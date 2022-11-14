الممثل التركي نور الدين أوتشار ينعى ابنته وزوجته ضحايا تفجير تقسيم

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وطن- نعى الممثل التركي الشهير نور الدين أوتشار، الاثنين، ابنته وأمها (زوجته السابقة)، اللتين قُتلتا في انفجار تقسيم وسط إسطنبول.

ونشر أوتشار أحد شخصيات مسلسل قيامة أرطغرل صورةً لابنته ذات السنوات الـ 15 على حسابه في تويتر، وغرّد قائلاً: “أتمنى أن ترقدي بسلام يا فتاة داتلو”. “ابنتي يغمور ليكن قبرك في الجنة مشيراً إلى أنه ستتم الصلاة على جثمانها في مسجد بمنطقة شيرين إيفلير في إسطنبول”.

#İstiklal Caddesi'ndeki patlamada oyuncu Nurettin Uçar'ın eski eşi ve kızı yaşamını yitirdi❗️ 📌Oyuncu, hesabından kızının fotoğrafını yayınlayarak "Kabrin nur mekanın cennet olsun datlu kızım" ifadelerini kullandı. #taksimpatlama pic.twitter.com/utfp24TNSM — Haberasyon (@haberasyonhaber) November 14, 2022

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وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أنّ الطفلة “يغمور” كانت في نزهة بشارع الاستقلال مع والدتها أرزو، عندما انفجرت القنبلة.

وبحسب معلومات تداولتها وسائل إعلام تركية، فإن زوجة أوتشار السابقة ولدت في إسطنبول عام 1984، وولدت ابنتها ياغمور أوسار في إيرغلي، عام 2007.

Terör örgütü tarafından Taksim İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen hain bombalı saldırı sonucunda, Diriliş Ertuğrul dizimizde rol alan değerli Nurettin Uçar’ın kıymetli eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar şehit olmuştur. pic.twitter.com/dkvGRf00Hp — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) November 14, 2022

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وأسفر الانفجار الناجم عن قنبلة وُضعت في حقيبة أمسِ، في شارع بيوغلو بمنطقة الاستقلال، عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 81 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة.

و كانت السلطات التركية قد أعلنت فجر الاثنين، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن اعتقال المشتبه بتنفيذها لتفجير تقسيم، ونشرت نشرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، مقطع فيديو قالت، إنه لعملية اعتقالها.

من جانبها، قالت الشرطة في إسطنبول، إنّه تمّ اعتقال 46 شخصاً على خلفية التفجير في تقسيم، وأضافت: “المدعوة أحلام البشير، التي تحمل الجنسية السورية وتنتمي لحزب العمال الكردستاني الإرهابي PKK، هي المشتبه بتنفيذها تفجير إسطنبول”.