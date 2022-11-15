محمد السادس دعا النجمة الفرنسية ماريون كوتيار للعشاء.. حضرت إلى القصر فكانت الصدمة!

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وطن- كشف موقع ” public ” الفرنسي بأن العاهل المغربي محمد السادس دعا الممثلة الفرنسية، ماريون كوتيار، إلى العشاء في نهاية هذا الأسبوع، حدثًا صغيرًا عطل هذه اللحظة العظيمة واستلزم تدخل الحراس الشخصيين!

ووفقا للموقع، فإنه بعد مشاركتها في مهرجان مراكش الدولي للسينما، تمت دعوة الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار إلى عشاء ملك المغرب محمد السادس.

ومع ذلك، عندما وصلت إلى القصر الملكي، كانت مفاجأة الممثلة الملهمة الجميلة عندما رأت شقيق الملك، الأمير مولاي رشيد، يصل لترأس هذه اللحظة الذواقة، على الرغم من أن الدعوة كانت باسم الملك.

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ولفت الموقع إلى أنه عندما دخل شقيق الملك محمد السادس، رفع أحد الحضور هاتفه لتصوير هذه اللحظة الفريدة، إلا أن الحراس الشخصيين للأمير مولاي رشيد تعاملوا معه بعنف وأجبروه على حذف الفيديو على الفور.

انطلاق فعاليات مهرجان مراكش للسينما

وكان اليوم الثاني من فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في دورته الـ19 حافلا بالفقرات الفنية والأنشطة الموازية، التي استعادت بها التظاهرة نشاطها مجددا، بعد سنتين من التوقف الاضطراري، بفعل تفشي وباء “كورونا”.

وترأس الأمير مولاي رشيد، رئيس مؤسسة المهرجان، حفل عشاء أقامه الملك محمد السادس، بمناسبة الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة السينمائية التي كانت فعالياتها قد انطلقت الجمعة، بقصر المؤتمرات، بحضور شخصيات مرموقة من عوالم الفن والسينما والثقافة.

الأفلام المتنافسة لحصد جوائز المهرجان

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يشار إلى أن 14 فيلما سيتنافسون في المسابقة الرسمية لنيل النجمة الذهبية للمهرجان، ويتعلق الأمر ب”الروح الحية” لكريستيل ألفيس ميرا (البرتغال)، و”أشكال” ليوسف الشابي (تونس) و”أستراخان” لدافيد دوبيسيفيل (فرنسا)، و”سيرة ذاتية” لمقبول مبارك (إندونيسيا)، وأزرق القفطان لمريم التوزاني (المغرب)، و”أغنية بعيدة”، لكلاريسا كامبولينا (البرازيل).

كما ستتنافس على “النجمة الذهبية” أفلام “بترول” لألينا لودكينا (أستراليا)، و”حذاء أحمر”لكارلوس كايزر إيشلمان (المكسيك)، و”رايسبوي ينام” لأنتوني شيم (كندا)، و”أمينة” لأحمد عبد الله (السويد)، و”الثلج والدب” لسيلسين إرغون (تركيا)، و”حكاية من شمرون” لعماد الابراهيم دهكردي (إيران)، و”طعم التفاح أحمر” لإيهاب طربيه (سوريا)، و”برق” لكارمن جاكيي (سويسرا).

وإلى جانب أفلام المسابقة الرسمية، ستشهد هذه الدورة من المهرجان تقديم أفلام في إطار الأقسام الأخرى للمهرجان، وهي “العروض الاحتفالية” و”العروض الخاصة”، و”القارة الحادية عشرة”، و”بانوراما السينما المغربية”، و”سينما الجمهور الناشئ” و”عروض الأفلام في الهواء الطلق بساحة جامع الفنا”، بما يقدم في المجموع 76 فيلما من 33 بلدا تعرض لتشكيلة متنوعة من التجارب السينمائية من جميع جهات العالم.