركت في عملين سعوديين، هما المسلسل الكوميدي “هايبرلوب”، إخراج أوس الشرقي، حيث ظهرت كضيفة شرف، وأيضاً في المسلسل الفانتازي الكوميدي “عوض أبا عن جد”.

والمسلسل في الأصل مقتبس عن قصة قصيرة للكاتب يوسف إدريس بعنوان “سره باتع”، وتدور أحداثه خلال الحملة الفرنسية على مصر.

الفنانات يهربن من خالد يوسف بسبب المقطع الإباحي

وكشفت تقارير قبل أيام أن المخرج المصري يواجه أزمةً جديدة بعد عودته مؤخراً إلى الساحة الفنية بعد طول غياب، حيث كانت آخر أعمال خالد يوسف فيلم “كارما”، الذي عرض العام 2018.

هذه التقارير الفنية كشفت عن اعتذار 4 فنانات من مصر وتونس عن المشاركة في بطولة مسلسل “سر السلطان”، والذي يخوض به خالد تجربة الدراما التلفزيونية لأول مرة، لذلك يبدو أنه لجأ إلى شمس الكويتية.

شمس الكويتية
شمس الكويتية

ومن الفنانات اللواتي اعتذرن عن المشاركة دون أسباب واضحة، الفنانتان المصريتان زينة ومي عمر.

كذلك رفضت التونسيتان درة وعائشة بن أحمد، المشاركةَ في بطولة العمل.

لكن يوسف وجد بديلاً عنهن بعد الرفض، إذ قبلت الفنانات المصريات: حنان مطاوع، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، العمل معه وانضمت إليهم شمس الكويتية، ولا يزال البحث جارياً عن المزيد من النجوم.

الفنانات المعتذرات ـ بحسب التقارير المتداولة ـ تخوفن من ذكر أسمائهن في جمل غير مفيدة مع خالد يوسف، خاصة بعد قصة الفيديوهات الخارجة التي انتشرت للمخرج المثير للجدل قبل عدة سنوات مع عدد من الفنانات الشابات.

منى فاروق وشيما الحاج

ويعرض مسلسل “سر السلطان” في سباق دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولته كل من: أحمد فهمي وأحمد السعدني، وأحمد وفيق وحنان مطاوع، ونجلاء بدر ومنة فضالى وخالد أنور وآخرون.

منى فاروق
منى فاروق

وكان خالد يوسف غادرَ مصر، في شهر فبراير من عام 2019، متوجّهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس. وسرب وقتها المقطع الفاضح الذي تسبب بأزمته الشهيرة مع الممثلتين الشابتين شيما الحاج ومنى فاروق، بعد تسريب مقطع فيديو “إباحي” يجمع ثلاثتهما.

شيما الحاج
شيما الحاج

وتسبّب المقطع آنذاك بموجةِ جدل عارمة بين الأوساط المصرية، كما تعرّضت كلا الممثلتين للحبس.

وأخلت محكمة جنايات القاهرة سبيلَ كلٍّ من: شيما الحاج ومنى فاروق، أواخر 2019، بكفالة 100 ألف جنيه. بعد توجيه اتهامات لهما متعلقةٍ بانتشار فيديو فاضح، يظهرهما مع المخرج الشهير والنائب بمجلس الشعب خالد يوسف.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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