حركات غريبة من محمد بن سلمان خلال قمة العشرين تثير تفاعلا (شاهد)

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وطن– انتشر مقطع فيديو يوثق جانبا من مشاركة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فعاليات قمة العشرين التي بدأت فعالياتها في دولة إندونيسيا.

وأظهر الفيديو، ولي العهد في حالة وصفت بأنها تنم عن توتر شديد.

لماذا كل هذا التوتر والخوف؟! أم أنَّ موعد الجُرعة قد اقترب؟! pic.twitter.com/2cscdAlJUf — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 15, 2022

سخرية من ولي العهد

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وشوهد محمد بن سلمان، وهو يُطقطق أصابعه، في مشهد فسره نشطاء بأنه له مدلول نفسي كبير، كما أثيرت أيضا موجة سخرية من ولي العهد.

حركات الجسد لها مدلول نفسي. — صالح قبــــــــــــــــــــــــادة (@GbadaSalah) November 15, 2022

بفعل الكوكايين بجيبوه من البرازيل عبر طائرات خاصه والمسؤل عن الشراء تركي ال الشيخ — اخبار مقدسية 🦅 (@bloods2020) November 15, 2022

أنفق المليارات على الانتخابات الأمريكية تمهيدا لعودة الترامبية لكنه عاد بخفي حنين — Chermiti Othman (@OthmanChermiti) November 15, 2022

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إنه الادمان 👌 — أبو محمد (@bwmmd79207127) November 15, 2022

دفاع عن ولي العهد

لكن في الوقت نفسه، ظهرت آراء مؤيدة لولي العهد السعودي، وتدافع عنه.

أذكي رئيس — Noor (@noor_ali223344) November 15, 2022

عندما ترى حجم التأثير الكبير الذي صنعه

محمد بن سلمان في المشهد العالمي

عندها سينتابك الفخر وتتباهى بهــذا القائد

بين الأمم🇸🇦💚🇸🇦 — بنت الوطن🇸🇦 (@Ryoo2030) November 15, 2022

انطلاق قمة العشرين

وانطلقت في بالي الإندونيسية، الثلاثاء، أعمال قمة مجموعة العشرين بمشاركة محمد بن سلمان، الذي يرأس وفد المملكة في القمة، بالإضافة إلى رؤساء وقادة دول المجموعة.

والتقى محمد بن سلمان عددًا من زعماء العالم على هامش القمة، بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.