الإثنين, نوفمبر 14, 2022
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الممثل التركي نور الدين أوتشار ينعى ابنته وزوجته ضحايا تفجير تقسيم

كانت مع والدتها في نزهة عندما انفجرت القنبلة

كتب خالد الأحمد
الممثل التركي الشهير نور الدين watanserb.com
الممثل التركي الشهير نور الدين
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وطن- نعى الممثل التركي الشهير نور الدين أوتشار، الاثنين، ابنته وأمها (زوجته السابقة)، اللتين قُتلتا في انفجار تقسيم وسط إسطنبول.

ونشر أوتشار أحد شخصيات مسلسل قيامة أرطغرل صورةً لابنته ذات السنوات الـ 15 على حسابه في تويتر، وغرّد قائلاً: “أتمنى أن ترقدي بسلام يا فتاة داتلو”. “ابنتي يغمور ليكن قبرك في الجنة مشيراً إلى أنه ستتم الصلاة على جثمانها في مسجد بمنطقة شيرين إيفلير في إسطنبول”.

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وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أنّ الطفلة “يغمور” كانت في نزهة بشارع الاستقلال مع والدتها أرزو، عندما انفجرت القنبلة.

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وبحسب معلومات تداولتها وسائل إعلام تركية، فإن زوجة أوتشار السابقة ولدت في إسطنبول عام 1984، وولدت ابنتها ياغمور أوسار في إيرغلي، عام 2007.

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وأسفر الانفجار الناجم عن قنبلة وُضعت في حقيبة أمسِ، في شارع بيوغلو بمنطقة الاستقلال، عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 81 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة.

و كانت السلطات التركية قد أعلنت فجر الاثنين، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن اعتقال المشتبه بتنفيذها لتفجير تقسيم، ونشرت نشرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، مقطع فيديو قالت، إنه لعملية اعتقالها.

من جانبها، قالت الشرطة في إسطنبول، إنّه تمّ اعتقال 46 شخصاً على خلفية التفجير في تقسيم، وأضافت: “المدعوة أحلام البشير، التي تحمل الجنسية السورية وتنتمي لحزب العمال الكردستاني الإرهابي PKK، هي المشتبه بتنفيذها تفجير إسطنبول”.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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