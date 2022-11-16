رانيا يوسف تضرب شروط مهرجان القاهرة بعرض الحائط.. فستان فاضح ومنطقة الصدر بلا بطانة! (شاهد)

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وطن– تجاهلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، شروط الفنان حسين فهمني، وظهرت بفستان جريء في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44.

غير لائقة

وبعدما غابت عن حفل الافتتاح، فاجأت رانيا يوسف الحضور بفستان قصير ذهبي اللون، مكشوف الصدر بشكل فاضح.

وتركت رانيا يوسف شعرها المتموج منسدلاً مع قليل من مساحيق التجميل الغامقة.

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وانتقدت مصممة الأزياء زينب الشوربجي إطلالة رانيا يوسف قائلة: “كسرت قواعد الدريس كود”.

وتابعت زينب:” الفستان من Elisabetta franchi وتصميمه ولونه مناسبين لها جدا، ولكن منطقة الصدر غير جيدة إطلاقا”.

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وزادت: “اعتادت رانيا ارتداء التصميمات التي لا تناسب طبيعة جسمها. كما أن الإكسسوارات غير موفقة، ومن الأفضل ارتدائها بطريقة بسيطة، وذلك لأن الفستان لامع”.

سأخترع بدلة

وسبق أن أثارت رانيا جدلاً تصريحاتها حول قرارات الفنان حسين فهمي بشأن إطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي. بما عرف بـ”الدريس كود”.

وقالت رانيا في تصريح لصحيفة “القاهرة 24”: ” أنا مستغربة بس هنعمل اللي يريحهم، ما دام اللبس هيكون فورمال، فسبوني أخترع ليكم بدلة. ومش هتبقى أي بدلة هتبقى بدلة باسم رانيا يوسف”.

وتابعت: “انتظروا بدلتي في الدورة الجديدة المليئة بالمفاجآت”.

شروط الدريس كود

ووضع حسين فهمي شروطًا لحضور الفنانين والفنانات مهرجان القاهرة السينمائي. وقال بيان: “إحنا مهرجان دولي درجة أولى، ولما جيت المهرجان لقيت إن كل واحد يلبس اللي هو عاوزه”.

وتابع: “عيب، أنا هلبس كويس والناس تلبس لطيف والفنانات تلبس كويس. المسألة تطورت أكثر مما أتخيل”.

واستطرد بيان حسين فهمي: “مسألة اللبس تطورت فوق ما كنت أتخيل، وبقى وريني يا حبيبتي الفستان طب لفي كده، اسمه إيه الكوافير، مش ده المهرجان. كلنا لازم نبقى لابسين الدريس كود بتاع كل المهرجانات الدولية. الناس هتلبس كويس وهتبقى شيك وهيبان إنه مهرجان قيم جدا”.

دينا وهبة السيسي خالفتا القواعد

لكن الكثير من الفنانات لم يلتزمن بشروط “الدريس كود”، على رأسهن الراقصة دينا. والتي ظهرت بفستان قصير شفاف من تصميم دار أزياء Prada. وارتدت من تحته بطانة تشبه الملابس الداخلية، وهي مختلفة عن التي تباع مع الفستان.

كذلك الفنانة الشابة هبة السيسي، التي ارتدت فستان طويل لامع باللون الأخضر؛ ولكن شفاف. مما جعل الفستان يُصنّف بأنه من أجرأ وأغرب إطلالات المهرجان.

وأكدت هبة السيسي أنها لم تقصد تحدي حسين فهمي. وقالت في تصريحات إعلامية: “لما اخترت الفستان جوزي قالي بلاش تلبسي صدر مفتوح لأنه بيضايق. والمصمم اختار لي الفستان بدون أكمام وتحته هوت شورت. فقلت له عاوزة فستان قصير”.

وأوضحت: “أنا نيتي ألبس محتشم ولكن للأسف الإضاءة فاتحة جدًا مخلية البشرة كلها بلون. ومبينة أن الفستان شفاف لكنها الإضاءة لأن البطانة لون بشرتي”.