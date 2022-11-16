الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
الرئيسيةالهدهدحملة جديدة تستهدف مونديال قطر عبر "شخير الجمال" هذه المرة.. ما القصة؟!
الهدهد

حملة جديدة تستهدف مونديال قطر عبر “شخير الجمال” هذه المرة.. ما القصة؟!

منتخب إنجلترا وصل قطر بطائرة تحمل شعارا يدعم المثلية!

كتب سالم حنفي
مونديال قطر watanserb.com
مونديال قطر 2022
- Advertisement -

وطن– في إطار الحملة الشعواء التي تشنها الصحف الغربية وبالأخص البريطانية منها ضد استضافة قطر لمونديال كأس العالم، خرجت صحيفة “ديلي ستار” بخرجة جديدة تزعم أن المنتخب الإنجليزي قضى ليلته الأولى في قطر دون نوم بسبب ما وصفته “شخير الجمال” خارج الفندق.

وفي خطوة استفزازية لقطر، كان المنتخب الإنجليزي قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة تم استئجارها خصيصا، تحمل شعار مؤيد للمثلية الجنسية.

وفي هذا السياق، زعمت صحيفة “ديلي ستار” إن لاعبي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم لم يتمكنوا من الحصول على نوم سليم في الفندق بفضل زوج من الجمال يصرخ طوال الليل في الخارج.

أسباب اختيار فندق سوق الوكرة

- Advertisement -

وقالت الصحيفة إن رئيس الفريق جاريث ساوثجيت ورؤساء الاتحاد الإنجليزي اختارا فندق سوق الوكرة ليكون مقر شركة الأسود الثلاثة للهروب من صخب العاصمة القطرية الدوحة.

وزعمت الصحيفة أنه “لا بد أنهم اعتقدوا أن المنتجع الصحي الفاخر على بعد 12 ميلاً خارج المدينة على شاطئ الخليج العربي كان المكان المثالي للاعبين للحصول على قسط كبير من الراحة خلال البطولة التي ستستمر لمدة شهر”.

وتابعت: “ربما لم يكونوا قد اكتشفوا ثنائيًا غاضبًا من سكان الصحراء يئن ويئن ويصيح في جميع الساعات خارج غرفهم مباشرة”.

زوج الجمال يعيش في حظيرة بالقرب من الفندق

- Advertisement -

وقالت الصحيفة إن زوجا الجمال يعيشان في حظيرة مسيجة على ساحات الشاطئ من مساكن من المقرر أن يشغلها وفد الاتحاد الإنجليزي المكون من 95 فردًا من اللاعبين، وطاقم التدريب والدعم، لافتة إلى أن الجمال تشتهر بمزاحها الصاخب.

الصحيفة تعطي محاضرة في أصوات الجمال!

وفي محاولة منها لتبرير الانتقاد، أخذت الصحيفة في تحليل صوت الجمال وكيفية خروجه، قائلة:”حناجرهم أكثر مرونة من الثدييات الأخرى مما يسمح لهم بإنتاج مجموعة متنوعة من الأصوات العالية والرنين التي تتراوح من النغمات والطنين إلى الصرير عالي النبرة”.

وبحسب الصحيفة، فقد “تم استخدام الضوضاء الصادرة عن أحدهم لإنشاء صوت Chewbacca في أفلام Star Wars ويقول السكان المحليون إن الزوجين خارج فندق إنجلترا يحب بشكل خاص الدردشة”.

وزعمت أن آهات الجمال مرارًا وتكرارًا “قاطعت أحد المصورين المحبطين أثناء محاولته تصوير لقطات من فندق إنجلترا – مما أجبرهم على إعادة التصوير سبع مرات”.

وعلى الرغم من أن معظم تقييمات Tripadvisor تمدح فندق إقامة منتخب إنجلترا على أنه “هادئ” فقد اختارت الصحيفة رأي أحدهم يحذر النزلاء بأن: “عزل الصوت في الغرفة سيء للغاية”، وقال آخر أنه “ربما سيبقون إنجلترا مستيقظة حتى تفوز قطر!”.

حقائق مدهشة عن مونديال قطر 2022..تعرف عليها

وكانت صحيفة “ذا صن” البريطانية، قد كشفت، الثلاثاء، بأن المنتخب الإنجليزي طار إلى بطولة كأس العالم على متن طائرة Gay Pride ، “لإظهار بطاقة حمراء على الدولة المضيفة قطر عدم التسامح”، وفق زعمها.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد “تم اقتراح هذه الإيماءة من قبل رؤساء اتحاد كرة القدم الحريصين على الإعراب عن القلق بشأن حقوق المثليين في الدولة الإسلامية الصارمة حيث لا يزال بإمكان المثلية الجنسية أن تحمل عقوبة الإعدام”، على حد زعمها.

المصدرذا صن ، ديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

تقرير ناري لصحيفة “القبس” الكويتية تفضح فيه ازدواجية معايير الغرب تجاه مونديال قطر(شاهد)

الهدهد

بعد “ارحبو” بالمصري.. “كورال روح الشرق” تشعل الأجواء من قلب قطر

الهدهد

تغريدة إسرائيلية عن مونديال قطر تثير جدلا صاخبا.. ما القصة؟

الهدهد

وحدة “أسلحة الدمار الشامل” تفحص ملاعب قطر قبل كأس العالم

الهدهد

4500 جندي باكستاني يصلون إلى قطر وهذه مهمتهم!

الهدهد

أغنية فلسطينية حماسية دعما لقطر ومنتخبها في كأس العالم 2022 (شاهد)

الهدهد

هل قدم صامويل إيتو الرشوة من أجل إقصاء المنتخب الجزائري ؟ لاعب كاميروني سابق يفضحه

تقارير

“MEE”: مونديال قطر فرصة اقتصادية ضائعة للبحرين .. وتوجيه بتخفيف حدّة التغطية!

الهدهد

“إسرائيل تنصاع لأوامر قطر” وسم رائج بعد شرط الدوحة بشأن الفلسطينيين

الهدهد

من الخمر إلى الفواحش.. قوانين قطرية يجب على مشجعي كأس العالم معرفتها

حياتنا

مفاجأة.. لن تتخيل من سيشارك شاكيرا حفل افتتاح مونديال قطر!

الهدهد

صحيفة عبرية تؤكد فتح قنصلية إسرائيلية في قطر خلال المونديال

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“سفر البنات للدراسة بالخارج”.. عثمان الخميس يثير جدلا كبيرا بتصريح لافت (شاهد)

خبر حزين لمحبي ساديو ماني قبل انطلاق كأس العالم 2022

تصريحات هوجو لوريس.. فضحت المؤامرة على قطر وأثارت تفاعلا كبيرا

أشرف طلفاح.. كيف تورط منذر رياحنة في وفاته الغامضة بمصر؟

هل تذكرون أصغر طفل مدخن في العالم.. لن تتمكن من التعرف عليه الآن! (شاهد)

من بينهم بطل العالم ل4 مرات .. أفضل المنتخبات الغائبة عن مونديال قطر 2022

ماذا حدث لأسعار النفط بعد الهجوم على الناقلة قبالة سواحل عمان؟

دراسة: إذا نجحت في اجتياز هذه الخطوة الحاسمة.. فسيستمرّ زواجك للأبد

رانيا يوسف تضرب شروط مهرجان القاهرة بعرض الحائط.. فستان فاضح ومنطقة الصدر بلا بطانة! (شاهد)

رونالدو يصدم العالم بما فعله بجثمان نجله الذي توفي أثناء الولادة(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC