الإثنين, نوفمبر 14, 2022
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قبل أن ينفصل رأسه عن جسده.. فيديو مرعب لعملية إنقاذ رضيع علق رأسه في شرفة المنزل!

كتب خالد الأحمد
عملية إنقاذ رضيع watanserb.com
عملية إنقاذ رضيع
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وطن- نجا رضيع صيني من موت محتم بعد أن علق رأسه في شرفة مسكن أهله بمقاطعة شاندونغ وتركه أهله لوحده ليقوم الجيران بإنقاذه في اللحظات الأخير قبل سقوطه من الطابق الخامس.

تقاسم الجيران عمليات الإنقاذ

وقام الجيران بتقسيم عمليات الإنقاذ، بعضهم حمل بطانية على الأرض لحمايته من السقوط وآخرون دعموه لرفعه للأعلى حتى لاتنكسر رقبته، في النهاية كسروا الباب وأنقذوه

وأظهر فيديو متداول طفلاً لم يتجاوز السنة من عمره معلقاً من رقبته داخل شبك حديدي لنافذة منزل، وبدا في نافذة الشقة أسفلها شابان يحاولان الوصول إليه فيقوم أحدهما برفع كرسي صغير ويتمكن اللطفل من الأستناد بقدميه على الكرسي

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وحينها يخرج شخص من داخل المنزل الذي شهد الحادثة لينتشل الطفل ويسحبه إلى الداخل.

وحاز المقطع الذي نشره موقع vidzpost18 على ملايين المشاهدات وتفاعل معه الكثيرون بردود وتعليقات متباينة حيث علق “عبدالعزيز” مثنياً على مبادرة الجيران في انقاذ الطفل: “مع انهم ليسوا مسلمين، إلا أنهم يتحلون بصفات اخلاقية عظيمة وتعامل في قمة الروعة”.

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وأضاف: “يجب أن يكون الحكم على الانسان من خلال اخلاقه وتعامله وليس من خلال دينه”.

وتساءل آخر عن سبب عدم اختناق الطفل رغم أن رأسه كان معلقاً بالشرفة وجسده متدلياً فرد صاحب حساب “ع”:”لأن لا شيء يضغط على مجرى التنفس، هو يتنفس طبيعي جدًا الخوف من سقوطه فقط”.

وأضاف أن “الفرق بين هذه الحالة وحالة الشنق هو إن حبل المشنقة يلف على الرقبة وليس الرأس فإذا شدّ خنقها واغلق مجرى التنفس وعليه يموت المرء بعد مشيئة الله”.

وعقب “تفريدياي” بتهكم: “بما أنهم –يقصد من أنقذوا الطفل- كسروا الباب، ليتهم علقوا يعلقون والديه نفس المكان”.

وفي السياق ذاته علق” غدي” كيف يُترك رضيع بمفرده مهما كانت الظروف، واستدرك:” هذه جريمة ويجب أن يُعاقبوا عليها”.

وكان رجال الإطفاء في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين انقذوا في سبتمبر ٢٠٢٠

طفلاً يبلغ من العمر 6 أعوام، علق رأسه بين القضبان المعدنية لحاجز نافذة في الطابق الخامس، وبعد عملية استمرت 10 دقائق، قطع رجال الإطفاء القضبان المعدنية بأدوات كهربائية وسحبوا الصبي إلى بر الأمان.

حوادث السقوط

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن حوادث السقوط هي ثاني سبب مؤدٍّ إلى الوفاة بجروح غير متعمدة في العالم.

ويموت في العالم كل عام نحو 684000 شخص بسبب حوادث السقوط التي يقع أكثر من 80% منها في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.

ووفق المصدر يعاني البالغون الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة أكبر عدد من حالات السقوط المميتة. وتُسجّل كل عام 37.3 مليون حادثة سقوط تستدعي درجة خطورتها تلقي عناية طبية.

المصدرتويتر، منظمة الصحة العالمية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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