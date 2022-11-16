حملة جديدة تستهدف مونديال قطر عبر “شخير الجمال” هذه المرة.. ما القصة؟!

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وطن– في إطار الحملة الشعواء التي تشنها الصحف الغربية وبالأخص البريطانية منها ضد استضافة قطر لمونديال كأس العالم، خرجت صحيفة “ديلي ستار” بخرجة جديدة تزعم أن المنتخب الإنجليزي قضى ليلته الأولى في قطر دون نوم بسبب ما وصفته “شخير الجمال” خارج الفندق.

وفي خطوة استفزازية لقطر، كان المنتخب الإنجليزي قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة تم استئجارها خصيصا، تحمل شعار مؤيد للمثلية الجنسية.

وفي هذا السياق، زعمت صحيفة “ديلي ستار” إن لاعبي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم لم يتمكنوا من الحصول على نوم سليم في الفندق بفضل زوج من الجمال يصرخ طوال الليل في الخارج.

أسباب اختيار فندق سوق الوكرة

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وقالت الصحيفة إن رئيس الفريق جاريث ساوثجيت ورؤساء الاتحاد الإنجليزي اختارا فندق سوق الوكرة ليكون مقر شركة الأسود الثلاثة للهروب من صخب العاصمة القطرية الدوحة.

وزعمت الصحيفة أنه “لا بد أنهم اعتقدوا أن المنتجع الصحي الفاخر على بعد 12 ميلاً خارج المدينة على شاطئ الخليج العربي كان المكان المثالي للاعبين للحصول على قسط كبير من الراحة خلال البطولة التي ستستمر لمدة شهر”.

وتابعت: “ربما لم يكونوا قد اكتشفوا ثنائيًا غاضبًا من سكان الصحراء يئن ويئن ويصيح في جميع الساعات خارج غرفهم مباشرة”.

زوج الجمال يعيش في حظيرة بالقرب من الفندق

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وقالت الصحيفة إن زوجا الجمال يعيشان في حظيرة مسيجة على ساحات الشاطئ من مساكن من المقرر أن يشغلها وفد الاتحاد الإنجليزي المكون من 95 فردًا من اللاعبين، وطاقم التدريب والدعم، لافتة إلى أن الجمال تشتهر بمزاحها الصاخب.

الصحيفة تعطي محاضرة في أصوات الجمال!

وفي محاولة منها لتبرير الانتقاد، أخذت الصحيفة في تحليل صوت الجمال وكيفية خروجه، قائلة:”حناجرهم أكثر مرونة من الثدييات الأخرى مما يسمح لهم بإنتاج مجموعة متنوعة من الأصوات العالية والرنين التي تتراوح من النغمات والطنين إلى الصرير عالي النبرة”.

وبحسب الصحيفة، فقد “تم استخدام الضوضاء الصادرة عن أحدهم لإنشاء صوت Chewbacca في أفلام Star Wars ويقول السكان المحليون إن الزوجين خارج فندق إنجلترا يحب بشكل خاص الدردشة”.

وزعمت أن آهات الجمال مرارًا وتكرارًا “قاطعت أحد المصورين المحبطين أثناء محاولته تصوير لقطات من فندق إنجلترا – مما أجبرهم على إعادة التصوير سبع مرات”.

وعلى الرغم من أن معظم تقييمات Tripadvisor تمدح فندق إقامة منتخب إنجلترا على أنه “هادئ” فقد اختارت الصحيفة رأي أحدهم يحذر النزلاء بأن: “عزل الصوت في الغرفة سيء للغاية”، وقال آخر أنه “ربما سيبقون إنجلترا مستيقظة حتى تفوز قطر!”.

وكانت صحيفة “ذا صن” البريطانية، قد كشفت، الثلاثاء، بأن المنتخب الإنجليزي طار إلى بطولة كأس العالم على متن طائرة Gay Pride ، “لإظهار بطاقة حمراء على الدولة المضيفة قطر عدم التسامح”، وفق زعمها.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد “تم اقتراح هذه الإيماءة من قبل رؤساء اتحاد كرة القدم الحريصين على الإعراب عن القلق بشأن حقوق المثليين في الدولة الإسلامية الصارمة حيث لا يزال بإمكان المثلية الجنسية أن تحمل عقوبة الإعدام”، على حد زعمها.