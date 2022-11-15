نمارس العلاقة الحميمية يومياً لهدف.. بريطانية تجد الحب مع شاب مصري!

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وطن– قالت امرأة بريطانية إنها وجدت الحب مع شاب مصري، وإنهما يمارسان الجنس كل ليلة.

في الواقع ، تقول جوانا جيرلنج ، 47 عامًا ، إنها تخطط الآن مع هيثم فيجو، 39 عامًا ، للزواج في القاهرة في يناير 2023.

حياة جنسية صحية

التقى الزوجان غير العاديان بعد أن هجرت جوانا صديقها الأصغر الذي كان أيضًا من مصر.

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ولكن على الرغم من تعرضها للحزن في المرة الأولى ، تقول العاملة السابقة في شركة تسكو إن حبها هي وهيثم حقيقي، وحياتهما الجنسية صحية كما كانت دائمًا.

وكشفت جوانا في حديث لصحيفة “ذا صن” أنها وعشيقها المصري، يحاولان إنجاب طفل منذ العام الماضي. ويتشوقان لليلة زفافهما.

كل يوم لإنجاب طفل

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وقالت جوانا: “نمارس الجنس كل يوم عندما نعود معًا ، وما زلنا نحاول إنجاب طفل. أنا متحمسة لأنني سأكون زوجته على أرض الواقع . عندما اقترح أن نعيش معاً شعرت أنه صادق”.

وتابعت “الشرارة لا تزال موجودة ، كل يوم عندما نكون معا ، إنه لأمر رائع أنه من الصعب أن نكون منفصلين عن بعضنا البعض.”

تركت جوانا زوجها البريطاني بعد لقاء صديقها الأول حسن كاهليد في إجازة في مصر عام 2018.

قصة حسن

تقول جوانا إنها كانت تتسلل للنوم مع النادل حسن بينما ينام زوجها في فترة الاستراحة. وقطعت زواجها عندما عادا إلى المملكة المتحدة في يوليو.

لكن حسن – وهو في العشرينيات من عمره – هجر جوانا فيما بعد وقال لها أنها “سمينة وقبيحة”.

قالت جوانا: “كان حسن يراسلني قائلاً إنه يحبني ويشتاق إلي. فذهبت إلى مصر لمقابلته – لكن بعد شهر نفد المال”.

وأضافت “أخبرني أن أعود إلى إنجلترا لمواصلة العمل؟. لكن عندما عدت ، قال إنني كنت سمينة وقبيحة ولم أعد أتواصل معه”.

ثم التقت جوانا بخطيبها الحالي في مايو 2019 عندما عادت إلى مصر لبدء حياة جديدة.

هكذا التقينا

قابلت جوانا عشيقها هثيم عن طريق الصدفة في يونيو عندما زارت هي وصديقتها متجره.

بعد أن عادت صديقتها إلى المنزل ، شاركت جوانا وهيثم رحلة تاكسي عائدين إلى شقتها، حيث استمتعوا بليلة من الشغف.

قالت جوانا: “عدت إلى مصر وذهبت إلى الغردقة لبدء العيش والعمل ، لم أكن هناك أبحث عن الحب”.

وتابعت “جاءت صديقة لي لرؤيتي في العطلة وذهبنا في نزهة على الأقدام. وجلسنا لتناول مشروب في متجر هيثم للأعشاب والتوابل”.

وأضافت “قالت صديقتي إنها تريد العودة ، لذلك قلت إنني سأعود إلى المتجر وأطلب سيارة أجرة. عاد معي في سيارة الأجرة إلى شقتي وبقي ليلاً. وبعد ذلك استمر في العودة لرؤيتي”.

فقدت الثقة

تعترف جوانا أنها بعد حزن قلبها مع حسن كافحت من أجل الوثوق بهيثم في بداية علاقتهما.

تقول جوانا: “ظللت أدفعه بعيدًا لأنني فقدت الثقة في الرجال بسبب ما حدث في الماضي ، وكان الأمر لا يزال في ذهني”.

وعقبت “ظل يعود يقول إنك بحاجة إلى الوثوق بي وأريد أن أكون معك. في النهاية تخليت عن دفعه بعيدًا لأنني كنت أعرف أن هناك شيئًا ما ولكنني كنت لا أزال خائفة. سمحت له بالدخول وقلت لنفسي يجب أن أحاول أن أثق به”.

عائلتها قاطعتها

الآن ، لقد استمرت علاقة الثنائي لمدة ثلاث سنوات ويخطط العشيقان لحفل زفافهما على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تتوقع جوانا حضور أي من أفراد العائلة.

تقول جوانا: “عائلتي لم تتواصل معي حتى الآن منذ أن عدت إلى المملكة المتحدة على الرغم من أنهم يعرفون أنني عدت. لكن لدي كل أفراد عائلة هيثم وهم يحبونني وهذا هو الشيء الرئيسي”.

وكشف جوانا “خلال جائحة كوفيد كنا نعيش معًا في الغردقة ، ولكن نظرًا لإغلاق جميع المدارس ، لم أكن أعمل. لذا لم يكن لدينا المال لدفع ثمن الشقة. وانتهى بنا المطاف بالبقاء في الأقصر مع أسرته لتوفير الإيجار”.

واستطردت “مكثنا هناك لمدة عام ونصف ثم قررنا أن أعود إلى إنجلترا للحصول على الطلاق حتى نتمكن من الزواج بشكل صحيح.”