الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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فيديو صادم لثعبان ضخم ينتقم من مخمور وضعه على رقبته كوشاح! (شاهد)

وصف ما حدث بأنه تجربة "الاقتراب من الموت"

كتب رفيف عبدالله
فيديو صادم لثعبان ضخم ينتقم من مخمور وضعه على رقبته كوشاح! (شاهد) watanserb.com
ثعبان ضخم
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وطن– حالف الحظ رجلاً هندياً، لكونه على قيد الحياة بعد أن خنقه ثعبان ضخم كان يعبث به وهو مخمورا. ويتم حاليًا تداول لقطات من تجربة الاقتراب من الموت على الإنترنت.

وضعه كوشاح من الريش!

ذكرت صحيفة “الهند اليوم“، أن الحادث الذي يحبس الأنفاس حرفيًا وقع بعد أن صادف بيرجالال رام بويان ، ثعبانًا غير معروف النوع بالنسبة له أثناء الصيد في قرية باريهارا بانشايات. في ولاية جهارخاند.

و قرر الصياد ، الذي قيل أنه كان مخمورا في ذلك الوقت، أن يلتقط الثعبان ويضعه حول رقبته وشاح الريش.

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لكن عندما قرر وشاحه الجديد المتقلب تشديد قبضته. صرخ الرجل طالبًا النجدة ، مما دفع ابنه نيتيش ، البالغ من العمر 14 عامًا ، ورفاقه إلى الإسراع بالإنقاذ.

غطت رقبته ورأسه

في المقطع  يمكن رؤية رام وقد أحيطت رقبته ورأسه بالكامل بالأفعى المزخرفة. ويحاول ابنه ورفاقه انتزاع المخلوق منه المخيف منه.

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ثعبان ضخم

وسقط رام في نهر قريب مع استمرار الثعبان في تطويق حلقه ومحاولة خنقه.

يحاولون عدة مرات تحرير الضحية من قبضة موت الثعبان ولكن دون جدوى.

ثعبان ضخم

بعد شد الأفعى لمدة 20 دقيقة ، تمكن نيتيش أخيرًا من تحرير والده ، الذي خرج بشكل لا يصدق من المحنة الخانقة بإصابات طفيفة فقط. وتم علاجه من قبل أطباء القرية.

ثعبان يأكل مُسنة

وفي الشهر الماضي، توفيت مُسنة إندونيسية، بعدما أكلها ثعبان يبلغ طوله 22 قدمًا في إندونيسيا، بعد أن دخلت الغابة لجمع المطاط.

اختفت الجدة جهراً (54 عاماً)، ليل الجمعة، في غابة بالقرب من منزل عائلتها في مقاطعة جامبي بجزيرة سومطرة الغربية.

وأرسل السكان المحليون مجموعات بحث، وبعد يومين وجدوا ثعباناً ضخماً في غابة، تم تطهيرها بمعدة منتفخة، وعندما قطعوها، وجدوا جسد الجدة جهراً في الداخل.

وقال أنطو رئيس قرية جارا، إنّ الثعبان قتلها على الأرجح باستخدام جسده لخنقها، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “ديلي ميل”.

محنة استمرت ساعتين

وأضاف أنطو، أن الجدة ماتت على الأرجح في محنة مؤلمة، ربما استغرقت ساعتين لتكتمل.

وتابع: “كان من الممكن أن يستخدم الثعبان أنيابه أولاً – والتي تميل بزاوية للخلف لتوفير مزيد من القبضة – لتثبيت جهرا في مكانها”.

وأردف السيناريو المتوقّعُ لأكل الجدة حية: “ثم التف الثعبان حولها بأسرع ما يمكن باستخدام جسده القوي. وقيدها ببطء حتى تصبح غير قادرة على التنفس”.

وبعد أن اختنقت الجدة، كانت ابتلعها الثعبان بالكامل.

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المصدرالهند اليوم - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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