حركات غريبة من محمد بن سلمان خلال قمة العشرين تثير تفاعلا (شاهد)

وطن– انتشر مقطع فيديو يوثق جانبا من مشاركة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فعاليات قمة العشرين التي بدأت فعالياتها في دولة إندونيسيا.
وأظهر الفيديو، ولي العهد في حالة وصفت بأنها تنم عن توتر شديد.
لماذا كل هذا التوتر والخوف؟!
أم أنَّ موعد الجُرعة قد اقترب؟! pic.twitter.com/2cscdAlJUf
— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 15, 2022
سخرية من ولي العهد
وشوهد محمد بن سلمان، وهو يُطقطق أصابعه، في مشهد فسره نشطاء بأنه له مدلول نفسي كبير، كما أثيرت أيضا موجة سخرية من ولي العهد.
حركات الجسد لها مدلول نفسي.
— صالح قبــــــــــــــــــــــــادة (@GbadaSalah) November 15, 2022
بفعل الكوكايين بجيبوه من البرازيل عبر طائرات خاصه والمسؤل عن الشراء تركي ال الشيخ
— اخبار مقدسية 🦅 (@bloods2020) November 15, 2022
أنفق المليارات على الانتخابات الأمريكية تمهيدا لعودة الترامبية لكنه عاد بخفي حنين
— Chermiti Othman (@OthmanChermiti) November 15, 2022
إنه الادمان 👌
— أبو محمد (@bwmmd79207127) November 15, 2022
دفاع عن ولي العهد
لكن في الوقت نفسه، ظهرت آراء مؤيدة لولي العهد السعودي، وتدافع عنه.
أذكي رئيس
— Noor (@noor_ali223344) November 15, 2022
عندما ترى حجم التأثير الكبير الذي صنعه
محمد بن سلمان في المشهد العالمي
عندها سينتابك الفخر وتتباهى بهــذا القائد
بين الأمم🇸🇦💚🇸🇦
— بنت الوطن🇸🇦 (@Ryoo2030) November 15, 2022
انطلاق قمة العشرين
وانطلقت في بالي الإندونيسية، الثلاثاء، أعمال قمة مجموعة العشرين بمشاركة محمد بن سلمان، الذي يرأس وفد المملكة في القمة، بالإضافة إلى رؤساء وقادة دول المجموعة.
بايدن حسم أمره بشأن ابن سلمان ولقاء كان محتمَلاً في قمة العشرين
والتقى محمد بن سلمان عددًا من زعماء العالم على هامش القمة، بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.