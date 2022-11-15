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حقائق مدهشة عن مونديال قطر 2022..تعرف عليها

كتب ايمان الباجي
حقائق مدهشة عن مونديال قطر 2022..تعرف عليها watanserb.com
مونديال قطر 2022
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وطنتنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر في 20 نوفمبر 2022. وستنطلق البطولة بالمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور على ملعب البيت.

وفي هذا الإطار، تحدث موقع viva.co.id عن حقائق مدهشة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر.

حُكام مونديال قطر

منذ مايو الماضي، أعلن الاتحاد الدولي عن قائمة تضم 36 حكمًا، 69 حكمًا مساعدًا، و 24 حكم مساعد بالفيديو لقيادة مباريات البطولة.

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وقد تم اختيارهم بالتعاون مع الاتحادات القارية الستة، كما تم اختيارهم كذلك على أدائهم في بطولات الفيفا وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.

من جهته، قال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا “كما اعتدنا دائما فإن الجودة هي أول المعايير التي نأخذها بعين الاعتبار، اخترنا حكاما من أعلى المستويات في التحكيم الدولي.”

تميمة كأس العالم

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“لعِيب” هو الاسم الذي اختارته قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم كتعويذة رسمية لكأس العالم 2022.

وترمز التميمة إلى شخصية خيالية ترتدي على رأسها غطاء أبيض يصور ملابس الناس في قطر. ولا يمكن تصنيفه كشيء معين، ولك حرية أن تصفه كما تشاء، حسب ما أكده الموقع الرسمي للفيفا.

الأغنية الرسمية لكأس العالم 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الأغنية الرسمية لكأس العالم والتي تحمل اسم ”هيا هيا- نحن أفضل معا” وهي من غناء المغني الأمريكي ترينيداد كاردونا، النيجيري دافيدو، والقطرية عائشة.

هناك أيضا أغنية أخرى أصدرتها الفيفا لأول مرة في 13 أكتوبر 2022 وهي Light The Sky“، والتي تضم النجمة المغربية منال بنشليخة ونورا فتحي، إلى جانب الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي والفنانة العراقية رحمة رياض

 كرة كأس العالم 2022

تُعتبر شركة أديداس من أكبر الشركات المصنعة للملابس والأحذية الرياضية في العالم، وقد كشفت الشركة عن الكرة الرسمية لكأس العالم “قطر 2022” والتي لقبتها باسم “الرحلة”.

تم تصميم “الرحلة” باستخدام مستوى عالٍ من التكنولوجيا، مرتبطا بالسرعة والثبات واستقرار حركة الكرة.

التصميم الداخلي CTR-CORE مبتكر للغاية تم ضبطه لتحسين الدقة والثبات. أما جلد الكرة SPEEDSHELL فهو متميز بنسيج دقيق وكبير مكون من 20 قطعة بتصميم يساعد في تحسين دقة الكرة واستقرارها أثناء الطيران.

الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” 440 مليون دولار قيمة إجمالي جوائز مونديال قطر، ما يُمثل زيادة قدرها 40 مليون دولار مقارنة بمونديال روسيا 2018.

وسيحصل كل فريق يظهر في كأس العالم 2022 أيضًا على أموال من FIFA. لكن المبلغ حسب الإنجاز.

تحصل المنتخبات المشاركة في دور الستة عشر على 13 مليون دولار، وربع النهائي على 17 مليون دولار، ونصف النهائي على 25 مليون دولار، أما صاحب المركز الثالث يحصل على 27 مليون دولار، والمركز الثاني سيحصل على 30 مليون دولار.

المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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