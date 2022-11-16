الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
الرئيسيةحياتنارانيا يوسف تضرب شروط مهرجان القاهرة بعرض الحائط.. فستان فاضح ومنطقة الصدر...
حياتنا

رانيا يوسف تضرب شروط مهرجان القاهرة بعرض الحائط.. فستان فاضح ومنطقة الصدر بلا بطانة! (شاهد)

لم تحضر رانيا يوسف حفل الافتتاح

كتب رفيف عبدالله
رانيا يوسف تضرب شروط مهرجان القاهرة بعرض الحائط.. فستان فاضح ومنطقة الصدر بلا بطانة! (شاهد) watanserb.com
رانيا يوسف
- Advertisement -

وطن– تجاهلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، شروط الفنان حسين فهمني، وظهرت بفستان جريء في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44.

غير لائقة

وبعدما غابت عن حفل الافتتاح، فاجأت رانيا يوسف الحضور بفستان قصير ذهبي اللون، مكشوف الصدر بشكل فاضح.

وتركت رانيا يوسف شعرها المتموج منسدلاً مع قليل من مساحيق التجميل الغامقة.

- Advertisement -

وانتقدت مصممة الأزياء زينب الشوربجي إطلالة رانيا يوسف قائلة: “كسرت قواعد الدريس كود”.

وتابعت زينب:” الفستان من Elisabetta franchi وتصميمه ولونه مناسبين لها جدا، ولكن منطقة الصدر غير جيدة إطلاقا”.

- Advertisement -

وزادت: “اعتادت رانيا ارتداء التصميمات التي لا تناسب طبيعة جسمها. كما أن الإكسسوارات غير موفقة، ومن الأفضل ارتدائها بطريقة بسيطة، وذلك لأن الفستان لامع”.

سأخترع بدلة

وسبق أن أثارت رانيا جدلاً تصريحاتها حول قرارات الفنان حسين فهمي بشأن إطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي. بما عرف بـ”الدريس كود”.

وقالت رانيا في تصريح لصحيفة “القاهرة 24”: ” أنا مستغربة بس هنعمل اللي يريحهم، ما دام اللبس هيكون فورمال، فسبوني أخترع ليكم بدلة. ومش هتبقى أي بدلة هتبقى بدلة باسم رانيا يوسف”.

وتابعت: “انتظروا بدلتي في الدورة الجديدة المليئة بالمفاجآت”.

شروط الدريس كود

ووضع حسين فهمي شروطًا لحضور الفنانين والفنانات مهرجان القاهرة السينمائي.  وقال بيان: “إحنا مهرجان دولي درجة أولى، ولما جيت المهرجان لقيت إن كل واحد يلبس اللي هو عاوزه”.

وتابع: “عيب، أنا هلبس كويس والناس تلبس لطيف والفنانات تلبس كويس. المسألة تطورت أكثر مما أتخيل”.

واستطرد بيان حسين فهمي: “مسألة اللبس تطورت فوق ما كنت أتخيل، وبقى وريني يا حبيبتي الفستان طب لفي كده، اسمه إيه الكوافير، مش ده المهرجان. كلنا لازم نبقى لابسين الدريس كود بتاع كل المهرجانات الدولية. الناس هتلبس كويس وهتبقى شيك وهيبان إنه مهرجان قيم جدا”.

دينا وهبة السيسي خالفتا القواعد

لكن الكثير من الفنانات لم يلتزمن بشروط “الدريس كود”، على رأسهن الراقصة دينا. والتي ظهرت بفستان قصير شفاف من تصميم دار أزياء Prada. وارتدت من تحته بطانة تشبه الملابس الداخلية، وهي مختلفة عن التي تباع مع الفستان.

كذلك الفنانة الشابة هبة السيسي، التي ارتدت فستان طويل لامع باللون الأخضر؛ ولكن شفاف. مما جعل الفستان يُصنّف بأنه من أجرأ وأغرب إطلالات المهرجان.

وأكدت هبة السيسي أنها لم تقصد تحدي حسين فهمي. وقالت في تصريحات إعلامية: “لما اخترت الفستان جوزي قالي بلاش تلبسي صدر مفتوح لأنه بيضايق. والمصمم اختار لي الفستان بدون أكمام وتحته هوت شورت. فقلت له عاوزة فستان قصير”.

هبة السيسي

وأوضحت: “أنا نيتي ألبس محتشم ولكن للأسف الإضاءة فاتحة جدًا مخلية البشرة كلها بلون. ومبينة أن الفستان شفاف لكنها الإضاءة لأن البطانة لون بشرتي”.

تايلور سويفت تستوحي إطلالة رانيا يوسف بفستان “بدون بطانة” يكشف كل شيء بوضوح! (شاهد)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

تايلور سويفت تستوحي إطلالة رانيا يوسف بفستان “بدون بطانة” يكشف كل شيء بوضوح! (شاهد)

حياتنا

رانيا يوسف تطرد عامل النظافة ونورهان حفظي تواسيه بطريقتها! (فيديو)

حياتنا

صور رانيا يوسف بالمايوه تشعل المواقع .. ومعلّق: “مفيش أنوثة اقوى من كده”!

حياتنا

فيديو رانيا يوسف في الجيم يشعل المواقع! (شاهد)

حياتنا

رانيا يوسف ونزار الفارس.. القضاء المصري يسدل الستار على قضية التصريحات حول مؤخرتها بهذا الحُكم!

حياتنا

رانيا يوسف تستلقي على أريكة داخل يخت وشكل أقدامها يلفت الأنظار! (شاهد)

حياتنا

رانيا يوسف تستعرض مفاتنها بإطلالة صيفية جريئة من لندن (شاهد)

حياتنا

رانيا يوسف تحتضن تمثال محمد صلاح من الخلف! (صور)

حياتنا

رانيا يوسف تحتفل بالإقامة الذهبية في الإمارات والجمهور ينبش صورها قبل التجميل (شاهد)

حياتنا

رانيا يوسف بكاش مايوه جريء بعد يوم فقط من وفاة سمير صبري! (شاهد)

حياتنا

رانيا يوسف تتمايل على أنغام “دلع واتدلع” والفستان بلا حمالات صدر كاد يسقط! (فيديو)

حياتنا

هل تقاضت رانيا يوسف هذا المبلغ الخيالي مقابل الظهور في “رامز موفي ستار”؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

من بينهم بطل العالم ل4 مرات .. أفضل المنتخبات الغائبة عن مونديال قطر 2022

ماذا حدث لأسعار النفط بعد الهجوم على الناقلة قبالة سواحل عمان؟

دراسة: إذا نجحت في اجتياز هذه الخطوة الحاسمة.. فسيستمرّ زواجك للأبد

رونالدو يصدم العالم بما فعله بجثمان نجله الذي توفي أثناء الولادة(شاهد)

سيناريو مخيف .. هذا ما سيحدث إذا قصف بوتين بريطانيا بالأسلحة النووية!

5 نصائح فعالة لاستعادة التركيز بسرعة في العمل!

حركات غريبة من محمد بن سلمان خلال قمة العشرين تثير تفاعلا (شاهد)

احذر..العلامة الأولى لارتفاع نسبة الكوليسترول تصيب ساقيك

استهداف ناقلة نفط بطائرات مسيرة قبالة سلطنة عمان

تقرير ناري لصحيفة “القبس” الكويتية تفضح فيه ازدواجية معايير الغرب تجاه مونديال قطر(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC