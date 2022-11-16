إيمي سمير غانم تثير الشك من جديد حول حملها بتصرفات غير مقصودة! (شاهد)

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وطن– جددت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، الشكوك حول حملها من زوجها الفنان حسن رداد، مرة أخرى.

غيرت الاسم!

جاء ذلك بحركتين قامت بهما إيمي سمير غانم، فقد نشرت عبر حسابها على “انستقرام” صورة برفقة حسن الرداد، وعلقت: “حسن أبو علي”.

هذا التعليق جعل متابعي إيمي يخمنون حملها، وأغدقها البعض بالفعل بعبارات التهنئة وتمنيات السلامة لها.

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وهو الأمر الذي دفع إيمي إلى تغيير تعليق الصورة واكتفت بكاتبة “سونسون” في إشارة لحسن رداد.

صورة من الطفولة

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أما الخطوة الأخرى التي قامت بها إيمي، حين نشرت صورة لها في فترة الطفولة، الأمر الذي عزز شكوك حملها.

وبدأت شكوك حمل إيمي سمير غانم، حين شاركت صورها قبل أسبوع أثناء تواجدها في باريس.

وارتدت إيمي فستاناً طويلاً مع كاب من الفرو، لكنها بدت بوزن زائد.

وهو ما جعل الجمهور يرجح حملها وارتداءها كاب واسع لإخفاء الأمر.

وسبق وأن لاحقت ذات الشائعة إيمي خلال تواجدها في دبي بعد ظهورها برفقة زوجها، خلال عرض فيلم “تحت تهديد السلاح”.

صور مُثيرة للشك

وتداول ناشطو السوشيال ميديا في حينها صور وفيديوهات خمنوا حينها أن تكون حاملا.

وظهرت إيمي في إحدى الصور، وهي تخفي بطنها بحقيبة يد تحملها. بينما كانت ترتدي ملابس مشابهة لأزياء الحوامل.

وظهرت إيمي في صورة أخرى وهي تختبئ خلف حسن رداد ولا يظهر سوى جسمها من الأعلى.

ولا تزال الفنانة المصرية تلتزم الصمت حول الأمر، ولم تؤكده أو حتى تحاول نفيه حتى الآن.

انتهى الحداد أمام الكعبة

وأنهت إيمي حدادها على والديها، بأداء مناسك العمرة العام الماضي. لكنها لم تخض أي عمل فني إلى الآن.

ونشرت إيمي حينها صورة لها عبر “انستجرام” من أمام الكعبة، أثناء تأديتها مناسك العمرة.

وعقبت إيمي بعبارة مقتضبة، قائلة: “الحمدلله”.

وسبق أن أكدت إيمي أنها تتمنى أداء مناسك العمرة، لتدعو بالرحمة لوالديها.

ونشرت إيمي حينها صورة جمعتها مع شقيقتها دنيا ووالدتهما الراحلة دلال عبدالعزيز معقبة: “وحشتينى أوى، مش عارفه أستوعب فراقك انتى وبابى. وللأسف صورتكوا وانتوا بتتألموا قدام عينى أنا ودنيا موجودة قدام عينى وبتخلينى كل يوم بعيط”.

وتابعت: “بحاول أتلهى فى حاجات بس أرجع وأقعد مع نفسى يفضل قدام عينى صور توجع قلبى”.

واعتذرت إيمي لجمهورها: “أنا آسفة إنى بشارك معاكم النكد ده، بس أنا فى عالم تانى وإن شاء الله ربنا يكتب لى أروح أعمل عُمرة.عشان أكيد هكون أحسن بإذن الله.. رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا”.

وتفاعل العديد من نجوم الفن والمشاهير مع صورة إيمي في الحرم المكي، مباركين لها العمرة، وتمنوا أن تخرج من الحداد الطويل وتستنأف نشاطها فنياً واجتماعياً.