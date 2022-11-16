الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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حركات غريبة من محمد بن سلمان خلال قمة العشرين تثير تفاعلا (شاهد)

ولي العهد التقى عددا من الزعماء خلال القمة

كتب خالد السعدي
قمة العشرين watanserb.com
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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وطن– انتشر مقطع فيديو يوثق جانبا من مشاركة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فعاليات قمة العشرين التي بدأت فعالياتها في دولة إندونيسيا.

وأظهر الفيديو، ولي العهد في حالة وصفت بأنها تنم عن توتر شديد.

سخرية من ولي العهد

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وشوهد محمد بن سلمان، وهو يُطقطق أصابعه، في مشهد فسره نشطاء بأنه له مدلول نفسي كبير، كما أثيرت أيضا موجة سخرية من ولي العهد.

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دفاع عن ولي العهد

لكن في الوقت نفسه، ظهرت آراء مؤيدة لولي العهد السعودي، وتدافع عنه.

انطلاق قمة العشرين

وانطلقت في بالي الإندونيسية، الثلاثاء، أعمال قمة مجموعة العشرين بمشاركة محمد بن سلمان، الذي يرأس وفد المملكة في القمة، بالإضافة إلى رؤساء وقادة دول المجموعة.

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والتقى محمد بن سلمان عددًا من زعماء العالم على هامش القمة، بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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