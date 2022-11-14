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بلقيس تتعرض لموقف محرج جداً في الرياض.. لن تتخيل ماذا فعل بها الجمهور السعودي (فيديو)

حاولت بلقيس الحفاظ على ثباتها الانفعالي

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بلقيس تتعرض لموقف محرج جداً في الرياض (فيديو) watanserb.com
بلقيس

وطن– وقعت الفنانة الإماراتية، بلقيس فتحي في موقف لا تُحسد عليه، أثناء إحيائها حفلاً غنائياً، ضمن فعاليات موسم الرياض.

أغلب الحضور غادروا

ففي ليلة فنان العرب، صعدت الفنانة يمنية الأصل بلقيس، إلى خشبة المسرح، بعدما قدّمها الفنان السعودي “محمد عبده”.

وتفاجأت بلقيس فورَ صعودها، لبدء فقرتها في الحفلة، بمغادرة الجمهور.

وما أن ألقت بلقيس التحية على الجمهور، قائلةً “(مساء الورد أولًا الرياض وحشتني وأهل الرياض وحشتوني)، حتى وجدت المسرح شبه فارغ.

وغادر أغلب الحضور على الفور دون سابق إنذار، بعد انتهاء فقرة محمد عبده.

ذهول وشحوب

وعلى الرغم من أنّ بلقيس حاولت الحفاظ على ثباتها الانفعالي، إلا أنّ لغة الجسد خانتها. فقد بدت علامات التوتر والقلق والترقب واضحةً على وجهها، وهي تلتفت يميناً ويساراً.

وبدت علامات الذهول والشحوب بادية على ملامح بلقيس.

ورجّح البعض أن سبب انسحاب الجمهور، هو مغادرة محمد عبده المسرحَ دون الغناء معها، كما فعل مع الفنانين الآخرين.

بينما ألقى آخرون باللوم على الشركة المنظمة، خاصة أن فقرتها كانت الأخيرة بالحفل.

هذا وقد استمرت بلقيس في الغناء على الرغم مما حدث، وقدّمت باقة من أشهر أغانيها لمن تبقّى من الجماهير.

جمهور لذيذ

ولم تعلّق بلقيس على الموقف المُحرج، وتجاهلته وكأنه لم يحدث.

فنشرت عبر حسابها على “انستجرام”، فيديواً يوثّق لقطات مميزة في الحفل، وكواليس لقائها بالجمهور.

وعلّقت ابنة الفنان اليمني الشهير “أحمد فتحي”: “مقتطفات من كواليس حفل ليلة فنان العرب محمد عبده في الرياض. شكرا على حسن الاستقبال والضيافة ودائما اجمل لحظاتي معكم. كلمة معالي تركي آل الشيخ اثلجت صدري واسعدتني جدا والجمهور كان لذيذ جدا ومتفاعل”.

 

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وأحيا “محمد عبده” ليلةً استثنائيةً في موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن موسم الرياض.

وشارك فنانَ العرب الغناءَ، نخبةٌ من نجوم الطرب والفنانين الشباب.

كما شارك الفنان السعودي “رابح صقر”، فنانَ العرب أداءَ أغنية “حبيب الحب”.

و مازح عبده رابح قبل غنائه وحدَه أغنية “ليتك ساهر معي”. وقال له: “أنا قاعد هناك إذا ما غنيت مزبوط وأطربتهم مزبوط أزعل منك”.

زينة عماد

كما أطلّت بعدها المطربة السعودية الصاعدة “زينة عماد”، على المسرح.

وقدّم عبده زينة عماد بطريقة خارجة عن المألوف. وقال: “زينية غالية علينا، صوت عجيب وغريب رح تسمعوه وتحبوه. أنتوا سمعتوه واليوم رح تحبوه أكثر، جاي من الشرقية عشان تكون من أصدقاء محمد عبده”.

واستكمل المطرب السعودي غزلَه بزينة عماد قائلاً: “عندها قوة في الصوت، صوتها سوبرانو وألتو، والليلة هي وأنا رح نغني مع بعض ديو”.

وقدّما معاً أغنية: “يا مستجيب للداعي”.

ثم قدّمَ “عبدو” الفنانَ الكويتي “عبدالله الرويشد” على مسرح “ليلة فنان العرب”، وأدّيا معاً أغنية “البساط أحمدي”.

ثم أدى بعدها عبدالله الرويشد أغنيةَ “ابعاد كنتم”، وحدَه.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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