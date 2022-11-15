جورجينا رودريغيز.. هل تفقد شعبيتها بعدما كشفت أختها وجهها الحقيقي (شاهد)

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وطن– كشفت باتشيرشيا رودريغيز، الأخت غير الشقيقة لجورجينا رودريغيز ، عشيقة كريستيانو رونالدو الفاتنة، إنها مفلسة وتعيش في وضع عشوائي دون أي مساعدة من النجم البرتغالي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

قصور فخمة

تقول باتريشيا رودريغيز إنها عاشت لمدة ثلاث سنوات دون منزل ثابت، بينما كان عليها أن تنظر إلى جورجينا وهي تتباهى بحياتها الفخمة عبر الإنترنت. وهي تسافر حول العالم على ذراع أيقونة كرة القدم، وتقيم في قصوره الفاخرة.

وتابعت أخت جورجينا رودريغيز في البرنامج التلفزيوني الإسباني Socialite أمس: “أنا مفلسة وأختي لا تساعدني. أكثر ما يؤلمني هم أطفالي وليس أنا”.

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وتابعت باتريشيا سرد مأساتها: “بعد كل شيء ، يمكنني الحصول على قطعة خبز ، لكن أطفالي هم أبناء وبنات أخيها. لم أكن أتوقع هذا من أختي. أحيانًا يكون لدي ما يكفي من الطعام ، وأحيانًا أخرى لا أفعل. أحيانًا يكون لدي ما يكفي لدفع الإيجار. وأحيانًا أخرى لا أفعل”.

علاقة مضطربة

وكشفت الفتاة البالغة من العمر 33 عامًا إن علاقتها مع أختها جورجينا، 28 عامًا ، والتي أنجبت في طفلين من رونالدو ، كانت مضطربة ، خاصة بعد وفاة والدها في عام 2019.

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قالت باتريشيا إنها “لم يكن معها رماد والدها بسبب أختها.

ووجهت باتريشيا نداءً بائساً: “جورجينا ، أحتاج إلى مساعدة ، أنت أختي”.

وتابعت: “أعلم أنه ليس لديك أي التزام أو مسؤولية. ولكن بما أنك تدعمين الآخرين وتساعديهم. على الأقل كوني كذلك مع أبناء وبنات أختك”.

نداء يائس

واستكملت باتريشيا نداءها لشقيقتها جورجينا: “إذا كنتي لا تريدين مساعدتي ، ساعدي أبناء أخيك وأخواتك”.

هذا ولن تذكر جورجينا باتريشيا في الفيلم الوثائقي عن حياتها بعنوان “أنا جورجينا”، الذي صدر على نتفليكس في يناير.

في الفيلم الوثائقي ، تحدثت جورجينا – التي ولدت في الأرجنتين لكنها نشأت في إسبانيا – عن أصدقائها وأطفالها وشقيقتها الأخرى إيفانا.

رفضت توقيع كريستيانو لابني!

يشترك الاثنان في نفس الأب ، خورخي إدواردو رودريغيز ، لكن باتريشيا ولدت لشريكته السابقة، الذي لم يظهر أيضًا في الفيلم الوثائقي.

بعد وفاة والدتها عندما كان عمرها 11 عامًا فقط ، ذهبت باتريشيا للعيش مع والدها، وجورجينا وإيفانا.

قالت باتريشيا في إحدى المقابلات الإعلامية الأولى لها منذ بضع سنوات: “لطالما شعرت أنني منفصلة عنها. وضعوني على الفور في مدرسة داخلية في جاكا بينما كانت بعض الفتيات تهتم بأخواتي”.

وأضافت: “طلبت من جورجينا قميص كريستيانو موقع لابني. أخبرتني أنها لا تريد أن تزعجه ، وأنه كان في عطلة”.