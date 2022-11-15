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وهم بصري عجّز كثيرين .. لديك عيون صقر إذا اكتشفت الإبرة في كومة القش في 9 ثوانٍ

الأوهام البصرية تساعد في تحسين مهارات الملاحظة وكذلك التركيز

كتب أنس السالم
وهم بصري عجّز كثيرين .. لديك عيون صقر إذا اكتشفت الإبرة في كومة القش في 9 ثوانٍ watanserb.com
اكتشف الإبرة في كومة القش في 9 ثوانٍ
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وطن – عزيزي قارئ “وطن”، قد يكون لديك عيون صقر إذا تمكنت من اكتشاف الإبرة المخفية في في كومة قش في 9 ثوانٍ .. هذا هو وهم بصري جديد، وتحدي آخر لك، يختبر مهاراتك في الملاحظة.

الأوهام البصرية

لقد ارتفعت شعبية الأوهام البصرية في العقد الماضي، وهو ما يتضح من حقيقة أنها أصبحت جزءًا من الثقافة الشعبية لكثيرين من محبي هذا النوع من الاختبارات.

تجد الخدع البصرية فائدتها في مجال التحليل النفسي. بصرف النظر عن هذا، فإن الأوهام البصرية مفيدة أيضًا في تحديد الاضطرابات النفسية المختلفة مثل الفصام ومتلازمة الأطراف الشبحية.وفق موقع “jagranjosh

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ليس ذلك فحسب، فإن الأوهام البصرية تساعد في تحسين مهارات الملاحظة وكذلك التركيز.

هل أنت مستعد لتعزيز مهاراتك في الملاحظة؟. جرب تحدي الوهم البصري السريع هذا الآن!

لديك عيون صقر إذا تمكنت من اكتشاف الإبرة المخفية في في كومة قش في 9 ثوانٍ
ركز لتكتشف أين الإبرة المخفية في في كومة القش!

تم إنشاء هذه الصورة من قبل الفنان الهنغاري جيرجيلي دوداس، المعروف أيضًا باسم دودولف. هو متخصص في إنشاء مثل هذه الصور.

وهم بصري.. أين التاج؟ إذا عثرت عليه خلال 13 ثانية فأنت ذكي للغاية!

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كما ذكرنا سابقا، تحتاج إلى العثور على إبرة في كومة قش. وهذا مثل شائع يضرب كنايةً عن صعوبة أمر ما .

التحدي أمامك هو العثور على إبرة في كومة قش في 9 ثوان.

من الصعب للغاية التأكد من مكان وجود الإبرة للوهلة الأولى في الصورة.

لحل هذه المشكلة، تحتاج إلى النظر في الصورة بعناية ومسح جميع أجزائها.

يمكنك أن ترى، بعض الديدان والخنافس والأوراق بين كومة القش. لكن الإبرة هناك في مكان ما.

سيتمكن الشخص ذو العيون الصقرية من اكتشاف الإبرة في غضون المهلة الزمنية.

قبل أن نكشف الحل، يجب أن نقدر جهود القراء الذين أمضوا وقتهم في اكتشاف الإبرة.

لقد نجح بعضكم في اكتشاف الإبرة، بينما لم يتمكن الآخرون من ذلك.

الآن إلى الحل..

يظهر حل الوهم البصري أدناه، حيث تم تمييز الإبرة بدائرة حمراء.

يمكن رؤية الإبرة في أعلى الجانب الأيسر من الصورة.

المصدرjagranjosh- ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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