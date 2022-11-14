الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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الهدهد

مشهد جنسي كامل.. قناة الأجواء تثير غضب الجزائريين وقرار عاجل من السلطات(شاهد)

سلطة ضبط السمعي البصري قررت إغلاق القناة

كتب سالم حنفي
قناة الأجواء watanserb.com
قناة الأجواء
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وطن- اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، موجةُ غضبة عارمة ضد قناة “الأجواء” الخاصة، بعد بثّها مشهداً جنسياً كاملاً في إحدى أفلام السهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشهدَ بكثافة، وسط حملات غاضبة ضد القناة، واستنكار شديدٍ لما فعلته من تجاوز في حقّ القيم والعادات الجزائرية.

ووفقاً لما رصدته “وطن”، فقد ظهر في المشهد ممثلة عارية بشكل كامل، لحظةَ إقامة علاقة جنسية مع أحد الممثلين المشاركين في العمل.

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وعقب موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت سلطة ضبط السمعي البصري، مساء الاثنين، التوقيفَ النهائي لبثّ قناة الأجواء، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

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إغلاق قنوات جزائرية لأسباب مختلفة

وليست هذه المرة الأولى التي تغلق فيها السلطات الجزائرية قناة تلفزيونية، حيث إنه في يونيو/حزيران 2021، قررت سلطة ضبط السمعي البصري توقيفَ بثّ قناة الحياة، بعد استدعاء مديرها “هابت حناشي”.

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وجاء هذا القرار بعد بثّها حلقة من حوار أجراه مدير القناة “هابت حناشي” مع النائب البرلماني السابق “نورد الدين أيت حمودة”، الذي أدلى بتصريحات “مسيئة” لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير “عبد القادر”.

وفي أغسطس/آب من العام نفسه، قررت السلطات الجزائرية وقفَ بثّ قناة “لينا”، بسبب طريقة معالجتها لمقتل الشاب “جمال إسماعيل”، في ولاية تيزي وزو.

وكانت وزارة الاتصال الجزائرية قد أكدت في بيان، أنه تقرر “الغلق النهائي للقناة التلفزيونية “لينا””، استجابةً لطلب سلطة السمعي البصري.

وزارة الاتصال تشدّد على عدم تهاونها في مسألة الآداب العامة

وشدّدت وزارة الاتصال في وقت سابق، على “الأهمية القصوى” التي تُوليها لمسألة آداب وأخلاقيات الصحافة والإعلام.

وقالت، إنها “لا تتسامح في حدود صلاحياتها”، مع أي تجاوزات أو تصرفات غير مهنية.

وأكد الوزير السابق للاتصال في تصريحات إعلامية، أنّ “ما يجب تأكيده أن وزارة الاتصال لا تتسامح في حدود صلاحياتها مع أية تجاوزات أو تصرفات غير مهنية، سواء صدرت من مؤسسات إعلامية عمومية أو خاصة”.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الجزائرية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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