تغريدة من حساب غامض توقعت تفجير إسطنبول قبل أشهر وتحذر من أمر مماثل في قطر!

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وطن- تزامناً مع انفجار إسطنبول الإرهابي، الذي أودى بحياة 6 أشخاص، وإصابة العشرات، أعاد ناشطون تداولَ تغريدة تعود لشهر يونيو/حزيران الماضي، لأحد الحسابات على موقع التدوين المصغر “تويتر”، تنبّأت بحدث أمني في إسطنبول، يعقبه آخر مماثل في قطر، عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.

ووفقاً للحساب الذي يحمل اسم “تغريدات مزعجة”، فقد غرد بالقول: “والله اعلم ربما يسبق زيارة بايدن او بعدها حدث امني في اسطنبول يتبعه حدث مشابه في قطر”.

والله اعلم ربما يسبق زياره بايدن او بعدها

حدث امني في اسطنبول يتبعه حدث مشابه في قطر،،، — تغريدات مزعجة 👇سنام الفكر سابقاً. (@kumrol934) June 4, 2022

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وعقّب حدوث الانفجار في إسطنبول، عاد الحساب ليغرد قائلاً: “انفجار اسطنبول الحدث الامني في اسطنبول حصل قبل قليل .. يتبقى الحدث الثاني في قطر والله اعلم”.

انفجار اسطنبول‼️‼️‼️ الحدث الامني في اسطنبول حصل قبل قليل ..

يتبقى الحدث الثاني في قطر والله اعلم.

تغريده قبل ٥ اشهر https://t.co/VacBFhTI8G — تغريدات مزعجة 👇سنام الفكر سابقاً. (@kumrol934) November 13, 2022

وكان انفجاراً ضخماً قد استهدف قلب إسطنبول (تقسيم)، المدينة الرئيسية والعاصمة الاقتصاديّة لتركيا مساء الأحد، مما أسفر عن مقتل 6 على الأقلّ، وإصابة 81 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، في شارع الاستقلال التجاري المزدحم.

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واليوم، الاثنين، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إنّ سلطات الأمن ألقت القبض على مَن وضع القنبلة بمدينة إسطنبول.

القبض على منفذة تفجير إسطنبول

ونشرت السلطات التركية لاحقاً، مشاهدَ لعملية إلقاء القبض على المشتبه بها بتنفيذ تفجير شارع الاستقلال.

وأظهرت لقطات مصوّرة قواتِ الأمن وهي تداهم منزلاً كانت تختبئ فيه المشتبه بها، وضبطت معها -وفقاً للصور- مبالغَ مالية وسلاحاً نارياً.

مشاهد لعملية إلقاء القبض على المشتبه بها بتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال في #اسطنبول pic.twitter.com/LKoSrjK4Mg — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 14, 2022

وكان وزير الداخلية التركي قد صرّح فجر الاثنين، من موقع التفجير، أن الشرطة التركية أوقفت في البداية 21 شخصاً مشتبهاً بهم، ثم ألقت القبض على الشخص الذي وضع القنبلة، وفقاً لما نقلته “الأناضول“.

تورّط حزب العمال الكردستاني في التفجير

ولفت الوزير إلى أنّ القرائن الأولية المقترنة بالواقعة، تشير إلى ضلوع حزب العمال الكردستاني في تنفيذ التفجير.

وقال صويلو: “وفقًا لاستنتاجاتنا، فإنّ منظّمة حزب العمّال الكردستاني الإرهابيّة هي المسؤولة” عن الاعتداء.

منفّذة تفجير إسطنبول، تعترف بتلقيها تعليمات من منظمات إرهابية لتنفيذ الهجوم

وبحسب “الأناضول”، فإنّ المتهمة بتنفيذ تفجير إسطنبول تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز تنظيم “بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي”، في مدينة كوباني (عين العرب) السورية.

#عاجل| المتهمة بتنفيذ تفجير إسطنبول تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" في مدينة كوباني (عين العرب) السورية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 14, 2022

وأكدت الوكالة على أنّ منفّذة تفجير إسطنبول، “اعترفت أثناء التحقيق بتلقيها تدريبات من قبل تنظيم “بي كي كي/بي واي دي/واي بي جي” الإرهابي وتسللها إلى تركيا من عفرين السورية”.

#عاجل| منفذة تفجير إسطنبول تعترف أثناء التحقيق بتلقيها تدريبات من قبل تنظيم "بي كي كي/بي واي دي/واي بي جي" الإرهابي وتسللها إلى تركيا من عفرين السورية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 14, 2022

ونقلت عن وزير الداخلية التركي قولَه: “إن منفذي الهجوم الإرهابي كانوا سيهربون إلى اليونان اليوم الإثنين لو لم يتم إلقاء القبض عليهم”.