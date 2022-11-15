المخرج المغربي نبيل عيوش يثير الجدل بقبلة حميمية أمام الكاميرات مع زوجته! (شاهد)

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وطن- تصدر اسم المخرج المغربي نبيل عيوش، مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. وذلك بعد قبلة حميمية تبادلها مع زوجته.

أزرق القفطان

وعلى طريقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، وطليقته ندى الكامل، قام نبيل عيوش، بتقبيل زوجته المخرجة مريم التوزاني. وذلك أمام عدسات المصورين في مهرجان مراكش الدولي للفيلم، الذي يقام بقصر المؤتمرات.

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وأقدم نبيل عيوش على تبادل القبل مع مريم التوزاني خلال مرورهما على البساط الأحمر في رابع أمسيات المهرجان. وذلك على هامش عرض فيلمهما “أزرق القفطان”، المشارك في المسابقة الرسمية.

وجاء في التعليقات: ” اذا صدر العيب من اهل العيب فلا يعد عيبا”.

صناعة التفاهة

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وكتب آخر: ” صناعة التفاهة بالمغرب”.

وسخر ناشط قائلا: “في #المغرب كانت السلطات قد أحضرت الناس للتظاهر لصالحة الصحراء المغربية.. كثير من الناس لا يعرف لماذا جاء حتى ان بعضهم قال إنه يتظاهر ضد فيلم نبيل عيوش”.

قبلات الفيشاوي وندى الكامل

وكان أحمد الفيشاوي يعمد الى احتضان زوجته السابقة وتقبيلها أمام عدسات المصوّرين، بينما تكون ندى الكامل بالعادة بملابس فاضحة.

وكرر أحمد الفيشاوي الأمر في مهرجان الجونة، ومهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.

وبعد طلاقهما، عبّر البعض بأسلوب ساخر عن سعادتهم بعدم رؤية مشاهد “البوس” بينهما، والتي كانا يتعمّدانها أمام الكاميرات.

وأعلنت ندى الكامل خبر الطلاق عبر حسابها بـ”انستغرام”.

ونشرت ندى كامل صورة لها وعلقت عليها بالقول: “من امرأة قلبها هلك وانطفئ، أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 من الشهر الجاري”.

وتابعت:”وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك، حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا.”

” نعم الزوجة”

وطالبت ندى المتابعين بعدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالهم وأسرتهم.

وأضافت: “لقد عشت معك 4 سنوات، واعتقد أني كنت نعم الزوجة، ونعم السند. وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس”.

قالت ندى كامل إنها تتمنى لنفسها أن تكون هي أيضًا سعيدة، “ولكن وإحقاقا للحق لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل وأكثر.”

واستطردت: ”سوف أحبك دائما يا صديقي، وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها.”

واختتمت ندى كامل منشورها بالقول: “اللهم فرحة لا حزن بعدها. اللهم أبدل خوفي طمأنينة .. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها. وأعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي”.