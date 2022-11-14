قبل أن ينفصل رأسه عن جسده.. فيديو مرعب لعملية إنقاذ رضيع علق رأسه في شرفة المنزل!

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وطن- نجا رضيع صيني من موت محتم بعد أن علق رأسه في شرفة مسكن أهله بمقاطعة شاندونغ وتركه أهله لوحده ليقوم الجيران بإنقاذه في اللحظات الأخير قبل سقوطه من الطابق الخامس.

تقاسم الجيران عمليات الإنقاذ

وقام الجيران بتقسيم عمليات الإنقاذ، بعضهم حمل بطانية على الأرض لحمايته من السقوط وآخرون دعموه لرفعه للأعلى حتى لاتنكسر رقبته، في النهاية كسروا الباب وأنقذوه

وأظهر فيديو متداول طفلاً لم يتجاوز السنة من عمره معلقاً من رقبته داخل شبك حديدي لنافذة منزل، وبدا في نافذة الشقة أسفلها شابان يحاولان الوصول إليه فيقوم أحدهما برفع كرسي صغير ويتمكن اللطفل من الأستناد بقدميه على الكرسي

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وحينها يخرج شخص من داخل المنزل الذي شهد الحادثة لينتشل الطفل ويسحبه إلى الداخل.

الصين، مقاطعة شاندونغ.. رضيع عمره سنة علق رأسه في شرفة مسكنه بالطابق الخامس بعد أن تركه أهله لوحده، قام الجيران بتقسيم عمليات الإنقاذ، بعضهم حمل بطانية على الأرض لحمايته من السقوط وآخرون دعموه لرفعه للأعلى حتى لاتنكسر رقبته، في النهاية كسروا الباب وأنقذوهpic.twitter.com/VJjyrXY1bA — إياد الحمود (@Eyaaaad) November 14, 2022

وحاز المقطع الذي نشره موقع vidzpost18 على ملايين المشاهدات وتفاعل معه الكثيرون بردود وتعليقات متباينة حيث علق “عبدالعزيز” مثنياً على مبادرة الجيران في انقاذ الطفل: “مع انهم ليسوا مسلمين، إلا أنهم يتحلون بصفات اخلاقية عظيمة وتعامل في قمة الروعة”.

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وأضاف: “يجب أن يكون الحكم على الانسان من خلال اخلاقه وتعامله وليس من خلال دينه”.

مع انهم ليسوا مسلمين، الا انهم يتحلون بصفات اخلاقية عظيمة وتعامل في قمة الروعة، عشان كذا الحكم على الانسان يكون من اخلاقه وتعامله وليس بدينه. — عبدالعزيز | Abdulaziz (@b750_) November 14, 2022

وتساءل آخر عن سبب عدم اختناق الطفل رغم أن رأسه كان معلقاً بالشرفة وجسده متدلياً فرد صاحب حساب “ع”:”لأن لا شيء يضغط على مجرى التنفس، هو يتنفس طبيعي جدًا الخوف من سقوطه فقط”.

وأضاف أن “الفرق بين هذه الحالة وحالة الشنق هو إن حبل المشنقة يلف على الرقبة وليس الرأس فإذا شدّ خنقها واغلق مجرى التنفس وعليه يموت المرء بعد مشيئة الله”.

لأنه مافيه شيء يضغط على مجرى التنفس، هو يتنفس طبيعي جدًا الخوف من سقوطه فقط الفرق بينها وبين ما راح له خيالك إنه نفس المشنقة ، هو إن حبل المشنقة يلف على الرقبة وليس الرأس فإذا شدّ خنقها واغلق مجرى التنفس وعليه يموت المرء بعد مشيئة الله — عَ (@Aweheid) November 14, 2022

وعقب “تفريدياي” بتهكم: “بما أنهم –يقصد من أنقذوا الطفل- كسروا الباب، ليتهم علقوا يعلقون والديه نفس المكان”.

دامهم كسروا الباب، ليتهم يعلقون والديه نفس المكان. — . (@TEVERYDAYT) November 14, 2022

وفي السياق ذاته علق” غدي” كيف يُترك رضيع بمفرده مهما كانت الظروف، واستدرك:” هذه جريمة ويجب أن يُعاقبوا عليها”.

وكان رجال الإطفاء في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين انقذوا في سبتمبر ٢٠٢٠

طفلاً يبلغ من العمر 6 أعوام، علق رأسه بين القضبان المعدنية لحاجز نافذة في الطابق الخامس، وبعد عملية استمرت 10 دقائق، قطع رجال الإطفاء القضبان المعدنية بأدوات كهربائية وسحبوا الصبي إلى بر الأمان.

حوادث السقوط

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن حوادث السقوط هي ثاني سبب مؤدٍّ إلى الوفاة بجروح غير متعمدة في العالم.

ويموت في العالم كل عام نحو 684000 شخص بسبب حوادث السقوط التي يقع أكثر من 80% منها في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.

ووفق المصدر يعاني البالغون الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة أكبر عدد من حالات السقوط المميتة. وتُسجّل كل عام 37.3 مليون حادثة سقوط تستدعي درجة خطورتها تلقي عناية طبية.